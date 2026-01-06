BursaDEX+
Aliran Masuk ETF XRP Spot AS Mencapai Rekor Tertinggi Satu Bulan: Ini Angka-Angkanya

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/06 20:00
Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) XRP spot AS mencatat hari terkuat untuk arus masuk bersih dalam lebih dari sebulan pada 5 Januari, saat XRP melonjak tajam dan aktivitas perdagangan meningkat baik pada token maupun pembungkus ETF.

Data SoSoValue menunjukkan kompleks ETF menarik $46,1 juta dalam uang baru bersih pada 5 Januari, hari arus masuk terbesar ketujuh sejak diluncurkan dan terbesar sejak 3 Desember, ketika arus masuk bersih harian mencapai $50,27 juta. Dataset yang sama menunjukkan arus masuk bersih kumulatif naik menjadi $1,23 miliar, sementara total aset bersih naik menjadi $1,65 miliar, bersama dengan $72,15 juta dalam total nilai yang diperdagangkan.

Data aliran harian ETF XRP spot AS

Gambaran ETF XRP Spot AS

Pergerakan ini bertepatan dengan lonjakan luas pada XRP itu sendiri. Cryptocurrency tersebut naik lebih dari 11% selama 24 jam terakhir menjadi sekitar $2,40, mengangkat kapitalisasi pasarnya di atas $144,3 miliar. Volume perdagangan spot mencapai $7,32 miliar, naik 144% selama periode yang sama, menurut data CoinMarketCap.

Kepemimpinan arus pada 5 Januari didistribusikan di semua penerbit daripada terkonsentrasi pada satu produk. Menurut tabel data pasar SoSoValue, produk XRP Bitwise memimpin dengan $16,61 juta dalam arus masuk bersih harian, sementara XRPZ Franklin membawa $12,59 juta, GXRP Grayscale menambahkan $9,89 juta, dan TOXR 21Shares mencatat $7,01 juta.

Diukur berdasarkan total aset bersih, papan peringkat penerbit tetap dipimpin oleh XRPC Canary pada $407,01 juta per 5 Januari, memberikannya jejak terbesar dalam kelompok ETF XRP spot AS meskipun mencatat $0,00 dalam arus masuk bersih pada hari itu.

TOXR 21Shares mengikuti dengan $324,39 juta, sedikit di depan XRP Bitwise pada $322,85 juta. XRPZ Franklin berada di peringkat keempat pada $298,38 juta, sementara GXRP Grayscale berada tepat di belakang pada $294,35 juta, menunjukkan betapa ketatnya kelompok menengah meskipun XRPC mempertahankan keunggulan yang jelas di puncak.

Data ETF XRP spot AS berdasarkan sponsor

Meskipun jumlah arus masuk menjadi berita utama, metrik sekunder menunjukkan hari itu bukan sekadar peristiwa alokasi pasif. Beberapa produk mencetak nilai yang diperdagangkan di venue yang cukup besar, termasuk XRPZ pada $27,98 juta dan XRP Bitwise pada $23,06 juta, menunjukkan partisipasi aktif daripada aktivitas penciptaan yang lambat dan bertahap.

Perlu dicatat, perolehan $46,1 juta pada 5 Januari memang mengesankan, tetapi masih hanya arus masuk satu hari terbesar ketujuh sejak kelompok ETF XRP spot AS diluncurkan. Hari-hari langganan terbesar terkonsentrasi lebih awal dalam kehidupan produk, ketika arus masuk utama secara teratur mencetak di atas level saat ini, membuat angka hari Senin lebih tentang akselerasi ulang yang jelas setelah periode yang lebih tenang sepanjang akhir Desember, dan hari terkuat sejak $50,27 juta pada 3 Desember.

Pada saat pers, XRP diperdagangkan di $2,33.

Grafik harga XRP
Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.0065
$0.0065$0.0065
-0.76%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
