Apakah Harga Ethereum Naik ke $3.400 karena Pembelian ETH Senilai $104 Juta oleh BitMine?

Apakah harga Ethereum naik ke $3.400 karena pembelian ETH $104 juta oleh BitMine?

BitMine Immersion Technologies telah membeli Ethereum kembali pada akhir 2025. Perusahaan menambahkan sekitar 33.000 ETH ke neracanya dalam satu minggu. Nilai total pembelian ini sekitar $104 juta. Dengan ini jelas bahwa BitMine terus memperluas strateginya seputar ETH dan tidak melambat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pendekatan ini juga akan mempengaruhi harga Ethereum dalam jangka menengah. Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Harga Ethereum: perusahaan besar terus membeli ETH BitMine menunjukkan dengan pembelian ini bahwa mereka tidak menggunakan Ethereum sebagai investasi jangka pendek. Perusahaan saat ini memegang sekitar 4,14 juta ETH. Itu setara dengan lebih dari 3,4% dari semua token Ethereum yang beredar. Dengan ini BitMine termasuk dalam pemegang ETH institusional terbesar di dunia. Menurut perusahaan, ini bukan tindakan satu kali. Strategi perusahaan difokuskan pada terus membeli token Ethereum dan menahan. Tidak ada rencana untuk menjual ETH ini dalam jangka pendek. Itu membedakan BitMine dari perusahaan yang terutama menggunakan crypto untuk trading atau mengambil keuntungan sementara. Pembelian ini dilakukan dengan modal yang baru dihimpun. Ini berarti bahwa BitMine secara aktif menarik uang untuk menambahkan ETH ke neraca. Perusahaan menyebut dirinya sebagai pembeli Ethereum terbesar dengan modal segar di seluruh dunia. Klaim ini dapat diverifikasi melalui data neraca publik dan pengumuman sebelumnya. Mengapa BitMine berinvestasi pada Ethereum Menurut ketua Tom Lee, ada beberapa alasan untuk terus membeli ETH secara struktural. Dia mengatakan kepada investor bahwa sikap pemerintah Amerika terhadap crypto telah membaik. Pada tahun 2025 Donald Trump adalah presiden dan sekarang ada sinyal yang jelas bahwa regulasi kurang bermusuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, BitMine melihat minat yang meningkat dari institusi besar dalam tokenisasi. Dalam hal ini, aset nyata, seperti obligasi atau dana, dicatat di blockchain. Ethereum memainkan peran besar dalam hal ini karena jaringan dan infrastruktur yang ada. Data demografis juga berperan. Pengguna yang lebih muda lebih sering menggunakan aset digital dan aplikasi blockchain. Menurut BitMine, ini, terlepas dari fluktuasi harga jangka pendek, menciptakan permintaan jangka panjang untuk jaringan seperti Ethereum. 🚨JUST IN: BITMINE BUYS 33,000 ETH Tom Lee's Bitmine added 33K ETH, lifting total crypto and cash holdings above $14 BILLION. The firm's ETH holdings now stand at 4.14 MILLION, 3.4% of total supply. pic.twitter.com/jvXDIAp3NT — Coin Bureau (@coinbureau) January 5, 2026 Harga Ethereum dan strategi bisnis BitMine berjalan paralel Strategi bisnis BitMine tidak hanya berfokus pada kepemilikan, tetapi juga pada penggunaan aktif Ethereum. Sebagian besar ETH oleh karena itu digunakan untuk staking. BitMine saat ini melakukan staking sekitar 659.000 ETH melalui pihak eksternal dan sistem sendiri. Staking berarti bahwa token Ethereum dikunci untuk mengamankan jaringan. Sebagai imbalannya, staker menerima imbalan dalam ETH. Hasil ini tergantung pada jumlah token yang di-stake dan aturan jaringan. BitMine juga sedang mengerjakan jaringan validator sendiri dengan nama Made in America Validator Network. Jaringan ini harus diperluas lebih lanjut pada tahun 2026. Tujuannya adalah untuk menjadi kurang bergantung pada pihak eksternal dan mendapatkan lebih banyak kontrol atas hasil staking. Staking menurut perusahaan harus menjadi sumber pendapatan penting dalam jangka panjang. Itu membuat posisi Ethereum tidak hanya strategis, tetapi juga relevan secara operasional. Pemegang saham memberikan suara atas saham baru Pengumuman pembelian ETH datang tepat sebelum rapat pemegang saham tahunan di Las Vegas pada 15 Januari. Selama pertemuan ini BitMine meminta izin untuk menerbitkan saham baru. Menurut manajemen, ini diperlukan untuk beberapa tujuan. Ini tentang aktivitas pasar modal, kemungkinan pemecahan saham dan akuisisi di masa depan. Semua langkah ini harus sesuai dengan strategi yang ada seputar Ethereum dan infrastruktur blockchain. Setelah berita ini, volume perdagangan saham BMNR meningkat. Di premarket harga bergerak menuju $32. Ini adalah kenaikan lebih dari 3% dalam 24 jam. Reaksi ini menunjukkan bahwa investor menganggap serius kebijakan Ethereum BitMine. Altcoin TerbaikLihat daftar kami tentang altcoin terbaik saat ini dan ikuti! Apa altcoin terbaik di 2025? Federal Reserve baru saja menurunkan suku bunga, seperti yang diharapkan. Dan itu bisa berarti kenaikan pasar crypto yang akan datang. Menurut analis, bull market masih utuh, dan dengan demikian altcoin dapat naik dengan cepat. Tetapi apa altcoin terbaik dengan potensi di 2025? Dalam… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Harga ETH dan ekspektasi di Polymarket Selain data perusahaan, prediction markets juga memberikan wawasan tentang ekspektasi. Di Polymarket, trader menaruh uang pada kemungkinan kelas harga untuk Ethereum di Januari. Lebih dari setengahnya mengharapkan harga Ethereum mencapai sekitar $3.400. Sekitar 38% dari peserta menghitung pada level harga sekitar $3.600. Hanya sebagian kecil yang mengharapkan harga menuju $3.800. Di sisi bawah, sekitar 39% mengharapkan penurunan harga menuju $2.800. Level ETH yang lebih rendah disebutkan oleh sedikit trader. Persentase ini menunjukkan bahwa pasar tidak memperhitungkan skenario ekstrem. Tidak ada mayoritas yang jelas yang bertaruh pada penurunan harga yang kuat atau kenaikan yang sangat kuat. Itu sesuai dengan fase di mana pemain pasar besar terutama mengakumulasi dan membangun infrastruktur. Apa arti perkembangan ini untuk Ethereum di awal 2026 Kombinasi pembelian struktural, staking ETH aktif dan ekspansi infrastruktur sendiri menunjukkan visi jangka panjang. Perusahaan seperti BitMine menggunakan Ethereum tidak hanya sebagai cadangan, tetapi juga sebagai bagian dari model bisnis mereka. Ini meningkatkan jumlah ETH yang dikunci dalam jangka panjang. Token yang di-stake ini kurang cepat masuk ke pasar. Efek ini terutama bekerja dalam jangka menengah melalui permintaan dan penawaran token Ethereum. Jika lebih banyak perusahaan mengikuti pendekatan ini, ini dapat memperkuat dasar di mana harga Ethereum berkembang. Bukan melalui hype singkat, tetapi melalui penerapan modal dan teknologi yang berkelanjutan. Intinya adalah bahwa Ethereum semakin berfungsi sebagai lapisan infrastruktur untuk perusahaan. Pergeseran ini membuat fluktuasi harga ETH kurang bergantung pada sentimen ritel dan lebih pada permintaan struktural. Best wallet - dompet yang dapat dipercaya dan anonim Best wallet - dompet yang dapat dipercaya dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua crypto Akses awal ke proyek baru Hasil staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat fluktuatif dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Postingan Apakah harga Ethereum naik ke $3.400 karena pembelian ETH $104 juta oleh BitMine? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.