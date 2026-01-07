Nvidia bermitra dengan Universal Music Group untuk memperluas penemuan musik berbasis AI

Nvidia telah bermitra dengan raksasa musik Universal Music Group untuk "meningkatkan penggunaan AI" dalam cara orang menemukan musik dan bagaimana artis tetap mengendalikan karya mereka, menurut pengumuman pers oleh kedua perusahaan pada hari Selasa.

Pengumuman tersebut menyatakan:

Kesepakatan ini muncul setelah pertempuran hukum tahun lalu dengan startup musik AI. Pada tahun 2024, Universal, Sony, dan Warner menggugat Suno dan Udio atas pelanggaran hak cipta. Namun Universal dan Warner kemudian menarik gugatan tersebut dan membuat kesepakatan kemitraan dengan Udio. Warner juga mencapai kesepakatan dengan Suno untuk membangun platform baru untuk kreasi musik AI dan streaming.

Menurut siaran pers, UMG dan Nvidia ingin memastikan artis mendapatkan kredit dan dibayar ketika AI terlibat dalam pembuatan atau promosi musik, berjanji untuk tidak "menggantikan siapa pun."

Alat utama di balik semua ini adalah model Music Flamingo dari Nvidia, yang bekerja berdasarkan arsitektur Audio Flamingo perusahaan dan dapat memproses lagu penuh, hingga 15 menit, dengan mempelajari harmoni, struktur, lirik, dan bahkan nada budaya.

Music Flamingo menggunakan apa yang disebut Nvidia sebagai "penalaran rantai-pemikiran." Ini dimaksudkan untuk berpikir lebih seperti pendengar manusia, yang tentu saja termasuk menangkap detail seperti perubahan akord atau pergeseran nada yang biasanya tidak terdeteksi oleh alat pencarian reguler.

Model ini sudah mengalahkan pesaingnya dalam lebih dari sepuluh tolok ukur khusus musik, termasuk pengenalan instrumen, transkripsi lirik dalam berbagai bahasa, dan captioning musik, menurut Nvidia.

Alih-alih menampilkan kepada penggemar lagu yang sama dengan label "pop" atau "tempo cepat," Music Flamingo mencocokkan pendengar dengan trek berdasarkan tema, emosi, atau bahkan momen budaya. VP Media Nvidia Richard Kerris mengatakan, "Kami memasuki era di mana katalog musik dapat dijelajahi seperti alam semesta yang cerdas; percakapan, kontekstual, dan benar-benar interaktif."

Artis akan menguji alat baru dan co-create fitur musik AI, kata UMG

Ada juga dorongan besar untuk membawa artis secara langsung ke dalam proses pengembangan. Universal dan Nvidia mendirikan inkubator artis. Penulis lagu, produser, dan pemain akan menguji alat AI baru dalam pengaturan kreatif kehidupan nyata. Mereka akan membantu membentuk apa yang dibangun—sehingga outputnya tidak generik, malas, atau apa yang disebut Universal sebagai "AI slop." Inkubator akan fokus pada alat yang meningkatkan orisinalitas, bukan mesin copy-paste.

Universal sudah memiliki pengalaman melatih model dengan infrastruktur Nvidia. Sekarang mereka meningkatkannya. Music & Advanced Machine Learning Lab (MAML) mereka akan terus menggunakan sistem Nvidia sambil bekerja dengan tim internal dan label eksternal, studio, dan penerbit. Mereka juga akan membawa masukan dari studio terkemuka seperti Abbey Road di London dan Capitol Studios di Los Angeles.

Sir Lucian Grainge, CEO Universal, menyebut kesepakatan ini sebagai "hubungan strategis yang terobosan," dengan mengatakan bahwa ini mengikat perusahaan teknologi terbaik dunia dan perusahaan musik terkemuka untuk mendorong AI maju secara bertanggung jawab.

Nvidia juga akan bekerja langsung dengan artis Universal untuk mendapatkan masukan tentang fitur dan model baru, baik untuk menyempurnakan alat maupun memberi artis yang sedang naik daun lebih banyak kesempatan untuk ditemukan.

