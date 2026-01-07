Inovator Hadir: CES 2026 Dibuka Hari Ini

LAS VEGAS, 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — CES® 2026 secara resmi membuka pintunya hari ini, menyambut para visioner, pemimpin industri dan pemerintah, investor, dan media ke tempat berkumpul global untuk teknologi. Mencakup lebih dari 2,6 juta kaki persegi bersih, CES 2026 adalah tempat ide-ide terobosan menjadi kenyataan dan di mana para inovator hadir untuk menyoroti apa yang selanjutnya dalam teknologi. Sebagai acara teknologi paling berpengaruh di dunia, CES adalah konvergensi lebih dari 4100 peserta pameran yang menampilkan inovasi di berbagai bidang aksesibilitas, AI, kesehatan digital, energi, solusi perusahaan, hiburan imersif, mobilitas, kuantum, robotika, dan banyak lagi.

Acara dimulai dengan dua Hari Media yang dinamis, penuh dengan pengumuman produk dan kemitraan besar serta demonstrasi produk eksklusif. Diselenggarakan oleh Consumer Technology Association (CTA)®, CES 2026 berlangsung hari ini hingga Jumat, 9 Januari, di 13 venue di Las Vegas, termasuk Las Vegas Convention Center (LVCC) yang baru direnovasi. CES akan menjadi acara pertama yang menggunakan ruang tersebut, menandai selesainya renovasi senilai $600 juta dari kampus warisan LVCC.

"CES adalah tempat para inovator hadir, bisnis berkembang, kemitraan terbentuk, dan teknologi mengubah tantangan dunia nyata menjadi peluang yang berani," kata Gary Shapiro, Executive Chair dan CEO, CTA. "Kami sangat senang melihat inovator global hadir dan mengungkap terobosan yang akan membentuk masa depan."

"Dari merek global hingga startup perintis, seluruh ekosistem teknologi berkumpul di CES," kata Kinsey Fabrizio, President, CTA. "CES adalah tempat inovasi bergerak dari ide hingga dampak. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyaksikan kemungkinan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kehidupan jutaan orang."

Pidato State of the Industry dari CTA, yang disampaikan oleh Shapiro dan Fabrizio, menetapkan nada untuk acara tersebut — menyoroti bagaimana AI memicu inovasi, CES adalah tempat pembuktian di mana semuanya lepas landas, dan manusia adalah inti dari semuanya.

Keynotes

AMD

Chair dan CEO AMD Dr. Lisa Su membahas bagaimana portofolio produk AI perusahaan dan kolaborasi lintas industri yang mendalam mengubah janji AI menjadi dampak dunia nyata, menyoroti bahwa AI ada di mana-mana dan untuk semua orang. Su meluncurkan produk berfokus AI baru, termasuk Ryzen AI 400 Series untuk PC AI generasi berikutnya, MI440X GPU untuk enterprise, dan platform pengembang Ryzen AI Halo, menekankan integrasi AI dari pusat data hingga perangkat edge dan aplikasi dunia nyata dengan mitra seperti OpenAI. Dia juga memberikan tampilan awal platform skala rak "Helios"-nya. Michael Kratsios, Penasihat Sains & Teknologi Presiden, bergabung dengan Su di panggung untuk percakapan tentang peran kolaborasi publik-swasta dalam memajukan inovasi AI, daya saing, dan peluang. AMD mengumumkan komitmen sebesar $150 juta untuk membawa AI ke lebih banyak ruang kelas dan komunitas.

Siemens

Presiden dan CEO Siemens AG, Roland Busch, meluncurkan teknologi untuk mempercepat revolusi AI industri. Pendiri dan CEO NVIDIA Jensen Huang bergabung dengan Busch di panggung untuk memperluas kemitraan mereka guna membangun sistem operasi AI industri. Siemens meluncurkan perangkat lunak Digital Twin Composer untuk menggerakkan metaverse industri dalam skala besar. Athina Kanioura, CEO, Amerika Latin dan Global Chief Strategy and Transformation Officer PepsiCo membahas bagaimana PepsiCo menggunakan perangkat lunak Digital Twin Composer untuk mensimulasikan peningkatan fasilitas di AS dengan rencana untuk skala global. Siemens menyoroti teknologi baru untuk mempercepat penemuan obat, mengemudi otonom, dan efisiensi lantai produksi. Dalam manufaktur, Siemens mengumumkan kolaborasi untuk membawa AI Industri ke Meta Ray-Ban AI Glasses.

Media Days (4-5 Januari)

Konferensi Pers

Merek-merek terkemuka meluncurkan pengumuman besar dan memicu buzz media global di konferensi pers di Mandalay Bay. Delapan perusahaan berpartisipasi termasuk Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc., dan The LEGO Group.

CES Unveiled

CES Unveiled Las Vegas, acara pers resmi CES 2026, menampilkan lebih dari 225 perusahaan dan inovasi terobosan mereka seperti sikat gigi gamifikasi Kolibree dari Baracoda untuk anak-anak, monitor menyusui dari Coro, perangkat non-invasif Earflo's untuk meredakan tekanan telinga anak-anak, perangkat exoskeleton robotik Dephy, pencatat catatan AI yang dapat dipakai dari Plaud, dan ski listrik Skywheel.

CES Tech Trends to Watch

Brian Comiskey, senior director, innovation and trends, CTA, dan Melissa Harrison, vice president, marketing and communications, CTA, mempresentasikan CES 2026 Tech Trends to Watch. Acara khusus media ini menawarkan wawasan tentang masa depan teknologi, menyoroti bagaimana AI memungkinkan pengalaman konsumen yang lebih personal dan memajukan solusi kesehatan digital untuk mendukung kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. U.S. Consumer Technology Industry Forecast menyimpulkan bahwa industri diproyeksikan mencapai $565 miliar dalam pendapatan pada 2026, tumbuh 3,7% year over year.

Lebih Lanjut di CES

Dengan jumlah rekor submisi CES Innovation Awards® 2026, penerima penghargaan tambahan diakui minggu ini. Peserta dapat menjelajahi produk pemenang terpilih secara langsung di CES Innovation Awards Showcase di Venetian, booth #50043.

Selama pemotongan pita yang mengungkapkan renovasi LVCC dan menandai dimulainya CES, CTA mengumumkan berniat memberikan $125.000 untuk mendukung dua proyek keberlanjutan utama City of Las Vegas melalui program CES 2026 Green Grants. Ini termasuk kontribusi untuk inisiatif penanaman pohon di seluruh kota dan peningkatan lampu jalan hemat energi. Proyek-proyek ini mendukung upaya keberlanjutan Las Vegas dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan teknologi dapat menghasilkan solusi yang efektif.

The CES Foundry, komunitas baru yang menyatukan pemimpin dalam AI dan kuantum, akan dibuka pada Rabu, 7 Januari untuk dua hari pemrograman, demo, dan networking di Fontainebleau. CES 2026 menampilkan lebih dari 400 sesi konferensi dengan trek dan panggung utama seperti Great Minds, Accessibility, C Space®, Digital Health, Innovation Policy Summit, Manufacturing, dan banyak lagi. Lebih dari 1300 pembicara akan naik ke panggung termasuk selebriti dan pejabat pemerintah. Kunjungi CES.tech untuk pembaruan langsung dan streaming dari pemrograman CES 2025.

Unduh CES App di toko aplikasi Android dan Apple untuk merencanakan acara Anda dan menavigasi di lokasi.

Tentang CES®:

CES adalah acara teknologi paling berpengaruh di dunia – tempat pembuktian untuk teknologi terobosan dan inovator global. Di sinilah merek-merek terbesar dunia berbisnis dan bertemu mitra baru, dan para inovator paling tajam naik ke panggung. Dimiliki dan diproduksi oleh Consumer Technology Association (CTA)®, CES menampilkan setiap aspek dari sektor teknologi. CES 2026 berlangsung 6-9 Januari di Las Vegas. Pelajari lebih lanjut di CES.tech dan ikuti CES di media sosial.

Tentang Consumer Technology Association (CTA)®:

Sebagai asosiasi perdagangan teknologi terbesar di Amerika Utara, CTA adalah sektor teknologi. Anggota kami adalah inovator terkemuka dunia – dari startup hingga merek global – membantu mendukung lebih dari 18 juta pekerjaan Amerika. CTA memiliki dan memproduksi CES® – acara teknologi paling berpengaruh di dunia. Temukan kami di CTA.tech. Ikuti kami @CTAtech.

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/innovators-show-up-ces-2026-opens-today-302654365.html

SOURCE Consumer Technology Association