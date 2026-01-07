Verbatim Membingkai Masa Depan Teknologi Sehari-hari di CES 2026

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Saat CES 2026 menyatukan industri teknologi global di Las Vegas, Verbatim Americas menggunakan momen ini untuk menyoroti fokus baru pada portofolio penyimpanan inti dan mempromosikan fokus teknologi menyeluruh mereka di tahun mendatang.

Penyimpanan sebagai Fondasi

Meskipun layanan berbasis cloud terus berkembang, penyimpanan fisik tetap menjadi bagian penting dari ekosistem teknologi modern. USB flash drive, kartu microSD, dan media optik terus mendukung alur kerja sehari-hari yang memerlukan portabilitas, kompatibilitas universal, akses offline, dan kepemilikan data langsung—kasus penggunaan yang tetap sangat relevan di lingkungan konsumen, pendidikan, dan bisnis.

Sepanjang paruh pertama tahun 2026, Verbatim akan fokus pada kategori penyimpanan inti, dengan penekanan khusus pada USB flash drive dan kartu microSD. Produk-produk ini mencerminkan warisan penyimpanan perusahaan sambil terus memenuhi kebutuhan saat ini seperti transfer file cepat, pencadangan data, pembuatan konten, dan penyimpanan jangka panjang. Media optik tetap menjadi bagian dari portofolio, memperkuat peran Verbatim dalam integritas data dan penyimpanan arsip.

Menggerakkan Masa Depan

Tetap mobile dan portabel dapat ditemukan dalam produk-produk berfokus daya Verbatim di tahun 2026. Produk pengisian daya dan daya Verbatim dirancang untuk mendukung perangkat mobile dan terhubung yang semakin meningkat saat ini. Dari pengisi daya GaN kami hingga SSD, konsumen akan menemukan bagaimana produk Verbatim berinteraksi dan meningkatkan teknologi – memperkuat warisan merek dan pendekatannya yang berorientasi ke depan terhadap teknologi sehari-hari.

