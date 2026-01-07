BursaDEX+
Strategy melonjak 6% atas keputusan MSCI untuk tidak mengecualikan perusahaan perbendaharaan aset digital dari indeks

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 11:22
Strategy (MSTR) naik 6% dalam perdagangan setelah jam kerja pada hari Selasa setelah MSCI memutuskan untuk tidak mengecualikan perusahaan perbendaharaan aset digital (DATs) dari indeksnya.

"Membedakan antara perusahaan investasi dan perusahaan lain yang memegang aset non-operasional, seperti aset digital, sebagai bagian dari operasi inti mereka daripada untuk tujuan investasi memerlukan penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan pelaku pasar," kata MSCI dalam sebuah pernyataan. "Misalnya, menilai kelayakan indeks di berbagai jenis entitas ini mungkin memerlukan kriteria penilaian inklusi tambahan, seperti berbasis laporan keuangan atau indikator lainnya."

"Untuk saat ini, perlakuan indeks saat ini terhadap DATCOs yang diidentifikasi dalam daftar awal yang dipublikasikan oleh MSCI dari perusahaan yang kepemilikan aset digitalnya mewakili 50% atau lebih dari total aset mereka akan tetap tidak berubah," lanjut MSCI.

Pengumuman tersebut merupakan salah satu katalis yang paling ditunggu untuk DATs, karena potensi pengecualian mereka tidak hanya berarti Strategy, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang bertujuan meniru perusahaan tersebut, bisa kehilangan miliaran aliran modal pasif.

Dengan kemungkinan berita negatif yang kini terangkat, modal mungkin mulai mengalir kembali ke beberapa perusahaan perbendaharaan, yang berpotensi meningkatkan sentimen pasar. DATs lainnya, seperti Bitmine Immersion (BMNR), Sharplink (SBET), dan Twenty One Capital (XXI), juga mengalami kenaikan sederhana dalam perdagangan setelah jam kerja.

Di bawah tekanan untuk sebagian besar hari, bitcoin juga naik sekitar 1% atas berita tersebut, sekarang diperdagangkan sekitar $93.500.

Baca lebih lanjut: JPMorgan Memperingatkan Keputusan MSCI Bisa Memaksa Strategy Keluar dari Indeks Ekuitas Teratas

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2026/01/06/strategy-surges-6-on-msci-decision-not-to-exclude-digital-asset-treasury-firms-from-indexes

