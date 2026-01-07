ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $115 juta kemarin, menandai hari ketiga berturut-turut dengan arus masuk bersih.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $115 juta pada 6 Januari (Waktu Timur), menandai hari ketiga berturut-turut arus masuk bersih. Secara khusus, ETHA milik BlackRock mencatat arus masuk bersih sebesar $199 juta, membawa akumulasi arus masuk historisnya menjadi $12,916 miliar; TETH milik 21Shares mencatat arus masuk bersih sebesar $1,6175 juta. Namun, ETHE milik Grayscale mengalami arus keluar bersih sebesar $53 juta, membawa akumulasi arus keluar bersih historisnya menjadi $5,047 miliar. Hingga saat ini, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah $20,058 miliar, mewakili 5,13% dari total kapitalisasi pasar ETH, dengan akumulasi arus masuk bersih historis sebesar $12,785 miliar.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.