ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $115 juta kemarin, menandai hari ketiga berturut-turut dengan arus masuk bersih.

PANews melaporkan pada 7 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $115 juta pada 6 Januari (Waktu Timur), menandai hari ketiga berturut-turut arus masuk bersih. Secara khusus, ETHA milik BlackRock mencatat arus masuk bersih sebesar $199 juta, membawa akumulasi arus masuk historisnya menjadi $12,916 miliar; TETH milik 21Shares mencatat arus masuk bersih sebesar $1,6175 juta. Namun, ETHE milik Grayscale mengalami arus keluar bersih sebesar $53 juta, membawa akumulasi arus keluar bersih historisnya menjadi $5,047 miliar. Hingga saat ini, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah $20,058 miliar, mewakili 5,13% dari total kapitalisasi pasar ETH, dengan akumulasi arus masuk bersih historis sebesar $12,785 miliar.