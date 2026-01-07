BursaDEX+
Penjaga Pantai Filipina Selidiki Kapal Keruk yang Menyiarkan Beberapa Identitas | The wRap

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/07 22:11
Berikut adalah berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:

  • PCG menyelidiki kapal keruk reklamasi Teluk Manila dengan identitas ganda

Presiden Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan Penjaga Pantai Filipina untuk naik dan memeriksa semua kapal keruk yang beroperasi di Teluk Manila sebagai bagian dari proyek reklamasinya. Ini menyusul laporan dari pengawas intrusi maritim SeaLight tentang sebuah kapal keruk yang ditemukan telah menyiarkan melalui AIS-nya beberapa identitas, termasuk bendera yang dibawanya, saat berlayar dari Tiongkok ke Teluk Manila.

  • PRA akan menyelidiki reklamasi di resor mewah Siargao milik Matugas

Otoritas Reklamasi Filipina akan menyelidiki Siargao Bleu Resort and Spa di General Luna, Surigao del Norte. Ini setelah laporan Rappler tentang reklamasi pantai di resor mewah tersebut.

  • Sepatu mewah menempatkan jenderal polisi wanita Igorot pertama di bawah pengawasan Napolcom

Brigadir Jenderal Polisi Jezebel Imelda Medina, jenderal polisi wanita Igorot pertama, sedang dalam masalah karena sepatu mewahnya. Dia didakwa secara administratif dengan kelalaian tugas dan perilaku yang tidak pantas bagi seorang petugas polisi.

  • Trump mengumumkan rencana menjual minyak Venezuela saat AS memberi sinyal sedang dalam pembicaraan dengan Caracas

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana untuk menjual hingga 50 juta barel minyak Venezuela yang telah terjebak di negara tersebut menyusul blokade AS. Pengumuman tersebut memberi sinyal bahwa Washington berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela beberapa hari setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

  • Dukungan penonton seperti di rumah memicu kemenangan comeback mendebarkan Alex Eala atas Vekic

Bintang tenis Filipina Alex Eala meraih kemenangan comeback mengharukan di babak 32 besar atas Donna Vekic dari Kroasia, di WTA ASB Classic di Selandia Baru pada hari Selasa, 6 Januari. — Rappler.com

