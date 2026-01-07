Penjaga Pantai Filipina Selidiki Kapal Keruk yang Menyiarkan Beberapa Identitas | The wRap

Berikut adalah berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:
Presiden Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan Penjaga Pantai Filipina untuk naik dan memeriksa semua kapal keruk yang beroperasi di Teluk Manila sebagai bagian dari proyek reklamasinya. Ini menyusul laporan dari pengawas intrusi maritim SeaLight tentang sebuah kapal keruk yang ditemukan telah menyiarkan melalui AIS-nya beberapa identitas, termasuk bendera yang dibawanya, saat berlayar dari Tiongkok ke Teluk Manila.
Otoritas Reklamasi Filipina akan menyelidiki Siargao Bleu Resort and Spa di General Luna, Surigao del Norte. Ini setelah laporan Rappler tentang reklamasi pantai di resor mewah tersebut.
Brigadir Jenderal Polisi Jezebel Imelda Medina, jenderal polisi wanita Igorot pertama, sedang dalam masalah karena sepatu mewahnya. Dia didakwa secara administratif dengan kelalaian tugas dan perilaku yang tidak pantas bagi seorang petugas polisi.
Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana untuk menjual hingga 50 juta barel minyak Venezuela yang telah terjebak di negara tersebut menyusul blokade AS. Pengumuman tersebut memberi sinyal bahwa Washington berkoordinasi dengan pemerintah Venezuela beberapa hari setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Bintang tenis Filipina Alex Eala meraih kemenangan comeback mengharukan di babak 32 besar atas Donna Vekic dari Kroasia, di WTA ASB Classic di Selandia Baru pada hari Selasa, 6 Januari. — Rappler.com