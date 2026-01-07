Berita Ripple (XRP) Hari Ini: 7 Januari

Ripple telah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari terakhir, dan ini hanya karena kebangkitan harga cryptocurrency aslinya. Dalam baris-baris berikut, kami akan menguraikan perkembangan terbaru dan penting seputar ekosistemnya.

Ekspansi Global dan Rencana Masa Depan

Awal pekan ini, banyak pengguna X populer mengungkapkan bahwa Ripple telah memperkuat kehadirannya di Jepang dengan menjalin kolaborasi strategis dengan bank lokal seperti Mizuho Bank, SMBC Nikko, dan Securitize Japan.

Karena tantangan regulasi di AS dalam beberapa tahun terakhir, Ripple mengalihkan fokusnya ke luar negeri, dan Asia telah menjadi area kunci. Bulan lalu, Otoritas Moneter Singapura (MAS) memberikan lisensi khusus kepada perusahaan yang memungkinkannya menawarkan layanan tambahan kepada klien lokal. Negara-negara Asia lain di mana Ripple telah berkembang termasuk UAE, Thailand, dan lainnya.

Di Q4, perusahaan mengamankan pendanaan senilai $500 juta, membawa total valuasinya menjadi $40 miliar yang mencengangkan. Beberapa pelaku industri berspekulasi bahwa langkah Ripple selanjutnya adalah go public, tetapi Presiden Monica Long baru-baru ini mengatakan bahwa rencana seperti itu tidak ada dalam agenda:

Demam ETF

Perusahaan pertama yang memperkenalkan ETF XRP spot dengan eksposur 100% terhadap aset tersebut adalah Canary Capital. Ini terjadi pada pertengahan November tahun lalu, sementara Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale, dan 21Shares menyusul tak lama setelahnya. Minat terhadap produk-produk ini cukup tinggi, karena telah menghasilkan arus masuk bersih kumulatif sekitar $1,25 miliar.

Sementara itu, WisdomTree, yang tampaknya menjadi perusahaan berikutnya yang akan mendapat lampu hijau untuk meluncurkan ETF XRP spot di AS, secara resmi menarik pendaftaran S-1 nya.

XRP: 'Perdagangan Kripto Terpanas Tahun Ini'

Cryptocurrency asli Ripple melonjak 20% selama seminggu terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $2,25 (menurut data CoinGecko). Katalisator potensial di balik kinerja positif tersebut termasuk arus masuk terbaru ke ETF XRP spot, cadangan exchange yang menurun, dan aksi jual mendadak oleh whale.

Aset ini menjadi pusat perhatian pada 6 Januari setelah digambarkan sebagai "perdagangan kripto terpanas tahun ini" oleh perusahaan media berita keuangan CNBC. Pembawa acara Power Lunch menyatakan ada "uang besar" di balik token ini, mencatat minat signifikan pada ETF XRP spot.

Beberapa analis sangat bullish terhadap aset ini, mengharapkan keuntungan lebih lanjut dalam jangka pendek. Pengguna X STEPH IS CRYPTO menyatakan bahwa saat ini, XRP berada pada titik yang sama seperti pada tahun 2017 dan 2024, tepat sebelum mencatat keuntungan luar biasa.

