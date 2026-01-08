MANTRA Mendukung Bridging $USDC dan $USDT melalui Hyperlane

MANTRA, blockchain Layer 1 yang dibangun khusus untuk aset dunia nyata (RWAs), telah mengumumkan cara mudah untuk konversi aset berbasis EVM, terutama $USDC dan $USDT, melalui Hyperlane Nexus Bridge. Hyperlane Nexus Bridge adalah solusi interoperabilitas lintas rantai yang membantu pengguna memindahkan aset dan pesan mereka antara blockchain yang berbeda.

Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi pengguna selama konversi aset berbasis EVM secara langsung ke MANTRA Chain. Hal menarik dari berita ini adalah MANTRA Chain tidak mengikat pengguna untuk datang dengan aset berbasis EVM tertentu untuk konversi. MANTRA Chain telah merilis berita ini melalui akun media sosial X resminya.

MANTRA Chain Menyederhanakan Bridging USDC dengan Panduan Video yang Jelas

MANTRA Chain menyediakan informasi lengkap dan terperinci kepada pengguna tentang langkah-langkah konversi dan antarmuka dalam pesan video yang jelas dan terekam. Metodenya sangat sederhana untuk semua orang; pengguna hanya perlu menghubungkan dompet ke jaringan yang dipilih di mana pengguna ingin menjembatani aset ke MANTRA Chain.

Khususnya, untuk $USDC, isi jumlah dan alamat penerima, kemudian lanjutkan ke opsi lanjutkan. Tinjau detail transaksi, yang mencakup perkiraan gas, dan setelah itu, klik untuk mengirim MANTRA Chain. Setelah inisiasi, pengguna hanya perlu meninjau dan menandatangani dua transaksi melalui dompet yang terhubung. Pertama, setujui transaksi, diikuti dengan transaksi transfer.

MANTRA Chain dan Hyperlane Menyederhanakan Transfer Aset Lintas Rantai

Setelah penyelesaian langkah-langkah ini berhasil, pengguna akan menerima pesan konfirmasi selamat atas $USDC yang dijembatani pengguna ke MANTRA EVM. Proses yang sama berlaku untuk semua aset berbasis EVM lainnya untuk konversi ke MANTRA Chain.

MANTRA Chain dan Hyperlane akan menyelesaikan masalah pengguna dalam hal konversi $USDC, $USDT, dan aset digital berbasis EVM lainnya. Secara bersamaan, dalam proses ini, pengguna akan menghadapi biaya yang dapat diabaikan pada setiap transaksi.