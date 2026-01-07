Morph, lapisan penyelesaian berbasis Ethereum yang berfokus pada pembayaran dan terkait dengan ekosistem bursa kripto Bitget, mengumumkan peluncuran "Payment Accelerator" senilai $150 juta untuk mendanai startup yang memindahkan aliran pembayaran dunia nyata ke blockchain — sebuah dorongan yang tiba ketika stablecoin semakin dekat dengan kasus penggunaan keuangan mainstream seperti penyelesaian kartu, remitansi, dan checkout merchant.

Program ini, yang diumumkan dalam kemitraan dengan Bitget Wallet, menargetkan perusahaan yang membangun program kartu kripto, jalur remitansi lintas negara, dan gateway pembayaran merchant, menurut Morph. Morph mengatakan akselerator akan menyediakan kombinasi hibah, insentif berbasis kinerja, dan dukungan likuiditas, dengan kelayakan yang ditujukan untuk tim yang sudah memiliki MVP atau produk live dan dapat melaporkan aktivitas transaksi yang terukur.

Taruhan Morph adalah bahwa stablecoin — token yang biasanya dipatok ke dolar — menjadi instrumen penyelesaian praktis, meskipun sebagian besar tumpukan pembayaran global saat ini masih mengandalkan proses multi-langkah yang memperlambat rekonsiliasi dan menjebak modal kerja. Dalam posting blog yang menguraikan inisiatif tersebut, Morph menunjuk ke volume transaksi stablecoin senilai $27,6 triliun pada tahun 2024 dan membingkai "pembayaran" sebagai salah satu jalan masuk paling jelas untuk adopsi onchain yang lebih luas.

Namun, angka volume stablecoin utama masih diperdebatkan, sebagian karena jumlah transfer onchain mentah dapat mencakup transfer internal dan aktivitas otomatis. Laporan "State of Crypto" 2025 Andreessen Horowitz, misalnya, menetapkan stablecoin pada volume transaksi tahunan $46 triliun, tetapi memperkirakan $9 triliun berdasarkan basis "disesuaikan". Secara terpisah, TRM Labs mengatakan stablecoin mencapai level rekor pada tahun 2025, dengan lebih dari $4 triliun volume antara Januari dan Juli dan kenaikan 83% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Distribusi melalui Bitget Wallet, dan desain yang berpusat pada token

Elemen kunci dari strategi Morph adalah distribusi melalui Bitget Wallet, yang menurut perusahaan menyediakan antarmuka langsung untuk aplikasi pembayaran yang menghadap konsumen. Bitget Wallet telah memposisikan pembayaran sebagai kasus penggunaan yang semakin penting: melaporkan bahwa pengeluaran melalui Bitget Wallet Card tumbuh lebih dari 28 kali lipat year-on-year pada tahun 2025, bersamaan dengan ekspansi ke fitur seperti pembayaran QR lokal, transfer bank, dan belanja dalam aplikasi.

Morph, pada bagiannya, telah mengikat ekonomi jaringannya ke BGB, token Bitget, yang digambarkan sebagai aset gas dan governance untuk lapisan penyelesaiannya. Pilihan desain tersebut menggarisbawahi bagaimana rantai yang berfokus pada pembayaran semakin memasangkan insentif infrastruktur dengan saluran distribusi — dompet, bursa, dan aplikasi konsumen — daripada mencoba untuk bootstrap adopsi hanya dari perangkat developer.

"Pembayaran mewakili peluang terbesar dan paling langsung untuk adopsi onchain," kata Chief Executive Officer Morph Colin Goltra dalam pernyataan yang dibagikan kepada AlexaBlockchain.

Perlombaan ramai untuk membuat stablecoin "siap bank"

Akselerator Morph tiba ketika keuangan tradisional dan perusahaan pembayaran besar menguji penyelesaian stablecoin dalam produksi. Visa mengatakan pada bulan Desember meluncurkan penyelesaian USDC di AS untuk mitra penerbit dan pengakuisisi, mengutip lebih dari volume penyelesaian stablecoin tahunan senilai $3,5 miliar dan merencanakan ketersediaan yang lebih luas hingga 2026.

Incumbent pembayaran dan fintech juga bereksperimen dengan stablecoin untuk pembayaran berulang dan perdagangan lintas negara. Stripe mengatakan pada bulan Oktober memperkenalkan pembayaran stablecoin untuk langganan, yang bertujuan untuk membiarkan pelanggan membayar dari dompet kripto sementara bisnis menyelesaikan langsung dalam fiat. Dan bank mulai mendanai infrastruktur yang dirancang untuk memindahkan stablecoin antar penerbit: Barclays mengambil saham di startup penyelesaian stablecoin Ubyx, lapor Reuters pada 7 Januari, karena institusi besar mengeksplorasi bentuk uang digital yang diatur.

Namun skeptis berpendapat bahwa penetrasi pembayaran dunia nyata stablecoin tetap terbatas relatif terhadap jejak perdagangan dan DeFi mereka. J.P. Morgan, misalnya, memotong proyeksi agresifnya untuk pertumbuhan pasar stablecoin tahun lalu, mengutip apa yang digambarkan sebagai permintaan saat ini yang rendah terkait dengan pembayaran versus penggunaan lain, lapor Reuters pada bulan Juli. Ketegangan itu — antara program percontohan dan adopsi massal — adalah kesenjangan yang menurut Morph dirancang untuk dipersempit akseleratornya dengan mendanai tim dengan produk yang dapat diterapkan dan volume transaksi yang terukur.

Apa yang Morph coba danai

Morph mengatakan akselerator dibangun di sekitar tiga "vertikal jaringan" di mana ia percaya efisiensi penyelesaian onchain dapat secara langsung meningkatkan ekonomi unit:

Kartu kripto dan penerbitan digital, di mana penyelesaian dan rekonsiliasi dapat menjadi hambatan saat program berkembang.

Remitansi lintas negara, di mana penundaan dan infrastruktur yang terfragmentasi dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas.

Checkout merchant dan gateway pembayaran, di mana kecepatan kliring dan aliran yang dapat diprogram dipromosikan sebagai pengungkit kompetitif.

Peserta akan menerima dukungan "dari integrasi ke produksi langsung," kata Morph, termasuk akses infrastruktur dan kolaborasi go-to-market. Aplikasi terbuka, dan perusahaan mengatakan mitra percontohan sudah dalam proses.

Mengapa ini penting? Untuk stablecoin, pertanyaan strategis bergeser dari "bisakah ini memindahkan nilai dengan murah?" menjadi "bisakah ini terhubung ke jaringan pembayaran yang berat kepatuhan tanpa merusak pengalaman pengguna?" Morph dan Bitget Wallet memposisikan akselerator sebagai cara untuk membiayai transisi itu — mensubsidi integrasi, memberi penghargaan pada throughput, dan menggunakan distribusi dompet untuk mengubah infrastruktur menjadi penggunaan sehari-hari.

Apakah program semacam itu dapat menghasilkan volume pembayaran yang tahan lama akan bergantung pada faktor-faktor di luar kinerja rantai: kejelasan regulasi seputar penerbit dan perantara, perlindungan konsumen, ekspektasi KYC/AML, dan kesediaan merchant dan prosesor pembayaran untuk mengadopsi jalur penyelesaian baru. Pendekatan Morph — membayar untuk traksi dengan kumpulan insentif besar sambil bersandar pada basis pengguna dompet yang sudah mapan — adalah upaya untuk mempercepat kurva pembelajaran itu di pasar terbuka.

Disclaimer: Informasi yang diberikan di AlexaBlockchain hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan. Baca disclaimer lengkap di sini.