Cara Membangun Koneksi untuk A/B Testing dan Regresi Linear: Panduan Penting

Regresi Linear atau T-test. Bagaimana cara memilih?

\ Kita sering terjebak dalam kehebohan seputar model machine learning yang canggih dan terobosan deep learning, tetapi jangan lupakan regresi linear yang sederhana.

\ ==Di dunia LLM dan arsitektur mutakhir, regresi linear secara diam-diam memainkan peran penting, dan sudah waktunya kita menyoroti bagaimana hal ini bisa bermanfaat bahkan saat ini.==

\ Pertimbangkan skenario di mana perusahaan e-commerce memperkenalkan banner baru, dan kita bertujuan untuk menilai dampaknya terhadap rata-rata durasi sesi. Untuk mencapai ini, sebuah eksperimen dilakukan, dan data dikumpulkan untuk analisis. Mari kita analisis hasilnya.

T-test

Mari kita gunakan alat yang familiar untuk tugas ini: t-test.

Hasilnya cukup menjanjikan:

Peningkatan dalam metrik adalah perbedaan antara rata-rata sampel dari kelompok kontrol dan perlakuan. Dalam kasus kita, perkiraan peningkatan adalah 0,56 menit, menunjukkan bahwa pengguna, rata-rata, menghabiskan 33 detik lebih lama menggunakan produk kita.

Regresi Linear

Sekarang, mari kita gunakan regresi linear dengan vektor perlakuan (apakah banner baru ditampilkan atau tidak) sebagai variabel independen dan rata-rata durasi sesi sebagai variabel output.

Kemudian kita cetak ringkasan model kita:

\

\ Perlu dicatat, koefisien untuk variabel perlakuan selaras dengan estimasi peningkatan kita sebelumnya sebesar 0,56. Perlu dicatat bahwa R-squared hanya 0,008, dan kita tidak menjelaskan terlalu banyak varians dengan model ini.

Kebetulan?

Apakah ini kebetulan bahwa peningkatan yang kita dapatkan dari t-test dan koefisien perlakuan adalah sama? Mari kita dalami hubungannya.

\ Mari kita pikirkan apa yang dicerminkan oleh variabel perlakuan. Ketika sama dengan 1, itu menunjukkan rata-rata durasi sesi untuk pengguna yang melihat banner; ketika sama dengan 0, itu menunjukkan rata-rata durasi sesi untuk pengguna yang tidak melihat banner. Ini berarti variabel perlakuan (atau slope dalam istilah regresi linear) menandakan perubahan rata-rata antara kelompok kontrol dan perlakuan.

Apa hipotesis nol untuk variabel perlakuan dalam regresi linear?

Apa hipotesis nol ketika kita menerapkan T-test untuk eksperimen? Ini benar-benar sama.

Oleh karena itu, ketika menghitung statistik-t dan p-value untuk hipotesis yang identik, temuan kita tetap konsisten dan identik.

Mengapa kita ingin menggunakan regresi linear?

Namun, apa alasan di balik penggunaan regresi linear? Kita tidak ingin hanya memperumit hal-hal.

\ Pertama, mari kita pikirkan apakah hanya perlakuan yang bertanggung jawab atas perubahan dalam metrik utama kita.

\ Dalam kenyataannya, ini mungkin tidak sepenuhnya akurat karena adanya bias seleksi.

\ Bias seleksi dalam pengujian A/B adalah jenis kesalahan ketika ada perbedaan sistematis antara kelompok yang dibandingkan yang bukan karena kebetulan acak, misalnya:

\

Kita menyaksikan bahwa pengguna lama lebih sering terpapar banner baru daripada pelanggan baru. \

Alokasi acak yang kita gunakan dalam uji AB membantu kita menguranginya, tetapi sulit untuk dihilangkan sepenuhnya.

\ Mari kita rumuskan cara memperkirakan efek yang sebenarnya.

ATE: efek perlakuan rata-rata yang ingin kita perkirakan.

\ ATT: efek perlakuan rata-rata dari mereka yang dirawat. Kita juga bisa menyebutnya ACE: efek kausal rata-rata. Kita sebenarnya bisa menghitungnya. Ini adalah perbedaan antara rata-rata sampel dari kelompok kontrol dan perlakuan.

\ SB: bias seleksi yang ingin kita minimalkan.

\ Bagaimana kita bisa meminimalkannya?

\ Regresi linear memungkinkan kita untuk menambahkan kovariat/variabel pengganggu. Mari kita coba dan tambahkan sebagai salah satu variabel pengganggu rata-rata durasi sesi untuk pengguna sebelum eksperimen.

Dan cetak ringkasan modelnya:

R-squared kita telah melonjak! Sekarang, kita menjelaskan 86% dari varians.

\ Efek perlakuan kita sekarang adalah 0,47.

Yang mana yang harus dipilih?

Jadi, kita memiliki dua efek perlakuan: 0,47 dan 0,56; mana yang benar?

\ Dalam kasus ini, kita tahu pasti efek yang sebenarnya karena saya telah mensimulasikan data dan peningkatan yang sebenarnya: 0,5

import numpy as np import pandas as pd from scipy import stats import statsmodels.api as sm np.random.seed(45) n = 500 x = np.random.normal(loc = 10 ,scale = 3, size= 2 * n) y = x + np.random.normal(loc = 2 , scale = 1 ,size = len(x)) # For 50% of users we simulate treatment effect treat = 1 * (np.random.rand(2 * n) <= 0.5) experiment = pd.DataFrame(x, columns=["covariate"]) experiment['metric'] = y experiment['treatment'] = treat experiment['noise'] = np.random.normal(size = len(experiment)) # Add noise and uplift to 'metric' for rows where 'treat' is equal to 1 # The real uplift is 0.5 experiment['metric'] = experiment.apply(lambda row: row['metric'] + 0.5 * row['treatment'] + row['noise'] if row['treatment'] == 1 else row['metric'], axis=1)

Itu berarti 0,47 lebih baik dalam hal perbedaan absolut dan lebih dekat untuk mencerminkan peningkatan yang sebenarnya.

Kesimpulan

Menggunakan regresi linear memiliki keuntungan berikut:

Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang data kita dan seberapa baik model selaras dengan data. Dengan menggunakan kovariat, kita dapat mengurangi bias seleksi, menghasilkan estimasi efek perlakuan yang lebih akurat.

\ Bisakah kita menggunakan regresi linear untuk tes lain, seperti Welch t-test atau uji Chi-square?

\ Jawabannya sederhana adalah ya. Namun, kita harus melakukan beberapa penyesuaian yang akan kita bahas di artikel berikutnya!