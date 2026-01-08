Kami Bertanya kepada 4 AI apakah Dogecoin (DOGE) Akan Mencapai ATH Baru di 2026

Dogecoin (DOGE) memiliki awal tahun yang mengesankan, didorong oleh kebangkitan keseluruhan sektor meme coin. Harganya telah melonjak 21% selama seminggu terakhir, memicu harapan di kalangan bulls bahwa rekor tertinggi sepanjang masa yang baru dapat dicapai pada tahun 2026.

Kami menggali lebih dalam dan menanyakan kepada empat chatbot bertenaga AI yang paling banyak digunakan apakah reli seperti itu mungkin terjadi.

'Katalis Luar Biasa' Akan Diperlukan

Saat ini, DOGE diperdagangkan tepat di bawah $0,15, yang berarti memerlukan reli 430% untuk melampaui rekor historisnya sekitar $0,74 yang ditetapkan pada musim semi 2021. Menurut ChatGPT, lonjakan seperti itu dalam 12 bulan ke depan mungkin terjadi namun jauh dari kepastian.

ChatGPT mencatat bahwa Dogecoin tetap menjadi meme coin yang paling dikenal, dengan likuiditas yang dalam di berbagai bursa utama, menjadikannya target alami ketika hype meningkat. Chatbot tersebut juga menambahkan bahwa token ini sangat dipengaruhi oleh pasar kripto yang lebih luas, menunjukkan kinerjanya sering kali dipengaruhi oleh Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan pemimpin lainnya.

Sebagai kesimpulan, ChatGPT menetapkan peluang ATH baru untuk meme coin tersebut di tahun ini pada 35% – 45%.

Grok, chatbot yang terintegrasi dalam X, memperkirakan bahwa rekor DOGE baru pada tahun 2026 tidak mungkin terjadi tanpa "katalis luar biasa." Chatbot ini menggambarkan pengaruh Elon Musk (dikenal sebagai pendukung Dogecoin) dan dinamika meme coin sebagai faktor utama.

Jika tidak ada mania besar-besaran di seluruh pasar, puncak paling mungkin dari DOGE tahun ini akan berada di sekitar $0,50, tambah Grok.

Tampak Seperti Skenario 'Keajaiban'

Perplexity mendukung teori Grok dan mengklaim bahwa komentar mendukung dari Musk dapat berdampak positif pada valuasi DOGE. Namun, chatbot ini memprediksi bahwa meme coin tersebut dapat mencapai harga maksimum $0,44 tahun ini, sedangkan rekor tertinggi sepanjang masa yang baru lebih mungkin dirayakan pada tahun 2027.

Gemini dari Google tampak lebih pesimistis, menggambarkan potensi lonjakan ke rekor baru pada tahun 2026 sebagai "skenario keajaiban." Sebaliknya, chatbot ini mengklaim tahun yang sedang berjalan akan menawarkan rebound dan konsolidasi daripada lonjakan menembus di atas $0,74.

Postingan Kami Bertanya kepada 4 AI apakah Dogecoin (DOGE) Akan Mencapai ATH Baru pada 2026 muncul pertama kali di CryptoPotato.