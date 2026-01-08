Bitmine mempertaruhkan tambahan $60 juta dalam ETH, membawa total menjadi $2,62 miliar

Bitmine tampaknya memperluas jejak staking Ethereum-nya sebagai bagian dari strategi perbendaharaan yang terus berkembang.

Ringkasan Bitmine melakukan staking 19.200 ETH senilai sekitar $60 juta, meningkatkan total ETH yang di-staking menjadi $2,62 miliar.

Perusahaan ini kini mengendalikan lebih dari 4 juta ETH, perbendaharaan ETH korporat terbesar yang diketahui.

Aktivitas staking mendukung rencana peluncuran jaringan validator berbasis AS milik Bitmine pada tahun 2026.

Bitmine terus melanjutkan strategi perbendaharaan yang mengutamakan Ethereum seiring aktivitas staking terus berkembang.

Data terbaru dibagikan dalam postingan tanggal 8 Januari di X oleh platform analitik on-chain Onchain Lens, yang melacak transaksi staking Ethereum (ETH) terbaru Bitmine.

Total staking melampaui $2,6 miliar

Menurut data tersebut, Bitmine melakukan staking tambahan 19.200 ETH senilai sekitar $60,85 juta, membawa total saldo staking menjadi sekitar 827.008 ETH. Pada harga saat ini, jumlah tersebut bernilai sekitar $2,62 miliar.

Langkah ini memperpanjang dorongan staking cepat yang dimulai pada akhir Desember. Bitmine pertama kali memasuki staking Ethereum pada 27 Desember, dengan 74.880 ETH. Sejak itu, deposit terus bertambah, termasuk 82.560 ETH yang ditambahkan pada awal Januari dan staking yang jauh lebih besar sebesar 186.336 ETH pada 6 Januari.

Dengan penambahan terbaru, hampir seperlima dari kepemilikan ETH perusahaan kini secara aktif di-staking. Yield staking Ethereum saat ini berada di dekat 2,8%, yang mengimplikasikan pengembalian tahunan yang bisa mencapai puluhan juta dolar jika Bitmine terus menggunakan modal dengan kecepatan ini.

Strategi perbendaharaan Ethereum terbentuk

Bitmine kini memegang lebih dari 4,07 juta ETH, bernilai sekitar $12,8 miliar, mewakili sekitar 3,4% dari total pasokan Ethereum. Ini menjadikannya pemegang korporat ETH terbesar yang diketahui dan menempatkannya di posisi kedua secara keseluruhan di antara perusahaan perbendaharaan aset digital, hanya di belakang kepemilikan Bitcoin (BTC) milik Strategy.

Di seluruh pasar, 68 perusahaan cadangan ETH secara kolektif memegang sekitar 6,81 juta ETH, senilai sekitar $21,4 miliar, atau sekitar 5,6% dari pasokan. Dibandingkan dengan perbendaharaan yang berfokus pada ETH lainnya seperti SharpLink Gaming, Bitmine sendiri membentuk porsi signifikan dari total tersebut.

Di bawah arahan Tom Lee, fokus utama perusahaan telah bergeser dari pendinginan imersi ke akumulasi aset digital skala besar. Staking dan pembelian ETH mingguan terus berlanjut, memperkuat posisi Ethereum sebagai titik fokus neraca keuangannya.

Validator, dampak pasar, dan langkah selanjutnya

Perusahaan ini sedang bersiap meluncurkan "Made-in-America Validator Network" (MAVAN), yang akan menjalankan validator Ethereum di Amerika Serikat. Meskipun panduan sebelumnya menunjukkan peluncuran Q1 2026, antrian masuk validator sudah mengalami periode kemacetan, sebagian didorong oleh deposit institusional besar seperti milik Bitmine.

Reaksi terhadap konsentrasi aktivitas staking telah bertentangan. Karena lebih banyak ETH mengalir ke sejumlah kecil validator yang dikendalikan korporat, beberapa analis telah menyuarakan kekhawatiran tentang sentralisasi.

Rapat pemegang saham Bitmine berikutnya dijadwalkan pada 15 Januari di Las Vegas, di mana Lee diharapkan akan menguraikan detail lebih lanjut tentang rencana staking perusahaan, peluncuran validator, dan positioning Ethereum yang lebih luas.