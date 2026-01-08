Prediksi Harga Bittensor (TAO): Apakah Reli Menuju $300 Sudah di Depan Mata?

Bittensor (TAO) muncul sebagai platform terdesentralisasi yang menawarkan platform AI terbuka dan tanpa izin sebagai alternatif dari ekosistem AI tertutup dan memanfaatkan kekuatan blockchain dan ekonomi kerangka AI untuk mempromosikan pengembangan AI terbuka dan menawarkan hadiah berdasarkan nilai tambah melalui penggunaan AI.

Mencerminkan meningkatnya minat investor dalam kendaraan investasi semacam itu, Grayscale kini telah memperkenalkan Grayscale Bittensor Trust (GTAO), yang merupakan produk investasi AS pertama yang mencantumkan TAO bagi mereka yang ingin berinvestasi di AI tanpa keterlibatan dalam penyimpanan aset digital. Ini merupakan pencapaian penting pertama bagi pasar AI dan kripto.

TAO Dapat Melonjak ke $300 jika Momentum Terbangun

Namun, analis kripto Crypto Pulse mengungkapkan bahwa TAO saat ini berada dalam pola konsolidasi yang sangat jelas, dengan support di $260 dan resistance sekitar $300. Ini menunjukkan struktur pasar yang sangat stabil, karena TAO saat ini sedang berkonsolidasi sebelum membuat gerakan lain. Pelaku pasar sangat tertarik dengan ini, karena level ini dapat menentukan harga di masa depan.

Sumber: X

Pasar dalam rentang juga menawarkan peluang untuk perdagangan jangka pendek berdasarkan rentang yang terbentuk. Masuk ke pasar di sekitar level support dan keluar di sekitar level resistance membantu memanfaatkan reaksi pasar, meskipun praktik manajemen risiko sangat penting dalam semua perdagangan tersebut.

Mudah untuk masuk ke pasar melalui platform BTCC saat momentum berkembang dalam rentang, menunjukkan baik penembusan atau kelanjutan tren yang ditentukan dari pola pasar terstruktur.

Indikator Teknis Menunjukkan Tekanan yang Menurun

Token Bittensor (TAO) telah bergerak ke rentang konsolidasi setelah kenaikan harga yang mengesankan pada tahun 2024 sejauh ini. Bahkan setelah lonjakan harga yang luar biasa ini, sekarang tampak bahwa pergerakan harga telah stabil sebagai respons terhadap kenaikan harga baru-baru ini di pasar ini. Pembacaan indikator RSI saat ini untuk TAO sekitar 44, menunjukkan momentum yang sedikit bearish dan menunjukkan sentimen hati-hati.

Sumber: TradingView

Namun, MACD masih berada di zona negatif, tetapi ukuran histogram yang menurun menandakan kekuatan bearish yang lebih sedikit. Persilangan bullish belum terjadi; oleh karena itu, konfirmasi tren masih belum ada. Namun demikian, plot grafik saat ini menggambarkan pembentukan dasar yang sedang berlangsung dengan momentum yang mendatar, sehingga ini adalah periode menunggu konfirmasi daripada zona masuk dengan keyakinan tinggi.

