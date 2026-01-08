Nvidia Menerapkan Persyaratan Pembayaran Di Muka yang Ketat untuk Pembeli China atas Chip AI H200

TLDR

Nvidia kini mewajibkan pembayaran penuh dari pembeli China untuk chip H200, tanpa opsi pembatalan atau pengembalian dana.

Pembeli harus menanggung risiko keuangan karena ketidakpastian persetujuan regulasi China atas pengiriman chip H200.

Regulator China meminta beberapa perusahaan untuk menunda pesanan sambil menentukan persyaratan pembelian chip domestik.

Perusahaan China telah memesan lebih dari 2 juta chip H200, melampaui stok Nvidia sebanyak 700.000 unit.

Nvidia akan memenuhi pesanan awal dari stok dan meningkatkan produksi melalui TSMC pada Q2 2026.

Nvidia kini mewajibkan pembayaran penuh di muka dari klien China yang memesan chip H200, tanpa opsi pembatalan atau pengembalian dana. Pembuat chip AS ini memperkenalkan kebijakan ketat karena ketidakpastian berkelanjutan seputar persetujuan regulasi China terhadap produk tersebut. Pelanggan harus mengalokasikan modal di muka, atau dalam beberapa kasus menawarkan asuransi atau aset sebagai jaminan, untuk mengamankan pesanan.

Ketentuan Pembayaran Berubah saat Nvidia Merespons Penundaan Persetujuan China

Menurut Reuters, Nvidia menerapkan persyaratan lebih ketat untuk pembelian chip H200 menyusul penundaan keputusan Beijing tentang persetujuan pengiriman. Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kebijakan tersebut mencakup tanpa pengembalian dana atau perubahan konfigurasi setelah pesanan ditempatkan. Ketentuan penjualan sebelumnya mengizinkan uang muka alih-alih pembayaran penuh, tetapi pesanan H200 kini memerlukan komitmen penuh saat penempatan.

Pembuat chip ini melakukan penyesuaian untuk melindungi diri dari ketidakpastian regulasi dan potensi risiko keuangan. Dalam beberapa kasus, klien dapat menggunakan asuransi komersial atau aset sebagai pengganti uang tunai jika Nvidia menerima alternatif tersebut. Satu orang mengatakan perubahan ini mencerminkan lingkungan regulasi yang tidak dapat diprediksi seputar pengiriman chip canggih di China.

Tekanan Regulasi Menunda Pesanan saat Permintaan Melampaui Pasokan

Perusahaan teknologi China telah memesan lebih dari 2 juta chip H200, masing-masing berharga sekitar $27.000, melebihi inventaris Nvidia yang tersedia. Namun, seperti yang kami laporkan sebelumnya, Beijing baru-baru ini menginstruksikan beberapa pembeli untuk menunda pesanan sementara regulator menyelesaikan persyaratan pembelian chip domestik untuk sementara. Otoritas sedang menentukan berapa banyak perusahaan chip lokal yang harus dibeli bersama unit H200.

The Information sebelumnya melaporkan penundaan pesanan saat regulator China terus mengevaluasi prosedur impor. CEO Nvidia Jensen Huang mengkonfirmasi permintaan yang kuat, mengatakan, "Kami mengaktifkan rantai pasokan kami untuk memenuhi permintaan tersebut." Dia menambahkan bahwa persetujuan formal mungkin tidak datang, tetapi pesanan menunjukkan pelanggan diizinkan untuk melanjutkan.

Alokasi Inventaris dan Kendala Pasokan Berdampak pada Pengiriman

Nvidia berencana memenuhi pesanan awal China menggunakan stok H200 yang ada, dengan pengiriman diharapkan sebelum liburan Tahun Baru Imlek pertengahan Februari. Perusahaan juga telah meminta Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. untuk meningkatkan produksi chip guna memenuhi permintaan. Manufaktur H200 baru dijadwalkan dimulai pada Q2 2026.

H200 menghadirkan kinerja hampir enam kali lipat dari chip H20 yang sebelumnya tersedia, yang kini telah dilarang China. Sementara perusahaan China seperti Huawei memproduksi chip AI seperti Ascend 910C, H200 Nvidia masih mengungguli mereka dalam melatih model AI canggih. Nvidia menghadapi tantangan produksi saat bertransisi dari chip Blackwell ke desain Rubin generasi berikutnya.

