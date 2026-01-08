Apa yang Menjebak Bitcoin (BTC) di Bawah $100K? Analis Mengurainya

Bitcoin (BTC) membuka tahun dengan kuat namun tetap terkunci di bawah level $100.000. Aksi harga saat ini terjebak dalam kisaran sempit, dengan beberapa level kunci yang menahannya di posisi tersebut. Trader kini mengamati tanda-tanda bahwa pasar siap untuk breakout.

Hedging Dealer Menahan Harga

Crypto Rover mengatakan Bitcoin sedang "ditekan secara mekanis" oleh hedging dealer. Dalam pengaturan ini, dealer mengelola risiko dengan menjual saat rally dan membeli saat penurunan. Aktivitas ini telah menjaga harga terkunci antara $90.000 dan $95.000. Di bagian atas, $100.000 tetap menjadi resistensi utama.

Rover menunjukkan bahwa banyak opsi akan berakhir di akhir Januari. Itu bisa menjadi pemicu untuk pergerakan berikutnya. Sampai saat itu, hedging mungkin akan menjaga kisaran harga tetap ketat. Bitcoin telah menguji kedua sisi zona ini namun belum menunjukkan arah yang jelas.

Secara paralel, indikator teknikal menunjukkan BTC tetap terikat dalam kisaran. Analis chart Ali Martinez mencatat bahwa Bitcoin memerlukan penutupan harian di atas $94.000 atau di bawah $88.000 untuk mengonfirmasi arah tren. Pada saat berita ini ditulis, BTC diperdagangkan mendekati $90.300, tepat di bawah titik tengah kisaran tersebut.

Chart harian menunjukkan garis support naik yang mulai terbentuk di akhir 2025. Pembeli terus mempertahankan posisi terendah yang lebih tinggi, namun level $94.000 telah memblokir kenaikan lebih lanjut. Kecuali harga ditutup di luar kisaran ini, harga tetap dalam konsolidasi.

Gap CME Mungkin Memandu Langkah Selanjutnya

Analis lain, Ted, membagikan chart yang menunjukkan bahwa gap futures CME pertama sekitar $90.700 kini telah terisi. Target berikutnya yang mungkin adalah gap lebih rendah mendekati $88.000–$88.500, yang juga selaras dengan zona support kunci.

Bitcoin mencoba merebut kembali area $92.000–$94.000 namun menghadapi tekanan jual yang berat. Jika aset turun lagi, zona $88K bisa bertindak sebagai magnet. Beberapa trader mengharapkan gap tersebut terisi sebelum pergerakan segar ke atas.

Meski begitu, permintaan pasar spot telah memimpin rebound terbaru Bitcoin, sementara trader futures tampak berhati-hati. Divergensi ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta memposisikan diri dengan cara yang sama.

Seperti dilaporkan oleh CryptoPotato, Bitcoin masih dalam tren penurunan yang lebih luas yang dimulai pada September 2025, dan pasar belum membuktikan periode pembentukan dasar. Analis percaya ada ruang untuk rally jangka pendek ke sekitar $97.000 -107.000, namun percaya bahwa harga masih akan turun di bawah $70.000 di kemudian hari dalam siklus tersebut.

