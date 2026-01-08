Analisis: Kehancuran "1011" memaksa pembuat pasar menahan token dalam jumlah besar, menyebabkan likuiditas pasar turun ke titik terendah sejak 2022.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/08 20:24
PANews melaporkan pada 8 Januari bahwa, menurut CoinDesk, BitMEX menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa kejatuhan pada 11 Oktober 2025 berdampak pada pembuat pasar, memaksa mereka memegang cryptocurrency dalam jumlah besar. Kejatuhan ini mengakibatkan likuidasi berjenjang sekitar $20 miliar, merusak parah strategi netral pembuat pasar dan menyebabkan likuiditas pasar turun ke level terendah sejak 2022. BitMEX menyatakan, "Ketika mekanisme ADL (automatic deleveraging) dipicu, menutup paksa posisi short pembuat pasar yang digunakan untuk hedging, institusi-institusi ini dipaksa memegang posisi spot tanpa hedging selama penurunan pasar yang cepat. Situasi ini merusak komitmen 'strategi netral' kontrak perpetual, menyebabkan pembuat pasar menarik likuiditas secara global di kuartal keempat 2025, sehingga membawa likuiditas order book ke level terendah sejak 2022."

Dengan masuknya banyak peniru, "imbal hasil mudah" Delta-neutral yang mengandalkan arbitrase funding rate telah menyusut secara signifikan, dengan imbal hasil tahunan turun di bawah 4%. Pada saat yang sama, platform bergaya B-book telah menuai keuntungan substansial, pasar kontrak perpetual DeFi tetap rentan terhadap manipulasi, sementara pasar kontrak perpetual keuangan tradisional telah mengalami pertumbuhan eksplosif.

