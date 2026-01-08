Etihad Rail mengungkap stasiun baru menjelang peluncuran 2026

Jaringan akan menghubungkan 11 kota

Operasi akan dimulai tahun ini

Tujuh stasiun baru dinamai

Jaringan kereta api penumpang baru Etihad Rail akan menghubungkan 11 kota dan akan mulai beroperasi tahun ini, demikian diumumkan oleh pengembang dan operator kereta api nasional UEA.

Tujuh stasiun baru akan dibangun di Al Sila, Al Dhannah, Al Mirfa, Madinat Zayed, Mezaira'a, Al Faya dan Al Dhaid, yang akan beroperasi secara bertahap, kata Etihad Rail dalam sebuah pernyataan.

Empat stasiun pertama – Abu Dhabi, Dubai, Sharjah dan Fujairah – telah diumumkan tahun lalu.

"Jaringan kereta api penumpang akan berfungsi sebagai landasan ekosistem transportasi nasional UEA, mendukung pembangunan jangka panjang negara dan memperkuat konektivitas di seluruh Emirat," kata Azza Al Suwaidi, wakil CEO Etihad Rail Mobility.

Stasiun-stasiun di seluruh jaringan akan beroperasi secara bertahap sepanjang tahun 2026, tambahnya.

Mohammed Alshehhi, chief projects officer di Etihad Rail, mengatakan layanan akan resmi diluncurkan tahun ini.

Fase pertama akan menghubungkan 11 kota, dengan stasiun yang terletak di area pusat seperti Mohammed Bin Zayed City di Abu Dhabi, Jumeirah Golf Estates di Dubai, University City di Sharjah dan area Al Hilal di Fujairah.

"Sepuluh dari 13 kereta dalam armada kami telah tiba dan pengujian telah selesai," katanya.

Kereta akan melaju hingga 200 kilometer per jam dan mengangkut hingga 400 penumpang masing-masing.

Pada Januari 2025, Etihad Rail mengumumkan rencana untuk menjalankan layanan kereta api penumpang berkecepatan tinggi yang akan mengurangi waktu perjalanan antara Abu Dhabi dan Dubai menjadi 30 menit, mencapai kecepatan hingga 350 km per jam.

Tahun lalu Etihad Rail dan perusahaan transportasi Prancis Keolis Group membentuk usaha patungan untuk mengoperasikan kereta penumpang mulai tahun depan.

Perusahaan yang didukung negara ini sudah menjalankan layanan kargo di seluruh jaringan sepanjang 1.200 km di UEA.