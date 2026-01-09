Saham Keamanan Pangan Melonjak Tajam 34% di Tengah Lonjakan Laba, Panduan 2026 Lebih Tinggi

Saham penyedia diagnostik keamanan pangan dan hewan berkapitalisasi kecil melonjak tinggi di awal hari ini.

Neogen Corporation (NEOG) melonjak hingga 33,74% dalam 24 jam terakhir, mencapai harga saat ini $9,62 dan kapitalisasi pasar $2,09 miliar.

Pergerakan ini terjadi ketika perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang kuat, melampaui ekspektasi laba per saham dengan $0,10 dibandingkan perkiraan $0,03, sementara pendapatan mencapai $224,7 juta yang mencerminkan pertumbuhan inti sebesar 2,9%.

Perusahaan mengatakan segmen keamanan pangannya terus mendapat manfaat dari perubahan regulasi dan meningkatnya kekhawatiran atas kontaminasi makanan, mendorong adopsi teknologi pengujiannya.

Neogen meningkatkan proyeksi tahun penuh untuk tahun fiskal 2026 setelah beberapa tahun berturut-turut mengalami kerugian bersih.

Perusahaan mencatat kerugian bersih kuartalan sebesar $15,9 juta, dibandingkan dengan kerugian bersih $456,3 juta pada periode tahun sebelumnya.

Pendapatan sekarang diperkirakan berada dalam kisaran $845 juta hingga $855 juta dan Adjusted EBITDA diperkirakan sekitar $175 juta.

CEO Mike Nassif mengatakan,

"Saya sangat bangga dengan tim Neogen karena kami telah memulai fase pertama transformasi strategis kami dengan pekerjaan awal yang berfokus pada stabilisasi dan penguatan bisnis inti kami.

Meskipun masih di awal proses, dan industri kami saat ini menghadapi hambatan makro, tim kami mendorong peningkatan berurutan yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan inti dan profitabilitas di kuartal kedua."

