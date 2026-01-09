BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Saham penyedia diagnostik keamanan pangan dan hewan berkapitalisasi kecil meroket di awal hari. Neogen Corporation (NEOG) melonjak hingga 33,74% dalamSaham penyedia diagnostik keamanan pangan dan hewan berkapitalisasi kecil meroket di awal hari. Neogen Corporation (NEOG) melonjak hingga 33,74% dalam

Saham Keamanan Pangan Melonjak Tajam 34% di Tengah Lonjakan Laba, Panduan 2026 Lebih Tinggi

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2026/01/09 00:40
Capverse
CAP$0.13132-0.53%
Movement
MOVE$0.04018+7.28%
HODL
HODL$0.000000000002+471.42%

Saham penyedia diagnostik keamanan pangan dan hewan berkapitalisasi kecil melonjak tinggi di awal hari ini.

Neogen Corporation (NEOG) melonjak hingga 33,74% dalam 24 jam terakhir, mencapai harga saat ini $9,62 dan kapitalisasi pasar $2,09 miliar.

Pergerakan ini terjadi ketika perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang kuat, melampaui ekspektasi laba per saham dengan $0,10 dibandingkan perkiraan $0,03, sementara pendapatan mencapai $224,7 juta yang mencerminkan pertumbuhan inti sebesar 2,9%.

Perusahaan mengatakan segmen keamanan pangannya terus mendapat manfaat dari perubahan regulasi dan meningkatnya kekhawatiran atas kontaminasi makanan, mendorong adopsi teknologi pengujiannya.

Neogen meningkatkan proyeksi tahun penuh untuk tahun fiskal 2026 setelah beberapa tahun berturut-turut mengalami kerugian bersih.

Perusahaan mencatat kerugian bersih kuartalan sebesar $15,9 juta, dibandingkan dengan kerugian bersih $456,3 juta pada periode tahun sebelumnya.

Pendapatan sekarang diperkirakan berada dalam kisaran $845 juta hingga $855 juta dan Adjusted EBITDA diperkirakan sekitar $175 juta.

CEO Mike Nassif mengatakan,

"Saya sangat bangga dengan tim Neogen karena kami telah memulai fase pertama transformasi strategis kami dengan pekerjaan awal yang berfokus pada stabilisasi dan penguatan bisnis inti kami.

Meskipun masih di awal proses, dan industri kami saat ini menghadapi hambatan makro, tim kami mendorong peningkatan berurutan yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan inti dan profitabilitas di kuartal kedua."

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Jelajahi The Daily Hodl Mix
 
Penafian: Opini yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum membuat investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Saham Keamanan Pangan Tiba-tiba Melonjak 34% di Tengah Hasil Laba Luar Biasa, Panduan 2026 yang Lebih Tinggi muncul pertama kali di The Daily Hodl.

Peluang Pasar
Logo Capverse
Harga Capverse(CAP)
$0.13132
$0.13132$0.13132
-0.60%
USD
Grafik Harga Live Capverse (CAP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42
Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Societe Generale-FORGE dan Swift Menyelesaikan Obligasi Tertoken Menggunakan Stablecoin

Anak perusahaan aset digital dari raksasa perbankan Prancis Societe Generale-FORGE dan Swift telah menyelesaikan uji coba yang mendemonstrasikan pertukaran dan penyelesaian aset tertoken
Bagikan
CryptoNews2026/01/15 18:04