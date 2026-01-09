HabitTrade Mengamankan Hampir $10 Juta dalam Putaran Seri A

Poin Penting: HabitTrade mengumpulkan $10 juta dalam pendanaan Seri A.

Pendanaan ini akan mempercepat ekspansi global dan meningkatkan layanan broker.

Fokus pada integrasi pasar tradisional dengan teknologi blockchain.

HabitTrade mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A hampir $10 juta yang dipimpin oleh Newborn Town di Hong Kong, bertujuan untuk memperluas layanan broker global dan mengintegrasikan pasar modal dengan keuangan on-chain.

Pendanaan ini dapat meningkatkan infrastruktur HabitTrade, menjembatani keuangan tradisional dengan teknologi blockchain, kunci untuk ekspansi global yang sesuai regulasi. Respons pasar tetap tenang, menunggu perkembangan lebih lanjut.

Menjembatani Keuangan Tradisional dengan Inovasi On-Chain

Pendanaan ini memungkinkan HabitTrade untuk mempercepat ekspansi globalnya, meningkatkan layanan broker dan kemampuan kepatuhan. Seperti yang dinyatakan Daniel, Founder dan CEO HabitTrade, "Pendanaan ini memungkinkan kami untuk mengembangkan layanan broker kami secara global." Baca lebih lanjut tentang pendanaan HabitTrade.

Tidak ada reaksi pasar yang signifikan terhadap peristiwa ini. Sementara HabitTrade menekankan strateginya melalui komunikasi korporat, tidak ada pernyataan besar dari influencer industri atau badan pengatur. Untuk pembaruan dan pengumuman resmi, Anda dapat memeriksa pembaruan KuCoin. Fokus peristiwa ini tetap berada dalam ceruk aset dunia nyata yang ditokenisasi.

Tahukah Anda? Upaya sebelumnya untuk mengintegrasikan stablecoin di pasar tradisional terutama berpusat pada platform sekuritas yang ditokenisasi, menetapkan preseden untuk jalur HabitTrade saat ini dalam broker aset digital.

Langkah HabitTrade sejalan dengan tren masa lalu dalam aset dunia nyata yang ditokenisasi, mirip dengan inisiatif di sektor fintech, menekankan pentingnya ekspansi infrastruktur global yang sesuai regulasi. Pandangan perusahaan sejalan dengan strategi fintech yang lebih luas untuk mengintegrasikan blockchain dengan sistem tradisional.

Para ahli mencatat bahwa pendekatan HabitTrade berfokus pada menjembatani kesenjangan antara pasar fiat dan kripto, menggunakan stablecoin untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai regulasi. Namun, tidak adanya pengungkapan regulasi langsung dalam putaran pendanaan ini membatasi hasil teknis langsung. Anda dapat menemukan pembaruan penelitian dan wawasan dari para ahli tentang topik ini di sini.

Implikasi finansial dan regulasi masih harus dilihat, meskipun HabitTrade bertujuan untuk membangun infrastruktur yang stabil dengan peran yang berpotensi signifikan dalam mengubah layanan broker.