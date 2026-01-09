BlackRock membuang BTC senilai $276M dan ETH senilai $83M di tengah penurunan pasar

BlackRock mentransfer $276 juta dalam BTC dan $83 juta dalam ETH ke Coinbase di tengah penurunan pasar, memicu kekhawatiran penjualan kripto lebih lanjut.

Dalam perkembangan signifikan, BlackRock baru saja memindahkan 3.064 BTC senilai $276 juta, dan 26.723 ETH senilai $83 juta, ke Coinbase.

Transfer ini terjadi saat pasar cryptocurrency menghadapi penurunan, dengan Bitcoin dan Ethereum keduanya mengalami penurunan harga. Langkah ini telah menimbulkan pertanyaan tentang niat BlackRock dan dampak potensialnya terhadap pasar.

Transfer Kripto Terbaru BlackRock

Keputusan BlackRock untuk memindahkan Bitcoin dan Ethereum dalam jumlah besar telah menarik perhatian dari komunitas kripto.

Menurut data dari Arkham, deposit ke Coinbase mencakup 3.064 BTC dan 26.723 ETH, dengan total lebih dari $350 juta. Waktu langkah ini, selama penurunan pasar, telah membuat banyak orang berspekulasi bahwa BlackRock mungkin bersiap untuk menjual aset-aset ini.

Transfer ini mengikuti hari dengan arus keluar signifikan dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin dan Ethereum. Pada 7 Januari, ETF Bitcoin mengalami arus keluar sebesar $480 juta, sementara ETF Ethereum mengalami arus keluar sebesar $98,45 juta.

Pergerakan ini menunjukkan bahwa investor mungkin mundur dari cryptocurrency di tengah kondisi pasar saat ini.

Sebagai salah satu investor institusional terbesar, tindakan BlackRock sering memengaruhi pasar yang lebih luas.

Keputusannya untuk mentransfer cryptocurrency dalam jumlah besar ke Coinbase telah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah perusahaan berencana melikuidasi posisinya.

Jika BlackRock memutuskan untuk menjual, hal itu dapat berkontribusi pada tekanan penurunan lebih lanjut terhadap harga kripto.

Reaksi Pasar dan Kekhawatiran yang Meningkat

Pasar kripto telah bereaksi dengan hati-hati menyusul langkah BlackRock. Harga Bitcoin telah turun di bawah $90.000 setelah mencapai puncak di atas $94.000 awal pekan ini.

Banyak trader sekarang khawatir bahwa penurunan pasar lebih lanjut mungkin terjadi, terutama dengan pemain institusional seperti BlackRock yang berpotensi menjual kepemilikan kripto mereka.

Selain itu, arus keluar dari ETF Ethereum dan Bitcoin telah menambah ketidakpastian di pasar.

Beberapa trader telah menyatakan frustrasi secara online, menunjukkan bahwa investor besar tidak ingin harga Bitcoin naik lebih tinggi.

Sentimen ini dibagikan oleh banyak orang, karena mereka berharap pemulihan pasar tetapi takut bahwa tindakan institusional dapat menghambat pertumbuhan.

Saat harga terus menurun, investor kecil sangat khawatir tentang dampak potensial dari langkah institusional besar.

Dengan Bitcoin dan Ethereum sudah menghadapi penurunan signifikan, pasar berada dalam ketegangan, tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Trader dengan cemas mengamati apakah tren ini akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang.

Pengaruh Data Ekonomi AS terhadap Kripto

Transfer kripto BlackRock juga bertepatan dengan rilis data ekonomi AS yang penting.

Hari ini, laporan klaim pengangguran awal AS diperkirakan akan menunjukkan sedikit peningkatan, dengan klaim naik menjadi 210.000.

Data klaim pengangguran penting karena memberikan wawasan tentang kesehatan pasar tenaga kerja AS, yang dapat memengaruhi sentimen pasar yang lebih luas.

Selain klaim pengangguran, data penggajian nonpertanian dan tingkat pengangguran yang akan datang kemungkinan akan memengaruhi keputusan investor.

Laporan-laporan ini, yang dijadwalkan untuk dirilis besok, dapat lebih lanjut memengaruhi pasar keuangan tradisional dan cryptocurrency. Jika data menunjukkan tanda-tanda kelemahan ekonomi, hal itu dapat menyebabkan lebih banyak volatilitas di pasar.

Keputusan kebijakan Federal Reserve juga merupakan faktor dalam persamaan ini. Laporan pekerjaan yang lemah mungkin membuat Fed lebih mungkin memotong suku bunga, yang dapat memengaruhi keputusan investasi di berbagai kelas aset, termasuk cryptocurrency.

Banyak yang berharap pergeseran positif dalam data ekonomi, tetapi ketidakpastian tetap tinggi

