Cryptocurrency Menghadapi Pertarungan Opsi Brutal Senilai $2,22 Miliar di Level $90 Ribu

Momen tegang akan segera menyelimuti pasar mata uang kripto. Besok, pada pukul 15:00 WIB, akan terjadi kadaluarsa kontrak opsi senilai hampir $2,22 miliar di Deribit; ini bukan sesuatu yang terjadi setiap minggu. Kadaluarsa mingguan yang besar ini akan mengakibatkan banyak trader mencoba menutup atau memutar posisi mereka.

Deribit memiliki pangsa pasar hampir 90% di pasar opsi kripto global dan, oleh karena itu, menciptakan pengaruh besar dalam ruang ini.

Tekanan terbesar saat ini ada pada Bitcoin, karena BTC saja menyumbang lebih dari $1,84 miliar dari total keseluruhan. Angka-angka tersebut menunjukkan pasar yang saat ini mengalami ketidakpastian. Para bull sedang mencari breakout sementara para bear sedang mencari konfirmasi kelemahan; oleh karena itu, tidak ada pihak yang memiliki kendali penuh saat ini.

Kadaluarsa Opsi Cryptocurrency Menempatkan Bitcoin di Persimpangan

Rasio put/call Bitcoin saat ini berada di 1,05, menunjukkan jumlah perdagangan bearish (put) yang sedikit lebih besar daripada perdagangan bullish (call). Ini adalah hasil dari sentimen hati-hati di pasar setelah bitcoin tidak mampu bertahan di atas $95.000.

$BTC: $1,84M notional | Put Call: 1,05 | Max Pain: $90K

Trader sekarang mengambil pendekatan yang lebih hati-hati daripada mencoba mengejar harga tinggi. Trader melindungi diri mereka dengan opsi put.

Level "max pain" berada di $90.000 dan mewakili harga di mana sebagian besar opsi akan kedaluwarsa tanpa nilai. Harga ini menguntungkan "bandar" dan bukan trader. Berdasarkan posisi trader saat ini, terdapat minat put yang signifikan di bawah $85.000 dan minat call yang substansial di atas $90.000. Oleh karena itu, harga terjebak di antara dua dinding ini.

Sejak November 2025, bitcoin telah menguji level support psikologis $90.000 tiga kali. Dorongan naik baru-baru ini ke $94.500 sekarang dilabeli sebagai bull trap karena resistance di sekitar $92.000. Support saat ini terletak di $85.000.

Sentimen Cryptocurrency Berbeda

Sebaliknya, rasio Put/Call Ethereum menunjukkan bahwa ada proporsi trader yang lebih besar membeli Call daripada Put. Trader yang berpartisipasi dalam aktivitas ini menunjukkan kepercayaan diri sambil juga bertaruh pada kenaikan daripada menggunakan opsi ini untuk melindungi dari potensi kerugian nilai Ethereum di masa depan.

$ETH: $384M notional | Put Call: 0,89 | Max Pain: $3,1K

Kekhawatiran masih tetap ada di pasar kripto secara keseluruhan atas volatilitas yang terkait dengan kontrak besar yang gagal. Ketika kontrak besar kedaluwarsa, ini menciptakan lingkungan di mana aksi harga dapat terjadi dengan cepat ke arah mana pun – naik atau turun. Dalam banyak kasus, ketika likuiditas tidak mencukupi, pergerakan harga dapat menjadi sangat keras ketika harga turun atau naik. Keadaan yang tampak tenang dapat berubah secara dramatis dalam hitungan menit.

Ketika kontrak kedaluwarsa dan perdagangan selesai, trader akan mengharapkan pergerakan reaksioner. Reaksi tersebut akan memberikan wawasan apakah pergerakan itu akan menghasilkan breakout yang sebenarnya atau pada akhirnya menjadi breakout palsu. Untuk saat ini, seluruh ruang cryptocurrency sedang menunggu semua pelaku pasar mencapai kesimpulan.

