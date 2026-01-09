Renee Nicole Good: Siapa wanita yang ditembak mati oleh agen imigrasi AS di Minnesota?

MANILA, Filipina – Renee Nicole Good ditembak mati oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di Minneapolis, Minnesota, pada 7 Januari.

Wanita berusia 37 tahun itu tewas hanya beberapa blok dari tempat ia tinggal bersama pasangannya di Twin Cities.

Apa yang terjadi

Di antara deretan rumah, agen ICE berhenti di tengah jalan untuk meminta Good keluar dari Honda SUV-nya yang sebagian menghalangi jalan. Dia memundurkan mobil dengan jendela terbuka, dan hanya beberapa detik kemudian, seorang agen ICE mulai menembak berulang kali.

Dia tampak kehilangan kendali atas kendaraan, dan akhirnya menabrak tiang listrik dan mobil-mobil yang diparkir di area tersebut. Dia tewas.

Pemerintahan Trump mengklaim bahwa penembakan tersebut hanyalah tindakan membela diri — menambahkan bahwa dia diduga mencoba menggunakan mobilnya sebagai senjata.

Walikota Minneapolis Jacob Frey, bagaimanapun, cepat membantah hal ini. Dia menegaskan bahwa itu hanyalah upaya lain dari pemerintah AS untuk mempromosikan "narasi sampah" mereka, sebuah kesimpulan yang dia ambil setelah menonton rekaman viral pertemuan Good dengan agen ICE.

Bagaimana Good dikenang oleh keluarga dan tetangganya?

Good adalah seorang penyair berbakat dan seorang ibu dari tiga anak — seorang putri berusia 15 tahun dan putra berusia 12 tahun dari pernikahan pertamanya, dan seorang putra berusia enam tahun dari pernikahan keduanya.

Menurut laporan Minnesota Star Tribune, Good sebelumnya menikah dengan Timmy Ray Macklin Jr., yang meninggal pada 2023 pada usia 36 tahun.

Ketika masih menjadi mahasiswa Penulisan Kreatif di Old Dominion University di Norfolk, Virginia, Good menyeimbangkan kehamilan ketiganya dengan studi dan pekerjaannya pada 2019. Mantan profesornya Kent Wascom mengatakan kepada Associated Press bahwa meskipun dia adalah penulis berbakat; kehadirannya saja juga patut dipuji.

"Lokakarya penulisan kreatif bisa menjadi tempat yang sulit dengan banyak ego dan persaingan, tetapi kehadirannya adalah sesuatu yang membantu menjadikan ruang kelas itu tempat yang sangat mendukung," kata Wascom seperti dikutip oleh AP.

Pada 2020, dia memenangkan hadiah puisi sarjana dari departemen Bahasa Inggris universitas untuk karyanya, "On Learning to Dissect Fetal Pigs."

"Mata penyair bergerak masuk dan keluar dari ingatan melalui asosiasi yang menyusun lapisan demi lapisan, atau lebih tepatnya helai demi helai. Menganyam pertanyaan eksistensial melalui bentuk zuihitsu, perenungan tentang objek, tubuh manusia, dan keajaiban semuanya membuat biologis apa yang menentang sains sederhana," tulis para juri tentang karyanya.

Para juri menyebut puisinya sebagai "teks suci," dan lebih lanjut memujinya karena kemampuannya untuk "membawa pembaca ke dalam yang tidak diketahui."

Bahkan mereka yang di luar sekolah mengingat Good dengan cara yang sama: sebagai individu yang tidak menunjukkan apa pun selain kebaikan.

"Dia sangat penuh belas kasih. Dia telah merawat orang sepanjang hidupnya. Dia penuh kasih, pemaaf, dan penyayang. Dia adalah manusia yang luar biasa," kata ibu Good, Donna Ganger, kepada Minnesota Star Tribune.

Ayah Good, sementara itu, mengatakan kepada Washington Post bahwa "dia adalah orang yang luar biasa."

"Dia memiliki kehidupan yang baik, tetapi kehidupan yang keras," kata Tim Ganger kepada surat kabar tersebut.

Dewan Kota Minneapolis juga mengatakan bahwa Good hanya "merawat tetangganya" ketika dia terbunuh.

Kematiannya yang tidak adil telah memicu kemarahan warga Amerika di seluruh negeri. Tak lama setelah insiden tragis tersebut, warga menggelar protes untuk menuntut ICE meninggalkan Minnesota. Menurut Al Jazeera, sejumlah pengunjuk rasa ini dihadapi oleh agen bersenjata "yang mengenakan masker gas yang menembakkan amunisi kimia ke pengunjuk rasa."

Bukan hanya di Minnesota di mana kemarahan atas pembunuhan Good meletus. Beberapa demonstrasi lagi telah diadakan di kota-kota lain di AS, dan acara doa juga diadakan untuk menghormatinya.

PROTES: 7 Januari 2026, San Diego, California, AS: Lebih dari seratus pengunjuk rasa berkumpul di Little Italy, San Diego setelah seorang petugas ICE menembak dan membunuh seorang wanita di Minneapolis. © Jonathan Chang/ZUMA Press Wire

Sebaliknya, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Tricia McLaughlin mengklaim bahwa tindakan agen terhadap Good menyelamatkan banyak nyawa, karena wanita berusia 37 tahun itu diduga melakukan "terorisme domestik."

Tetapi pada saat kematiannya, Good dikatakan hanya bertindak sebagai pengamat hukum dari protes orang Amerika terhadap tindakan keras imigrasi kekerasan Presiden Donald Trump.

Apa itu pengamat hukum?

Pengamat hukum adalah warga sipil yang bertindak sebagai saksi independen polisi selama protes. Mereka mendokumentasikan perilaku polisi, mencatat penangkapan, mengumpulkan pernyataan saksi, dan menghubungkan pengunjuk rasa ke hotline penangkapan dan tim dukungan penjara, di antara tugas-tugas lainnya, menurut Green & Black Cross dan National Lawyers Guild.

Menurut Justice Committee, gagasan warga sipil mengamati perilaku polisi selama demonstrasi berasal dari Black Power Movement pada tahun 1960-an. Black Panther Party Oakland memulai praktik ini, yang mereka sebut sebagai "copwatching," di mana warga bersenjata akan memantau polisi lokal.

Praktik ini telah berkembang, dengan warga sipil sekarang menggunakan ponsel dan kamera mereka untuk merekam perilaku polisi yang tidak pantas.

Meskipun copwatching mirip dengan pengamatan hukum, National Lawyers Guild menunjukkan bahwa keduanya adalah praktik yang terpisah — dengan yang terakhir berfungsi sebagai bentuk dukungan hukum untuk pengunjuk rasa dan aktivis.

Penembakan fatal Good hanyalah salah satu dari banyak hasil mematikan dari tindakan keras imigrasi kekerasan Trump — semua ini terjadi kurang dari satu tahun sejak dia dilantik untuk kepresidenan keduanya pada 20 Januari 2025. – dengan laporan dari Reuters/Rappler.com