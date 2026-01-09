Polygon Labs Mengungkap Open Money Stack untuk Mengubah Pembayaran Global

TLDR:

Polygon Chain telah memfasilitasi lebih dari dua triliun dolar transfer nilai onchain sejak diluncurkan

Open Money Stack menghilangkan keterlambatan dan biaya melalui transfer instan antar mata uang apa pun

Infrastruktur mencakup blockchain rails, dompet, kepatuhan, dan kemampuan menghasilkan yield

Protokol yang mendefinisikan kategori akan muncul dalam waktu tiga tahun seiring uang bermigrasi ke blockchain

Polygon Labs telah mengungkapkan rencana untuk membangun Open Money Stack yang dirancang untuk memindahkan semua uang ke onchain. Infrastruktur ini bertujuan untuk memungkinkan transfer uang yang instan dan andal secara global.

Pendiri Sandeep Nailwal dan CEO Marc Boiron menguraikan visi tersebut melalui dokumentasi terperinci. Pengumuman ini datang setelah enam tahun membangun infrastruktur blockchain.

Polygon Chain telah memfasilitasi lebih dari dua triliun dolar transfer nilai onchain. Platform ini melayani jutaan pengguna dan ribuan aplikasi di seluruh dunia.

Open Money Stack mewakili perombakan total tentang bagaimana uang bergerak melintasi batas dan sistem. Saat ini, sekitar dua kuadriliun dolar ditransfer secara global setiap tahun melalui saluran tradisional.

Transfer ini sering melibatkan banyak perantara, biaya yang tidak dapat diprediksi, dan penundaan penyelesaian yang berlangsung berhari-hari. Infrastruktur baru ini berusaha menghilangkan ketidakefisienan tersebut.

Uang akan bergerak secara instan antar pihak tanpa memandang lokasi atau preferensi mata uang. Sistem ini akan mendukung konsumen, bisnis, dan agen AI secara setara.

Infrastruktur Komprehensif untuk Pergerakan Uang yang Mulus

Open Money Stack mencakup beberapa lapisan terintegrasi yang bekerja bersama. Blockchain rails menyediakan fondasi untuk transaksi yang cepat, aman, dan skalabel.

Orkestrasi onchain mengelola aliran uang yang kompleks di berbagai sistem. Infrastruktur dompet memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola dana dengan mudah. Indexer dan RPC memastikan pengalaman pengguna yang lancar sepanjang proses.

On-ramp dan off-ramp menjembatani sistem keuangan tradisional dengan jaringan blockchain. Orkestrasi offchain mengoordinasikan aktivitas di berbagai platform secara bersamaan.

Interoperabilitas stablecoin memungkinkan konversi mulus antar mata uang digital yang berbeda. Mekanisme kepatuhan memastikan persyaratan regulasi dipenuhi di berbagai yurisdiksi. Sistem identitas onchain memungkinkan peluang penghasilan baru yang sebelumnya tidak tersedia.

Bisnis akan mengakses kemampuan ini melalui satu integrasi sederhana. Pengguna dapat memilih blockchain pilihan mereka untuk sumber daya komputasi.

Opsi blockspace khusus atau bersama mengakomodasi berbagai kebutuhan. Layanan dompet mengelola dana pelanggan sambil mempertahankan standar keamanan. Pengalaman keuangan lengkap mencakup peluang yield dan program kartu.

Aplikasi Dunia Nyata dan Manfaat Pengguna

Pertimbangkan bisnis di São Paulo yang membayar desainer di Lagos. Metode tradisional melibatkan banyak bank, berhari-hari dalam perjalanan, dan biaya yang tidak dapat diprediksi.

Uang sering tiba terlambat atau kurang dari jumlah yang diharapkan. Kedua belah pihak merencanakan alur kerja seputar penundaan dan ketidakpastian ini.

Dengan Open Money Stack, bisnis mengirim Real Brasil secara langsung. Desainer menerima mata uang pilihan mereka dalam hitungan detik.

Tidak ada batas waktu, bank koresponden, atau dana yang terjebak. Sampai dibelanjakan, uang menghasilkan yield secara otomatis. Apa yang dulu memerlukan berhari-hari sekarang terjadi secara instan dan andal.

Sistem ini membuat chain tidak terlihat oleh pengguna melalui interkoneksi yang mulus. Baik melalui Agglayer atau sistem crosschain lainnya, semua orang beroperasi sebagai satu jaringan. Akses dompet yang hilang menjadi dapat dipulihkan daripada permanen. Mereka yang menginginkan custody tetap memiliki opsi tersebut. Uang menganggur secara otomatis mengakses peluang penghasilan global di berbagai profil risiko.

Timeline Strategis dan Pengembangan Masa Depan

Polygon Labs merencanakan beberapa inisiatif besar dalam beberapa minggu mendatang. Inisiatif ini memperluas kemampuan di bidang pembayaran, orkestrasi, kepatuhan, dan primitif uang onchain.

Pengumuman akan menunjukkan pergerakan dari visi ke eksekusi. Perusahaan bertujuan untuk membawa Open Money Stack ke pasar dalam skala besar.

Migrasi semua uang ke onchain akan memakan waktu lebih dari satu dekade. Namun, perusahaan dan protokol yang mendefinisikan kategori akan muncul dalam waktu tiga tahun. Jendela ini mewakili periode kritis untuk membangun posisi pasar.

Institusi keuangan incumbent akan bersaing secara agresif dengan sumber daya yang substansial. Peluang ini tetap terlalu penting untuk diabaikan meskipun ada tekanan kompetitif.

Validator dan staker Polygon Chain akan menerima biaya yang meningkat seiring aktivitas bertambah. Peningkatan mendatang akan memperkenalkan opsi blockspace pribadi, prioritas, dan khusus.

Peningkatan ini akan lebih meningkatkan pengalaman pengguna. Open Money Stack akan mendukung semua bentuk uang onchain. Deposit yang ditokenisasi dan stablecoin akan berfungsi dengan mulus dalam sistem.

