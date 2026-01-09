BursaDEX+
TLDR Saham Google (GOOG) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $329,58 pada 8 Januari 2026. Saham tersebut telah melonjak 65,02% selama setahun terakhir dan 84,36% selama enam bulan terakhir

Saham Google (GOOG): CEO Menjual $10 Juta saat Saham Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/09 18:59
TLDR

  • Saham Google (GOOG) mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $329,58 pada 8 Januari 2026
  • Saham telah melonjak 65,02% selama setahun terakhir dan 84,36% selama enam bulan terakhir
  • CEO Sundar Pichai menjual 22.411 saham senilai $10,4 juta pada 7 Januari 2026
  • Alphabet mengumumkan akuisisi Intersect senilai $4,75 miliar untuk infrastruktur pusat data
  • Canaccord Genuity menaikkan target harga Alphabet menjadi $390 dengan alasan pengembangan AI

Saham Google menyentuh rekor tertinggi baru sebesar $329,58 pada 8 Januari 2026. Saham Kelas C dari Alphabet Inc telah naik 65,02% selama setahun terakhir.


GOOGL Stock Card
Alphabet Inc., GOOGL

Rekor ini dicapai satu hari setelah CEO Sundar Pichai menjual 22.411 saham perusahaan. Menurut pengajuan SEC, transaksi terjadi pada 7 Januari dengan harga antara $315,39 dan $326,05.

Total penjualan mencapai $10,4 juta. Setelah transaksi, Pichai secara langsung memiliki 2.244.372 saham Kelas C dan 227.560 saham Kelas A Common Stock.

Momentum saham telah meningkat pesat baru-baru ini. Saham naik 84,36% hanya dalam enam bulan terakhir.

Kapitalisasi pasar Alphabet kini mencapai $3,89 triliun. Perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar $385,48 miliar.

Saham saat ini diperdagangkan pada rasio P/E 32,05. InvestingPro menilai kesehatan keuangan Alphabet sebagai "LUAR BIASA."

Alphabet Memperluas Infrastruktur

Alphabet mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Intersect seharga $4,75 miliar. Kesepakatan ini menargetkan solusi infrastruktur pusat data dan energi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik.

Akuisisi ini datang saat perusahaan meningkatkan pengembangan AI. Canaccord Genuity menaikkan target harga Alphabet menjadi $390, dengan alasan percepatan kemajuan AI.

Perusahaan mempertahankan peringkat Beli pada saham tersebut. Analis menunjuk posisi kompetitif Google dalam kecerdasan buatan.

Alphabet meluncurkan fitur Gemini AI baru untuk Gmail. Alat ini membantu pengguna mengelola kotak masuk dengan merangkum percakapan dan menjawab pertanyaan dalam bahasa alami.

Peningkatan Peringkat Analis Berlanjut

Cantor Fitzgerald meningkatkan Alphabet dari Netral menjadi Overweight. Perusahaan menyebutkan kepemimpinan perusahaan dalam AI dan pertumbuhan aplikasi Gemini.

Jefferies menaikkan target harga menjadi $365. Perusahaan analis menekankan kemampuan AI Alphabet dan basis pengguna.

InvestingPro menawarkan 16 tips tambahan untuk Alphabet. Platform ini mencakup lebih dari 1.400 saham AS dengan laporan riset terperinci.

Saham diperdagangkan sedikit di atas estimasi Nilai Wajar menurut model InvestingPro. Saham mencapai tertinggi 52 minggu sebesar $330,32.

Alphabet beroperasi dalam industri Interactive Media & Services. Perusahaan terus berkembang di berbagai sektor di luar pencarian dan periklanan.

Postingan Google (GOOG) Stock: CEO Sells $10 Million as Shares Hit All-Time High pertama kali muncul di CoinCentral.

