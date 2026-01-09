Ledakan Stablecoin $33 Triliun: USDC Memimpin saat Pembayaran Kripto Menuju $56T pada 2030

Poin-Poin Penting:

Volume transaksi stablecoin melonjak 72% menjadi rekor $33 triliun pada tahun 2025 , didorong oleh kejelasan kebijakan dan meningkatnya permintaan global untuk dolar digital.

USDC mendominasi arus transaksi dengan $18,3 triliun , melampaui $13,3 triliun USDT meskipun kapitalisasi pasar Tether lebih besar.

Momentum kuartalan meningkat, dengan Q4 2025 mencapai $11 triliun , dan analis memperkirakan pembayaran stablecoin akan mencapai $56 triliun pada tahun 2030 .

Stablecoin bukan lagi alat kripto yang bersifat niche. Pada tahun 2025, mereka menjadi pilar inti pembayaran digital global, membentuk kembali bagaimana dolar bergerak melintasi batas negara, blockchain, dan sistem keuangan, menurut Bloomberg.

Transaksi Stablecoin Mencapai Rekor $33 Triliun

Penggunaan stablecoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2025, dengan total volume transaksi naik menjadi $33 triliun, menurut data yang dikumpulkan oleh Artemis Analytics. Ini menandai peningkatan 72% year-over-year, mencerminkan akselerasi tajam dibandingkan dengan siklus sebelumnya.

Pertumbuhan ini bertepatan dengan sikap regulasi yang lebih ramah di Amerika Serikat, di mana pemerintah federal bergerak untuk meresmikan aturan bagi stablecoin yang didukung dolar. Legislasi yang lebih baik membuat institusi, perusahaan pembayaran, dan perusahaan besar menjadi lebih pasti dan tidak lagi berada di pinggiran.

Stablecoin dirancang untuk mengikuti harga aset konvensional, yang paling sering adalah dolar AS. Mereka membuatnya menarik dengan kecepatan, biaya rendah, dan ketersediaan universal. Manfaat pada tahun 2025 dikonversi menjadi aplikasi praktis dalam skala yang tidak terbayangkan, perdagangan kripto, pembayaran lintas negara, proses treasury, dan transaksi harian.

Momentum terus meningkat sepanjang tahun tetapi mencapai puncaknya pada kuartal terakhir ketika volume transaksi stablecoin berada pada posisi tertinggi $11 triliun, yang merupakan jumlah tertinggi yang pernah dicatat dalam satu kuartal.

USDC Memimpin dalam Volume Transaksi

Meskipun Tether USDT tidak kehilangan kepemimpinan kapitalisasi pasarnya, USDC adalah pemimpin yang tidak diragukan lagi dalam jumlah transaksi.

Transaksi USDC: $18,3 triliun

Transaksi USDT: $13,3 triliun

Pada tahun 2025, keduanya mengendalikan lebih dari 95% dari total jumlah volume transaksi dalam stablecoin. Pemisahan ini menyoroti divergensi yang tumbuh antara di mana stablecoin dipegang dan bagaimana mereka digunakan. USDT, dengan pasokan yang beredar mendekati $187 miliar, terus mendominasi sebagai penyimpan nilai dan instrumen pembayaran, terutama di bursa terpusat dan pasar berkembang. USDC, dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil sekitar $75 miliar, bergerak jauh lebih sering di on-chain.

Mengapa USDC Bergerak Lebih Sering

USDC telah menjadi aset dolar yang disukai di platform keuangan terdesentralisasi (DeFi). Trader dan protokol menggunakan kembali token yang sama berulang kali untuk pinjaman, penyediaan likuiditas, derivatif, dan strategi perdagangan otomatis. Saat posisi dibuka dan ditutup, jumlah transaksi berlipat ganda dengan cepat.

USDT, sebaliknya, sering dipegang untuk periode yang lebih lama. Ini banyak digunakan untuk penyelesaian, pengiriman uang, dan penyimpanan saldo, yang berarti lebih sedikit pergerakan per dolar yang diterbitkan.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa USDC dapat menghasilkan volume transaksi yang lebih tinggi tanpa melampaui USDT dalam pasokan keseluruhan.

Regulasi Mendorong Kepercayaan Institusional

Salah satu faktor pendorong terbesar tahun 2025 adalah kepastian regulasi di AS. Risiko hukum yang terkait dengan adopsi stablecoin dalam bisnis oleh perusahaan menjadi kurang berbahaya dengan munculnya legislasi yang mengidentifikasi persyaratan dukungan cadangan, pengungkapan, dan regulasi oleh perusahaan penerbit.

Dalam transformasi ini, keterlibatan institusional menjadi lebih luas. Bank-bank besar, penyedia pembayaran, dan perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan atau bereksperimen dengan sistem berbasis stablecoin untuk penyelesaian dan transfer di dalam organisasi mereka. Tidak hanya pengecer, tetapi juga perusahaan teknologi melihat stablecoin sebagai cara yang mungkin untuk menurunkan biaya dan mempercepat pembayaran, khususnya perdagangan internasional.

Iklim ini terbukti paling menguntungkan bagi USDC di sebagian besar institusi. Posisi regulasinya, kebebasan cadangan, dan kedekatan dengan model kepatuhan AS membuatnya menarik bagi perusahaan yang sangat menghargai prediktabilitas hukum dan kekayaan likuiditas.

