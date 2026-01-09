Paus Hyperliquid Menempatkan Order Beli $SOL Senilai $8,09 Juta dengan $USDC

Sebuah akun paus kripto besar telah melakukan deposit yang patut diperhatikan ke HyperLiquid. Secara khusus, alamat paus kripto tersebut telah mendepositkan hampir $8,09 juta dalam bentuk $USDC sebelum dengan cepat menempatkan beberapa pesanan beli Solana ($SOL) yang besar. Berdasarkan data dari OnchainLens, paus kripto tersebut telah menempatkan pesanan beli yang signifikan hingga $8 juta untuk $SOL. Ini menandakan kepercayaan yang kuat terhadap prospek harga jangka pendek $SOL.

Paus Menempatkan Pesanan Beli $SOL Senilai $8 Juta di HyperLiquid setelah Deposit $8,09 Juta

Setelah mendepositkan $USDC senilai $8,09 juta di HyperLiquid, paus kripto tersebut dilaporkan menempatkan pesanan beli untuk membeli 59.458 $SOL. Dalam hal ini, paus tersebut telah menempatkan pesanan dalam rentang harga yang sempit yang dimulai dari $133,88 dan berakhir di $135. Dengan demikian, paus tersebut percaya pada aksi harga jangka pendek sambil memperkuat strategi akumulasinya.

Data on-chain menyoroti riwayat transfer paus di HyperLiquid. Khususnya, paus tersebut melakukan deposit hampir $8.039.604,25 $USDC. Setelah itu, paus melakukan transaksi lintas akun sebesar $8,12 juta dalam $USDC. Kemudian, hanya beberapa saat setelah ini, paus menempatkan pesanan $SOL. Selain itu, buku pesanan terbuka menampilkan 4 pesanan beli limit aktif dengan jumlah kumulatif $7.999.999,73 (setara dengan 59.458,084 $SOL).

Akumulasi $SOL yang Agresif Menunjukkan Tren Pasar yang Lebih Luas

Menurut OnchainLens, pesanan beli $SOL paus kripto tersebut tampaknya berlapis secara strategis sambil mencoba mendapatkan likuiditas di rentang yang ketat. Ini adalah taktik umum yang digunakan trader volume tinggi saat mencari titik masuk yang efektif. Aktivitas paus tersebut sejalan dengan daya tarik pasar yang lebih luas terhadap $SOL karena telah mengalami peningkatan volatilitas serta likuiditas selama beberapa minggu terakhir. Pada saat yang sama, paus tersebut juga memiliki 427.441 token $HYPE (hampir $11,09 juta). Saat ini, pengamat pasar dengan seksama mengamati hasil dari langkah ini terhadap tren akumulasi yang lebih luas.