Dengan SongDis, Melody Nehemiah bercita-cita menjadi Don Jazzy untuk artis independen

Bayangkan bekerja selama berbulan-bulan untuk sebuah lagu. Anda mencurahkan jiwa Anda ke dalam beat. Anda menulis lirik yang sangat berarti bagi Anda. Akhirnya, lagu tersebut menjadi viral. Mencapai empat juta streaming. Anda sangat gembira. Anda akhirnya akan dibayar.

Kemudian, kekecewaan datang.

Anda mencoba menarik royalti Anda. Tetapi Anda tidak bisa. Anda tidak memiliki kartu dollar. Ketika Anda akhirnya menemukan cara, undang-undang pajak asing yang belum pernah Anda dengar langsung mengambil 30% uang Anda.

Ini adalah kenyataan bagi Melody Nehemiah pada tahun 2014. Ini masih menjadi kenyataan bagi ribuan artis independen Afrika saat ini. Dan, dia berjuang untuk mengubah itu.

Dia adalah pendiri dan CEO SongDis, platform distribusi musik yang melakukan lebih dari sekadar mengunggah lagu di Spotify. Dia membangun mesin untuk mengubah bakat mentah menjadi superstar. Dalam banyak hal, dia membangun versi digital dari Mavin Records.

Dan dia ingin menjadi Don Jazzy untuk setiap artis independen dengan bakat dan impian.

Dalam industri musik Nigeria, Don Jazzy adalah standar emas. Sebagai kepala Mavin Records, dia terkenal karena menemukan bakat mentah dan mengasahnya menjadi superstar global. Tetapi Don Jazzy hanya satu orang, dan Mavin hanya bisa menandatangani segelintir artis.

Melody Nehemiah, pendiri dan CEO SongDis Melody Nehemiah, pendiri dan CEO SongDis

Melody Nehemiah ingin menyelesaikan masalah bagi jutaan orang yang tertinggal di luar gerbang.

"Kami ingin SongDis menjadi platform default untuk setiap artis dan label independen Afrika," kata Melody.

Jika Mavin Records adalah pabrik butik untuk bintang, SongDis adalah infrastruktur open-source yang memungkinkan siapa pun membangun pabrik sendiri. Melody menggantikan eksekutif A&R (Artists and Repertoire) tradisional dengan sesuatu yang lebih cepat dan lebih mudah diakses: Artificial Intelligence.

Melody: seorang produser yang kini merevolusi industri musik Afrika

Melody Nehemiah, yang dikenal di industri sebagai Melody Songs, tidak memulai sebagai CEO teknologi. Dia memulai di belakang meja mixing. Dia adalah produser musik.

Perjalanannya ke SongDis dimulai dengan kecelakaan yang menyenangkan. Dia bekerja dengan seorang artis bernama Kedy Coco. Mereka memiliki lagu yang bagus tetapi tidak ada anggaran pemasaran. Jadi, mereka menjadi kreatif. Mereka melampirkan musik ke video lucu dan trendi di media sosial.

Itu berhasil.

Lagu tersebut meledak. Mencapai 4 juta streaming dan lebih dari 100.000 Shazam dalam waktu singkat. Melody menyadari sesuatu yang kuat: Anda tidak memerlukan label besar untuk menjadi viral; Anda memerlukan strategi.

Dia naik sebagai manajer Kedy Coco. Dia meluncurkan perusahaan manajemen bernama The Heavy Wave. Segera, dia memiliki 50 artis yang mengetuk pintunya. Mereka semua menginginkan keajaiban yang sama.

Tetapi mereka semua menabrak tembok yang sama.

Hambatan kartu dollar

Platform global seperti DistroKid atau TuneCore sangat bagus. Tetapi mereka tidak dibangun untuk anak-anak di pinggiran Lagos atau desa pedesaan di Ghana.

"Mereka tidak bisa bergabung dengan platform global karena mereka tidak memiliki kartu dollar yang diperlukan untuk berlangganan," jelas Melody.

Untuk membantu artisnya, Melody menggunakan kartunya sendiri. Tetapi mimpi buruk yang sebenarnya adalah mengeluarkan uang.

"Ketika kami akhirnya mengumpulkan royalti yang signifikan, sekitar $1.000, kami mencoba menarik," kenang Melody. "Karena perjanjian pajak antara Nigeria dan AS, kami dipaksa mengisi formulir pajak W8. Kami kehilangan 30% uang karena pajak."

Itu sangat menghancurkan. 30% itu bisa membayar syuting video. Bisa membeli peralatan baru. Sebaliknya, itu menguap ke dalam birokrasi asing. Dia memutuskan sudah cukup. Dia tidak hanya akan mengelola artis lagi. Dia akan membangun infrastruktur untuk menyelamatkan mereka.

Dia tahu bahwa bakat saja tidak cukup. Anda memerlukan penampilan. Anda memerlukan merek. Anda memerlukan bio. Satu area di mana artis independen sering gagal adalah karena mereka kekurangan 'pengemasan' ini.

"Mereka kesulitan mengemas musik mereka secara profesional," catat Melody. "Mereka mungkin memiliki teman yang memproduksi lagu, tetapi mereka kekurangan cover art atau biografi yang tepat."

Memasuki IO AI

SongDis baru-baru ini memenangkan penghargaan ALX "Triple Double" Accelerator. Ini memberi Melody akses ke bimbingan dari raksasa teknologi seperti OpenAI. Hasilnya adalah IO AI, agen AI internal yang bertindak seperti manajer artis digital.

Apakah seorang artis memiliki lagu yang bagus tetapi tidak ada uang untuk desainer grafis? IO AI menghasilkan cover art profesional.

Apakah file gambar terlalu besar untuk Spotify dan sejenisnya? AI mengubah ukurannya secara otomatis.

Tidak bisa menulis biografi profesional? AI memindai data artis dan menulis bio yang menarik untuk mereka.

Bahkan bertindak sebagai analis data. Alih-alih menatap grafik yang membingungkan, seorang artis dapat dengan mudah bertanya kepada AI, "Berapa banyak streaming yang saya dapatkan di Lagos bulan lalu?" dan mendapatkan jawaban dalam bahasa Inggris sederhana.

Ini adalah formula Mavin, yang didemokratisasi. Ini adalah layanan label tingkat tinggi, otomatis untuk massa.

Baca juga: Bisakah lagu hit Afrika berikutnya dibuat dengan AI? KorinAI ingin membuat itu mungkin

Memecahkan kutukan pembayaran

Sementara AI menangani branding, SongDis merevolusi bagian paling penting dari bisnis: uang.

Dalam industri musik tradisional, royalti bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan untuk tiba. Untuk artis yang berjuang, itu adalah keabadian. SongDis memperbaiki ini dengan menjadi lokal. "Sistem keuangan Afrika unik," jelas Melody. "Kami mengintegrasikan sistem kami langsung dengan infrastruktur keuangan Afrika di 54 negara."

"Kami tidak menunggu siklus pembayaran global tradisional," kata Melody.

Jika seorang artis di Ghana mendapatkan royalti, mereka dapat menarik segera melalui Mobile Money. Jika seorang artis Nigeria membutuhkan uang tunai untuk syuting video, mereka mendapatkan transfer bank instan. "Kami beralih dari sistem global yang kaku ke sistem yang bekerja untuk kebutuhan langsung artis," katanya.

SongDis sudah melihat kesuksesan. Mereka telah mencatat lebih dari 950 juta streaming dan melayani lebih dari 1.000 pengguna. Tetapi Melody baru saja memulai.

Visinya untuk 12 bulan ke depan berani. Dia tidak hanya ingin mendistribusikan musik. Dia ingin memiliki seluruh hubungan antara artis dan penggemar.

Dia menyebutnya Creative Operating System.

Segera, artis akan dapat menjual tiket pertunjukan mereka langsung melalui aplikasi. Mereka akan dapat melakukan crowdfunding untuk album berikutnya dari penggemar setia. Mereka akan menjual musik mereka secara langsung, menetapkan harga mereka sendiri.

Melody Nehemiah telah menempuh perjalanan panjang. Dia membangun kerajaan digital di mana setiap artis independen memiliki kesempatan untuk menjadi bintang dan keamanan finansial.

Postingan Dengan SongDis, Melody Nehemiah bercita-cita menjadi Don Jazzy untuk artis independen pertama kali muncul di Technext.