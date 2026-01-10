Presale BlockDAG Mendekati Akhir saat 26 Januari Mendekat, Sementara Polkadot dan TRON Berjuang Mencari Arah

Kepercayaan lebih penting daripada hype di pasar aset digital saat ini, dan banyak peserta kini melihat melampaui lonjakan harga yang berumur pendek. Pergerakan TRON (TRX) tetap sebagian besar datar, mencatat kenaikan kecil 0,07 persen menjadi $0,2796, sementara harga Polkadot (DOT) terus menghadapi tekanan kuat, menimbulkan pertanyaan apakah bisa kembali ke level tertinggi sebelumnya mendekati $50. Proyek-proyek yang sudah mapan ini masih aktif, tetapi mereka kekurangan kerangka keamanan yang lebih baru yang kini banyak diharapkan.

BlockDAG telah memilih jalur yang berbeda. Dengan menyelesaikan audit keamanan penuh bersama CertiK dan Halborn serta menyelesaikan setiap masalah yang teridentifikasi menjelang berakhirnya presale pada 26 Januari, BlockDAG (BDAG) telah berfokus membangun basis teknis yang kuat. Untuk waktu terbatas, BDAG tetap dihargai $0,003, jauh di bawah harga terkonfirmasi $0,05 yang ditetapkan setelah presale, menciptakan perbedaan 16,67x. Sementara yang lain mengikuti pergerakan harga jangka pendek, BlockDAG menekankan perlindungan terverifikasi dan akses awal, menempatkannya dengan kokoh di antara top crypto gainers dengan pandangan jangka panjang.

Aktivitas Trading TRON Tetap Terkunci dalam Rentang Sempit

Pergerakan TRON (TRX) terkini hanya menunjukkan kenaikan tipis 0,07 persen, mengangkat harga menjadi $0,2796. Sejak diluncurkan pada 2017, TRON telah berfokus pada distribusi konten dan aplikasi terdesentralisasi, memperoleh pengakuan untuk transaksi cepat dan biaya rendah. Jaringan terus beroperasi sesuai rencana dan mendukung basis pengguna yang luas.

Namun, pada level saat ini, pergerakan TRON (TRX) mencerminkan proyek matang yang tidak lagi memberikan ekspansi cepat. Meskipun stabilitas mendukung utilitas jangka panjang, jarang menciptakan pergerakan tajam yang terlihat di antara top crypto gainers. Bagi mereka yang mencari pertumbuhan lebih cepat, tren sideways TRON menunjukkan bahwa sekarang lebih berfungsi sebagai platform yang stabil daripada penggerak keuntungan yang besar.

Harga Polkadot Tetap Berada di Bawah Tekanan Tanpa Breakout yang Jelas

Harga Polkadot (DOT) tetap dalam tekanan, membuat target masa lalu seperti $50 terasa semakin jauh. Diperkenalkan pada 2020 untuk meningkatkan komunikasi lintas rantai melalui desain parachain-nya, Polkadot masih menonjol dari perspektif teknis. Meski begitu, inovasi tersebut belum diterjemahkan menjadi aksi harga yang lebih kuat dalam fase pasar saat ini.

Sentimen keseluruhan terhadap DOT tetap berhati-hati, dan harga Polkadot (DOT) hari ini tampaknya lebih terikat pada kelelahan pasar yang luas daripada masalah spesifik dalam jaringan. Bagi mereka yang memantau top crypto gainers, Polkadot saat ini jatuh ke dalam pola menahan. Tanpa katalis baru atau pergeseran yang lebih luas dalam suasana pasar, aset terus berputar dalam ketidakpastian tanpa jalur yang jelas ke depan.

BlockDAG Menetapkan Standar Keamanan Menjelang 26 Januari

Saat TRON menunjukkan kenaikan kecil dan Polkadot melewati fase yang tidak pasti, BlockDAG telah memperkenalkan standar berbeda yang dibangun di sekitar keamanan yang terbukti. Presale dikonfirmasi selesai pada 26 Januari, dan tanggal ini penting karena menandai kedatangan platform yang telah lulus tinjauan detail dari CertiK dan Halborn, dua firma yang sangat dipercaya dalam keamanan blockchain.

CertiK melakukan tinjauan penuh terhadap struktur vesting BlockDAG, yang mengontrol bagaimana koin dirilis untuk mendukung akuntabilitas jangka panjang. Tinjauan mencatat tujuh poin minor, tidak ada yang kritis, dan masing-masing telah sepenuhnya ditangani. Untuk lebih memperkuat sistem, BlockDAG menambahkan lapisan perlindungan seperti persetujuan multi-signature dan eksekusi penundaan waktu.

Pada saat yang sama, Halborn menyelesaikan audit independen terhadap kontrak pintar, berfokus secara dekat pada logika Treasury Vesting. Setiap area yang menjadi perhatian ditandai dan diperbaiki segera. Dengan bekerja sama dengan dua firma audit terkemuka dan menyelesaikan setiap temuan, BlockDAG telah menunjukkan komitmen kuat terhadap desain yang hati-hati dan perlindungan jaringan yang melampaui praktik umum.

Sebagai jaringan Layer 1, BlockDAG berjalan pada sistem Proof of Work berbasis DAG hibrida. Desain ini mendukung pemrosesan paralel, membuatnya lebih cepat dan lebih tahan terhadap serangan daripada rantai tradisional. Ekosistem siap untuk diluncurkan, dengan perlindungan aktif, catatan audit terbuka, dan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung penggunaan berat dalam skala besar.

BlockDAG kini telah mengumpulkan lebih dari $442 juta dari lebih dari 312.000 holder dan tetap berada di Batch 34 pada $0,0106. Untuk waktu terbatas, BDAG masih tersedia pada $0,003 per koin, yang mencerminkan perbedaan 16,67x dibandingkan dengan harga terkonfirmasi $0,05 setelah presale. Kombinasi pendanaan kuat dan keamanan terverifikasi ini adalah mengapa BlockDAG mendapatkan perhatian di antara mereka yang memantau top crypto gainers yang menghargai fondasi solid daripada kebisingan jangka pendek.

Pandangan Penutup tentang Momentum Berkelanjutan

Pergerakan TRON (TRX) terkini dan harga Polkadot (DOT) menunjukkan bagaimana proyek-proyek mapan berjuang untuk menciptakan arah baru. TRON tetap stabil tetapi lambat, sementara Polkadot secara teknis mampu namun lemah pada harga. Keduanya saat ini tidak menghadirkan cerita masuk yang berfokus pada keamanan yang kini dicari banyak peserta dengan kepercayaan tinggi.

Presale BlockDAG berakhir pada 26 Januari, menutup fase akses awal. Untuk waktu terbatas pada $0,003 per koin, akses awal menawarkan perbedaan 16,67x relatif terhadap harga $0,05 yang akan datang. Dengan menyelesaikan audit dan memperbaiki setiap masalah sebelum tenggat waktu ini, BlockDAG membentuk dirinya sebagai lebih dari sekadar nama lain di antara top crypto gainers . Ini berfokus pada daya tahan dan penggunaan jangka panjang. Dengan lebih dari $442 juta terkumpul, 312.000 holder, dan 3,5 juta pengguna aplikasi X1 yang sudah aktif, perilaku pasar menunjuk pada preferensi yang jelas untuk sistem yang teruji dan andal. Waktu terbatas, dan 26 Januari menandai titik akhir sebelum presale ditutup.

