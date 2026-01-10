BursaDEX+
Bagaimana Pengawasan Massal Tidak Pernah Berakhir

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 06:56
Pada Juni 2013, sudut pandang warga AS terhadap pemerintah mereka berubah secara dramatis; kini menjadi PRISM.

PRISM adalah program yang memungkinkan Badan Keamanan Nasional (NSA), dengan bantuan FBI, untuk memperoleh data dalam jumlah yang tidak terbayangkan dari raksasa teknologi seperti Google, Facebook, dan Microsoft, di antara yang lainnya.

Meskipun pernyataan sebelumnya bahwa NSA tidak mengumpulkan data "secara langsung" dari perusahaan teknologi, whistleblower Amerika Edward Snowden mengungkapkan bahwa mereka melakukannya, dan itu hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar yang menunjukkan bahwa AS terlibat dalam pengawasan massal.

Dengan tabir terangkat, perubahan tidak dapat dihindari. Kami melihat reformasi legislatif besar dengan disahkannya USA FREEDOM Act pada 2015, munculnya kelompok advokasi privasi digital, dan pengadilan memutuskan bahwa pengawasan data telepon NSA adalah ilegal.  

Setelah Snowden, banjir data hanya semakin cepat

Namun secara praktis, apa yang benar-benar berubah?

"Semuanya telah berubah, dan tidak ada yang berubah," kata teknolog keamanan terkenal Bruce Schneier kepada acara Not Dead Yet Cointelegraph. "Tentu saja, pengawasan masih terjadi."  

Sumber: Cointelegraph

Schneier, penulis bestseller New York Times dan fellow di Berkman Klein Center for Internet & Society Harvard, tidak berhenti di situ dengan peringatannya. 

Skala masalah data jarang dipahami, kata Schneider. Tidak hanya data yang dikumpulkan secara eksponensial lebih banyak daripada menjelang kebocoran Snowden pada 2013, tetapi juga jauh lebih terperinci.

Pada Desember 2025, jurnalis investigasi di surat kabar Prancis Le Monde berhasil melacak mata-mata, pasukan khusus, dan mereka yang dekat dengan presiden Prancis dengan data iklan ponsel yang dibeli dari broker besar.

"Dalam kasus polisi kami, kami dapat mengikutinya ke toko olahraga terkenal, ke pusat daur ulang, ke pom bensin… Dan sepanjang jalan pulang," tulis para jurnalis tersebut.

Kuantitas dan kualitas data modern memungkinkan pengawasan massal pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan kapitalisme pengawasan adalah dasar dari status quo. Namun sekarang, Schneier memperingatkan, sejajar dengan meningkatnya pengawasan massal adalah ancaman baru "spionase massal."

"Fakta bahwa AI dapat mengubah suara menjadi teks dan merangkum berarti kita memasuki dunia spionase massal selain pengawasan massal […] Saya jamin kepada Anda, AS, China, Rusia, [dan] negara-negara lain, melakukan ini."

NSA mengumpulkan data dari monopoli teknologi terbesar pada masa itu, dan Schneier khawatir bahwa sejarah berulang, kali ini dengan perusahaan AI.

"Semua kengerian media sosial kembali dengan cara yang bahkan lebih buruk dengan AI," katanya.

Masa depan yang suram dan distopia mungkin tidak pasti, bagaimanapun. Privasi sedang menjadi tren, baik di dalam maupun di luar kripto, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai pelanggaran privasi yang dulu memicu apati, kemudian kelesuan. Sekarang mendekati kemarahan dan tindakan. Ribuan konsesi yang dibuat mungkin akhirnya mencapai massa kritis, dan perubahan sejati bisa dalam jangkauan.

Schneier mengatakan kepada The Register, "Saya tidak bisa membayangkan bahwa kita akan memiliki tingkat pengawasan massal ini, baik korporat atau pemerintah, dalam 50 tahun. Saya pikir kita akan melihat praktik bisnis ini seperti kita melihat pabrik eksploitatif saat ini: sebagai bukti dari diri kita di masa lalu yang kurang etis."

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/security-expert-bruce-schneier-guarantees-governments-are-bulk-spying-with-ai?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

