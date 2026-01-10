BursaDEX+
Pump.fun Merevisi Struktur Biaya untuk Menguntungkan Trader

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/10 18:44
pump.fun
PUMP$0.002834+0.88%
Sport.Fun
FUN$0.00193-0.61%
Poin-Poin Utama:
  • Pump.fun memperbarui struktur biaya, meningkatkan insentif trader.
  • Fokus beralih dari kreator ke trader.
  • Dampak diamati dalam ekosistem trading Solana.

Revisi biaya kreator Pump.fun memprioritaskan trader dan komunitas daripada kreator token. Perombakan ini memperkenalkan 'Pembagian Biaya Kreator,' yang memungkinkan hingga 10 dompet menerima biaya, dan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan trader dengan membiarkan trader mempengaruhi penerapan biaya.

Pump.fun, sebuah launchpad memecoin berbasis Solana, telah mengumumkan perombakan struktur biaya, menyoroti insentif trader dan komunitas di platformnya yang berbasis Solana. Pembaruan ini, yang dipimpin oleh salah satu pendiri Alon Cohen, memperkenalkan model "Pembagian Biaya Kreator" untuk mengatasi kekurangan sistem sebelumnya.

Pump.fun Mengubah Struktur Biaya

Pump.fun mengumumkan perubahan signifikan dalam struktur biayanya untuk fokus pada trader dan manfaat komunitas daripada kreator token. Alon Cohen, salah satu pendiri, bertujuan agar perombakan ini memperbaiki ketidakseimbangan sebelumnya. "Biaya kreator mungkin telah memiringkan insentif ke arah pembuatan koin berisiko rendah daripada trading berisiko tinggi," katanya dalam sebuah wawancara.

Reaksi Pasar dan Dampak

Reaksi pasar awal menunjukkan token PUMP naik ~11%, menandakan sentimen positif di antara trader dan meningkatkan aktivitas pasar Solana. Kerangka kerja yang diperbarui berusaha meningkatkan likuiditas dan volume trading.

Implikasinya mencakup potensi peningkatan trading dan likuiditas, dengan dampak positif jangka panjang pada ekosistem Solana. Pembagian biaya juga dapat mendorong tata kelola yang digerakkan oleh komunitas.

Prospek Masa Depan

Pembaruan ini dapat meningkatkan kepercayaan komunitas dan keterlibatan trading di Pump.fun, selaras dengan stabilitas Solana. Ini mencerminkan tren DeFi yang luas yang berfokus pada insentif trader dan komunitas.

Ke depan, model Pembagian Biaya Kreator mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik yang didorong oleh pasar, mendorong partisipasi yang lebih dalam baik di platform Pump.fun maupun di komunitas Solana yang lebih luas.

