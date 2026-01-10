Pendatang Terlambat Panik saat Presale Ozak AI Hampir Terjual Habis — Pasar Berdengung dengan Kegembiraan yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Presale Ozak AI mendekati penutupan yang sangat dinanti-nantikan, mengirimkan kehebohan yang nyata ke seluruh pasar saat investor bergegas mengamankan token terakhir yang tersedia. Minat yang luar biasa, yang telah mendorong perolehan dana lebih dari $5,5 juta, didukung oleh potensi platform untuk mendefinisikan ulang keuangan blockchain.​

Ozak AI memanfaatkan analitik prediktif berbasis AI yang revolusioner untuk mengubah solusi keuangan, mendapatkan kepercayaan pasar yang signifikan dari pendukung awal. Fase presale terakhir ini, dengan harga terjangkau $0,014, merupakan peluang utama bagi peserta baru untuk bergabung dengan ekosistem yang berkembang pesat sebelum resmi ditutup.

Presale $OZ Memasuki Fase Akhir yang Krusial

Presale $OZ berada di ambang Fase 7, setiap token $OZ sekarang dihargai $0,014; peserta fase sebelumnya di $0,012 menerima keuntungan 16,67%. Ini adalah fase terakhir, dan proyek dijadwalkan untuk listing di $1. Lebih dari 1 miliar token $OZ telah terjual hingga saat ini, menghasilkan $4,9 juta.​

Harga saat ini telah naik 1300% dari $0,001 di Fase 1. Bahkan investor yang berpartisipasi sekarang dapat menikmati keuntungan 7.042,86% dari harga saat ini jika token mencapai harga yang diprediksi. Selain dari harga token spekulatif, Ozak AI menawarkan sejumlah utilitas dan fitur praktis dalam platformnya.

Ozak AI Menyiapkan Panggung untuk Inovasi Blockchain Generasi Berikutnya

Ozak AI adalah proyek blockchain berbasis AI yang sedang berkembang yang menggabungkan alat AI, DePIN, dan pertumbuhan tertoken untuk menawarkan pengetahuan prediktif tentang pasar keuangan guna membantu investor membuat keputusan yang tepat, karena juga menawarkan sinyal otomatis tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan menganalisis situasi pasar saat ini.​

Dalam platform tersebut, ia menawarkan Prediction Agents (PA) untuk dilatih oleh pengguna dan menggunakannya untuk tujuan pelatihan mereka sendiri; bahkan non-coder dapat menggunakannya; jika wawasan tersebut benar, pengguna tersebut juga dapat memperoleh hadiah dalam $OZ. Dengan token ini, pengguna dapat berpartisipasi dalam staking, partisipasi tata kelola, dan mendapatkan hadiah berbasis kinerja. Selain itu, ini membuka akses ke agen AI eksklusif untuk prediksi canggih dan aliran data.​

Juga, $OZ menyelesaikan auditnya untuk memastikan keamanan dan mengidentifikasi serta mengatasi kesalahan melalui perusahaan pihak ketiga yaitu CertiK dan Sherlock, yang memperkuat keamanan platform. Dengan itu, Ozak AI menghadirkan inovasi blockchain berbasis AI baru ke pasar keuangan.

Kemitraan Ozak AI: Mendorong Inovasi

Ozak AI baru-baru ini membentuk kemitraan dengan Meganet, jaringan node yang lebih cepat yang memungkinkannya memproses data dengan cepat dan meningkatkan komputasi terdistribusi. Keuntungan lain dari menghubungkan ke Pyth Network adalah ketersediaan data on-chain yang akurat dan andal. Prediction Agents Ozak AI memungkinkan AI yang aman di pasar keuangan melalui kemitraan dengan Phala Network dan banyak kerjasama lainnya sebagai mitra tepercaya untuk meningkatkan kemampuan Ozak AI.

Kesimpulan

Ozak AI menunjukkan momentum pasar yang mengesankan, dengan token terjual habis dengan cepat selama presale Fase 7, dengan harga $0,014. Ini adalah peluang signifikan dan kemungkinan besar terakhir bagi investor awal untuk bergabung dengan platform sebelum adopsi pasar yang lebih luas, yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang besar.

