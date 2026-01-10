BursaDEX+
Analisis Harga XRP untuk 10 Januari

2026/01/10
Akhir pekan dimulai dengan netral untuk pasar kripto, menurut CoinMarketCap.

Koin teratas menurut CoinMarketCap

XRP/USD

Harga XRP telah turun 0,31% selama 24 jam terakhir.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga XRP telah melakukan penembusan palsu terhadap resistensi lokal di $2,1053. Jika penurunan berlanjut, trader mungkin akan menyaksikan pengujian support pada besok hari.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih besar, situasinya tidak bullish maupun bearish karena harga diperdagangkan dalam kisaran candle harian sebelumnya.

Volume telah menurun, yang berarti perdagangan sideways di sekitar harga saat ini adalah skenario yang lebih mungkin terjadi.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, bar mingguan ditutup secara bearish. Jika situasi tidak berubah pada akhir minggu, kita mungkin akan melihat koreksi ke area $1,80-$2.

XRP diperdagangkan pada $2,0977 pada saat penulisan.

Sumber: https://u.today/xrp-price-analysis-for-january-10

