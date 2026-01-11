Apakah harga Ethereum terjebak di bawah $3.150 setelah upaya breakout yang gagal?

Harga ETH baru-baru ini menunjukkan lonjakan harga singkat di sekitar zona tepat di atas $3.100, tetapi pergerakan tersebut tidak bertahan. Dalam hari perdagangan yang sama, harga Ethereum kembali turun menuju level harga saat ini. Data on-chain secara bersamaan menunjukkan bahwa holder jangka panjang terus membeli ETH di sekitar level harga yang lebih rendah. Bisakah harga Ethereum stabil dalam jangka pendek karena hal ini, atau apakah tekanan turun akan terus mendominasi? Harga Ethereum di bawah tekanan setelah mengumpulkan likuiditas Pergerakan terkini harga Ethereum sesuai dengan pola yang sering terlihat di pasar dengan leverage tinggi. Harga bergerak singkat di atas puncak sebelumnya, sehingga stoploss para bear terkena. Setelah itu tidak ada kelanjutan kuat ke atas. Sebaliknya, pasar dengan cepat berbalik kembali. Menurut beberapa analis crypto, ini adalah contoh klasik dari liquidity sweep. Di mana likuiditas beli di atas puncak lokal dikumpulkan tanpa ada permintaan struktural di baliknya. Pergerakan harga di atas level sekitar $3.100 bersifat singkat. Setelah itu volume penjualan meningkat dan harga Ethereum turun kembali menuju area saat ini. Pada timeframe yang lebih rendah, seperti lima dan lima belas menit, terlihat jelas bahwa candle yang lebih tinggi ini langsung dijual. Ini menunjukkan bahwa bull kesulitan mempertahankan kontrol. Selama pola ini berlanjut, risiko tetap ada bahwa pasar Ethereum akan turun lebih jauh menuju zona support yang terbentuk sebelumnya. $ETH swept liquidity and retraced. Ethereum printed the daily high at ~$3,150, sweeping liquidity above the ~$3,135 high. $ETH swept liquidity and retraced. Ethereum printed the daily high at ~$3,150, sweeping liquidity above the ~$3,135 high. My bias remains bearish as mentioned since Monday, and my final target is still the weak ~$2,970 monthly open. For todays trades, there might be a good… pic.twitter.com/NqsGxFWrs7 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) January 9, 2026 Resistance jangka pendek ETH tetap terlihat jelas Di sekitar zona harga tepat di bawah $3.150 terdapat cluster dari high sebelumnya. Level ini saat ini berfungsi sebagai resistance yang jelas. Setiap upaya harga Ethereum untuk tetap di atasnya, sejauh ini dengan cepat ditolak. Ini tidak secara otomatis berarti akan ada penurunan harga yang kuat, tetapi pasar Ethereum kesulitan dengan penerimaan harga di level yang lebih tinggi. Selama harga ETH tetap di bawah resistance ini, lapangan permainan tetap di tangan trader jangka pendek dan market maker yang memanfaatkan likuiditas ini. Selain itu, tidak ada breakout impulsif dengan volume tinggi. Tanpa impuls seperti itu, kemungkinan besar pergerakan harga akan tetap terbatas pada kisaran yang relatif sempit. Ini menciptakan lingkungan di mana pergerakan harga cepat ke atas sering kali didorong kembali ke bawah. Harga Ethereum jangka panjang mendapat dukungan dari akumulasi Berlawanan dengan struktur jangka pendek yang lemah, ada gambaran yang jelas berbeda dalam jangka panjang. Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa alamat akumulasi dalam saluran harga tetap terus membeli ETH. Alamat wallet ini jarang menjual dan justru memperluas posisi mereka selama penurunan harga. Harga pembelian rata-rata kelompok ini sekitar $2.700 hingga $2.800. Level ini telah berfungsi sebagai support struktural untuk waktu yang cukup lama. Bahkan selama penurunan harga yang kuat pada 2022 dan 2023, holder ini terus memegang Ethereum mereka. Ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan ETH tidak akan segera kembali ke pasar. Berbeda dengan banyak token lainnya, Ethereum memiliki basis pembeli jangka panjang yang jelas. Itu membuat pasar Ethereum kurang rentan terhadap panic selling pada koreksi kecil. Risiko jika zona support struktural ETH ditembus Meskipun zona akumulasi antara $2.700 dan $2.800 untuk sementara bertahan, ini bukan jaring pengaman yang dijamin. Jika harga Ethereum secara struktural turun di bawahnya dan ditutup di bawah zona harga ini selama beberapa hari, perilaku holder jangka panjang mungkin berubah. Hilangnya zona harga ini berarti harga masuk rata-rata alamat ETH yang terakumulasi menjadi negatif. Secara historis, ini sering mengarah pada peninjauan kembali posisi, terutama jika disertai dengan aktivitas on-chain yang memburuk. Ini juga merusak gagasan bahwa Ethereum telah secara definitif menjauh dari level valuasinya sebelum 2020. Selama skenario ini tidak terjadi, struktur jangka panjang tetap utuh. Outlook untuk pergerakan pasar Ethereum berikutnya Harga Ethereum saat ini berada di antara resistance jangka pendek yang jelas dan support jangka panjang yang kuat. Di bagian atas, zona harga tepat di bawah $3.150 tetap menjadi hambatan. Di bagian bawah, zona antara $2.700 dan $2.800 penting karena akumulasi yang berkelanjutan. Tanpa peningkatan yang jelas dalam volume beli ETH, terobosan kuat ke atas kurang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, kehadiran pembeli jangka panjang memastikan bahwa penurunan kuat untuk sementara tertahan. Aksi yang akan datang akan sangat bergantung pada apakah pasar sekali lagi mengumpulkan likuiditas di atas resistance, atau justru bergerak menuju zona akumulasi. 