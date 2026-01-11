Bitcoin – Arus masuk spot mencapai titik terendah 6 minggu, tetapi apakah ada kabar baik selanjutnya?

Performa Bitcoin [BTC] telah lesu akhir-akhir ini, dengan aksi harganya mendekati stagnasi setelah tidak ada kenaikan atau penurunan signifikan dalam sesi terakhir.

Faktanya, kripto ini tetap terikat dalam kisaran antara $90.000 dan $93.000, tanpa breakout atau breakdown yang menentukan sementara investor memantau dengan ketat level-level kunci ini. Perilaku harga ini menimbulkan pertanyaan apakah sentimen yang berlaku seputar Bitcoin berubah menjadi bearish atau hanya kehilangan kekuatan.

Sebuah kata peringatan?

Indeks Kondisi Keuangan berfungsi sebagai indikator ekonomi yang mencerminkan bagaimana kondisi pasar tradisional dapat memengaruhi aset berisiko seperti Bitcoin.

Indeks ini merata-ratakan nilai-nilai yang dinormalisasi dari indikator ekonomi makro utama untuk menentukan bias pasar yang lebih luas seputar Bitcoin. Ini menilai sentimen berdasarkan apakah pembacaan berada dalam wilayah positif atau negatif pada grafik.

Secara historis, pembacaan FCI positif telah dikaitkan dengan kondisi keuangan yang lebih ketat dan performa Bitcoin yang lebih lemah, sementara pembacaan negatif cenderung mendukung aksi harga bullish. Secara praktis, pembacaan positif adalah tanda pengetatan likuiditas dan meningkatnya tekanan keuangan di seluruh pasar keuangan.

Sumber: Alphractal

Pada saat penulisan, FCI berada di wilayah negatif, mengisyaratkan beberapa tingkat pelonggaran keuangan. Namun, pembacaan hanya sedikit negatif. Pembacaan negatif yang lebih dalam akan menyiratkan kondisi yang lebih menguntungkan yang mampu mendukung apresiasi harga yang lebih kuat pada Bitcoin.

Namun bukan hanya itu, karena perilaku investor di seluruh pasar juga tampak mencerminkan lingkungan yang sedikit mendukung, tetapi masih tidak pasti ini.

Apa yang dikatakan aktivitas investor tentang ketidakpastian pasar?

Meskipun tidak ada "tekanan bearish sistematis" yang kuat dari faktor-faktor ekonomi makro, investor tetap berhati-hati dalam meningkatkan eksposur terhadap Bitcoin.

Sejauh menyangkut pasar spot, data Coinglass mengungkapkan bahwa arus masuk bersih mingguan turun ke level terendah dalam enam minggu – Berdiri di hanya $282 juta pada saat pers. Ini menunjukkan bahwa meskipun investor spot masih memiliki bias bullish, mereka menjadi lebih konservatif dalam akumulasi mereka.

Penurunan berkelanjutan dalam arus masuk mingguan bisa berarti bahwa investor mendekati kelelahan setelah aktivitas pembelian yang berkelanjutan.

Sumber: CoinGlass

Investor institusional juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian. Setelah memulai tahun dengan catatan yang kuat dengan membeli Bitcoin senilai $458 juta di minggu perdagangan pertama Januari, investor-investor ini sejak itu telah mengurangi eksposur. Faktanya, mereka telah menjual BTC senilai $681 juta minggu ini saja.

Pergeseran seperti itu dari akumulasi ke distribusi sering kali merupakan tanda melemahnya keyakinan jangka pendek dan berkurangnya selera terhadap risiko.

Sentimen pasar tetap lemah

Perubahan posisi ini juga terlihat jelas ketika minat pasar yang lebih luas dilihat.

Misalnya – tren pencarian Google, yang berfungsi sebagai proksi untuk keterlibatan ritel, telah turun ke 39 – Salah satu level terendah yang tercatat selama setahun terakhir. Ini bisa menjadi indikasi memudarnya perhatian publik terhadap Bitcoin.

Sebaliknya, pemegang jangka panjang terus menjadi kekuatan penstabil untuk mata uang kripto terbesar di dunia.

Sumber: CryptoQuant

Akhirnya, indikator Binary Coin Days Destroyed (CDD) memiliki pembacaan waktu pers 0, menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang belum memindahkan porsi signifikan dari Bitcoin mereka. Secara historis, tingkat CDD yang meningkat menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang sedang menjual – Sebuah pendahulu untuk kenaikan volatilitas.

Untuk saat ini, ketidakaktifan mereka membantu menstabilkan harga Bitcoin sambil mencegah penurunan lebih dalam di bawah level $90.000.

Pemikiran Akhir

Indeks Kondisi Keuangan (FCI) mengungkapkan bahwa Bitcoin tidak berada dalam fase bullish, meskipun relatif stabil.

Arus masuk pasar spot turun ke level terendah dalam enam minggu, karena investor institusional mulai membalikkan posisi bullish mereka sebelumnya.