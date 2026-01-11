Permintaan Staking Ethereum Melonjak saat Antrean Validator Mencapai Tertinggi Tahunan

Ethereum

Lapisan staking Ethereum menunjukkan tanda-tanda momentum baru, meskipun harga pasar aset tersebut tetap relatif tenang.

Aktivitas di Ethereum Beacon Chain menunjukkan bahwa minat untuk mengamankan jaringan kembali meningkat setelah berbulan-bulan pergerakan yang lesu.

Poin-poin penting Antrean aktivasi staking Ethereum telah mencapai level tertinggi dalam lebih dari setahun

Sekitar 1,76 juta ETH, senilai sekitar $5,5 miliar, sedang menunggu untuk diaktifkan

Validator baru menghadapi periode tunggu lebih dari 30 hari

Antrean keluar telah turun menjadi nol, menandakan tidak ada penarikan yang tertunda

Menurut data dari Wu Blockchain, jumlah Ether yang menunggu untuk diaktifkan telah naik menjadi sekitar 1,76 juta ETH, mewakili nilai estimasi sekitar $5,5 miliar. Ini adalah tunggakan aktivasi terbesar yang tercatat sejak Agustus 2023. Bagi validator baru, lonjakan ini berarti periode tunggu lebih dari 30 hari sebelum deposit sepenuhnya diproses dan partisipasi dimulai.

Pada saat yang sama, sisi berlawanan dari persamaan ini menceritakan kisah yang sangat berbeda. Antrean untuk validator yang ingin keluar dari jaringan telah sepenuhnya bersih, tanpa permintaan penarikan yang tertunda. Ketidakseimbangan ini menunjukkan aliran satu arah: lebih banyak peserta yang mengantri untuk bergabung daripada yang keluar.

Perilaku validator menunjukkan dinamika staking yang berubah

Pengamatan lebih dekat terhadap perilaku validator selama beberapa bulan terakhir mengungkapkan beberapa fase yang berbeda. Lebih awal dalam periode yang diamati, permintaan masuk meningkat tajam, dengan lebih dari 3.000 validator menunggu pada level puncak. Antusiasme itu secara bertahap mereda menjelang akhir 2024, ketika tunggakan hampir hilang — tanda bahwa permintaan staking melemah atau kapasitas onboarding telah mencukupi.

Untuk rentang di tengah garis waktu, baik masuk maupun keluar tetap relatif tenang. Periode tenang ini menunjukkan keseimbangan sementara, di mana validator baru bergabung dengan kecepatan yang hampir sama dengan yang lain yang keluar, dan jaringan memproses permintaan dengan lancar tanpa penundaan besar.

Keseimbangan itu tidak bertahan lama. Di bagian akhir data, permintaan keluar secara singkat melonjak di atas 2.500 validator, menandai gelombang penarikan yang berumur pendek. Sekitar waktu yang sama, antrean masuk menjadi lebih tidak menentu, menandakan pergeseran baru dalam perilaku validator, meskipun kecepatan arus masuk lebih terukur daripada lonjakan sebelumnya.

Pada akhir dataset, tekanan penarikan telah sepenuhnya memudar, sementara antrean masuk dibangun kembali menjadi sekitar 1.500–1.800 validator. Pola ini menunjukkan bahwa setelah periode singkat keluar, kepercayaan di antara staker telah kembali, dengan peserta sekali lagi berkomitmen modal untuk membantu mengamankan jaringan proof-of-stake Ethereum — bahkan tanpa adanya aksi harga yang kuat.

