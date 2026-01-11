Perdebatan Viral Harga XRP Baru Saja Menjadi Pertarungan Pengadilan Federal Senilai $30 Juta

Postingan Debat Harga XRP yang Viral Menjadi Pertarungan Pengadilan Federal Senilai $30 Juta muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Pengusaha kripto Jake Claver telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai $30 juta terhadap influencer XRP Zach Rector, menuduhnya menjalankan kampanye fitnah online yang merugikan reputasi dan bisnisnya.

Gugatan tersebut diajukan pada 9 Januari 2026, di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, menurut catatan pengadilan. Claver adalah pendiri dan chief executive Digital Ascension Group dan Digital Wealth Partners.

Claver menuduh bahwa Rector menerbitkan pernyataan palsu dan menyesatkan pada akhir Desember di X (sebelumnya Twitter), YouTube, dan platform lainnya, menuduhnya melakukan penipuan, ketidakjujuran, dan menyesatkan investor.

Gugatan Menargetkan Video Desember

Menurut pengaduan tersebut, sengketa berpusat pada video yang diposting Rector pada 30 dan 31 Desember 2025, termasuk seri dua bagian yang menurut Claver menggambarkannya secara keliru sebagai menutupi penipuan dan berbohong tentang imbal hasil investasi.

Pengajuan tersebut mengklaim Rector merujuk pada gugatan 2023 yang melibatkan kesepakatan ekuitas swasta, yang menurut Claver telah diselesaikan dan tidak melibatkan penipuan dari pihaknya. Claver menuduh video tersebut memutarbalikkan fakta kasus tersebut untuk menyarankan kesalahan yang sedang berlangsung.

Gugatan tersebut menuduh Rector dan perusahaannya, Entrepreneur Exposed LLC, melakukan pencemaran nama baik, gangguan yang merugikan, dan pelanggaran kontrak.

Kolaborasi Sebelumnya Berubah Buruk

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Claver dan Rector sebelumnya bekerja sama dan muncul dalam beberapa video bersama dan acara langsung antara 2023 dan 2025. Mereka juga mengadakan perjanjian afiliasi 2025, di mana perusahaan Rector dibayar untuk rujukan ke bisnis Claver.

Perjanjian tersebut, menurut gugatan, mengharuskan Rector untuk tidak membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang layanan Claver.

Claver menuduh hubungan memburuk setelah dia mengakhiri pengaturan afiliasi dengan broker kripto pada pertengahan 2025. Rector diduga mempertahankan hubungan dengan broker yang sama, yang gugatan tersebut gambarkan sebagai pesaing.

Prediksi Harga XRP di Pusat Perhatian

Sengketa publik memanas setelah Rector mengkritik perkiraan harga XRP dengan keyakinan tinggi dari Claver, termasuk klaim berulang bahwa XRP bisa mencapai $100 pada akhir 2025.

Dalam postingan 30 Desember di X, Rector menulis bahwa "tidak ada kemungkinan" pergerakan seperti itu terjadi dan menuduh Claver menyesatkan komunitas dengan mempromosikan kepastian seputar target harga spekulatif.

Gugatan Claver berargumen bahwa ketidaksepakatan tentang prediksi harga tidak membenarkan apa yang disebutnya klaim palsu tentang penipuan dan ketidakjujuran.

Dugaan Kerusakan Bisnis

Claver mengatakan video tersebut menyebabkan kerugian finansial langsung, termasuk kehilangan klien, pembatalan kesepakatan onboarding, dan penarikan dari investor yang ada. Gugatan tersebut mengklaim beberapa klien potensial menyebutkan tuduhan penipuan sebagai alasan untuk mundur.

Pengaduan tersebut juga menyatakan bahwa Claver dipindahkan sebagai pembicara dari konferensi industri yang akan datang menyusul publikasi video tersebut.

Meskipun Rector telah menghapus beberapa konten yang dipersengketakan, Claver berargumen kerusakan telah menyebar di media sosial, Reddit, dan outlet berita kripto.

Sumber: https://coinpedia.org/news/a-viral-xrp-debate-just-became-a-30-million-federal-court-battle/