Inilah Mengapa Paus Kripto Telah Menginvestasikan Lebih dari $28 Juta di RTX dan HYPER

Ketika pasar kripto mengambil napas, uang serius mulai mencium peluang, dan saat ini, dua token presale menarik minat yang sangat besar: Remittix (RTX) dan Bitcoin Hyper (HYPER). Di antara keduanya, total presale telah melewati angka bersejarah, jumlah yang menceritakan kisah tentang ke mana modal mengalir dalam kondisi kripto siklus akhir.

Investor di mana-mana sekarang bertanya proyek mana yang pantas mendapat label "presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dan mengapa paus berbaris? Mari kita uraikan konteks pasar.

Paus Kripto dan Uang Besar: Apa yang Sebenarnya Terjadi

Ketika Anda melihat puluhan juta dalam dana presale bergerak ke token tahap awal, itu adalah tanda jelas bahwa trader institusional dan paus kripto tidak hanya menonton dengan santai; mereka sedang mengalokasikan modal.

Contohnya:

Presale Remittix telah melampaui $28,7 juta dalam komitmen, dengan ratusan juta token RTX telah terjual kepada pendukung awal.

Presale Bitcoin Hyper juga telah mengumpulkan hampir juta, menempatkannya di antara penggalangan pra-listing teratas di akhir 2025.

Ini bukan pembelian ritel kecil-kecilan; ini adalah likuiditas besar yang masuk ke tahap presale awal, yang sering kali menandakan kompresi pasokan, peningkatan kelangkaan token, dan potensi kinerja pasca-listing yang lebih kuat.

Apa yang Membuat Remittix Menonjol di Pasar 2025

Nama Remittix terus bermunculan dalam ringkasan presale, bukan karena hype meme, tetapi karena proposisi nilai dunia nyatanya. Proyek ini memposisikan dirinya tepat di ekonomi remitansi global senilai $10 triliun dengan menawarkan jaringan PayFi. Infrastruktur pembayaran ini memungkinkan pengguna kripto mengirim dana yang tiba sebagai fiat langsung ke rekening bank di seluruh dunia.

Berikut gambaran mengapa investor memperhatikan:

Presale telah melampaui $28,7 juta dengan lebih dari 697,5 juta token terjual, menurut berbagai laporan pasar.

Dompet App Store aktif: Tidak seperti banyak proyek presale yang hanya memiliki whitepaper, dompet Remittix sudah aktif di Apple App Store; tanda bergerak melampaui roadmap menuju alat pengguna nyata.

Audit CertiK menambah kredibilitas: Kontrak pintar telah diaudit, memberikan banyak investor lapisan kepercayaan tambahan.

Listing BitMart dan LBank yang dikonfirmasi ada di roadmap, yang merupakan jenis acara likuiditas yang diperhatikan investor presale.

Dengan tawaran bonus besar 200% yang aktif, Remittix tidak hanya menjual token; ia membangun adopsi akar rumput.

Dalam pasar di mana kasus penggunaan praktis semakin penting, fokus Remittix pada pembayaran dan pengeluaran nyata beresonansi dengan kantong yang lebih dalam, bukan hanya spekulan yang mengejar buzz.

Bitcoin Hyper: Mengapa Presale Layer-2 Ini Juga Magnet Paus

Sementara Remittix menargetkan pembayaran dan integrasi fiat, Bitcoin Hyper membidik hambatan berbeda: skalabilitas Bitcoin. Ia membangun jaringan Layer-2 dengan throughput tinggi, biaya rendah, dan kompatibilitas kontrak pintar, menggunakan mesin virtual gaya Solana.

Beberapa faktor telah berkontribusi pada total presale HYPER yang terus tumbuh:

Dana yang terkumpul berkisar sekitar $28–$29 juta karena modal mengalir ke apa yang banyak orang lihat sebagai peningkatan praktis untuk ekosistem Bitcoin.

Beberapa putaran presale mengiklankan hasil staking melebihi 40% APY, menarik investor ritel pencari hasil dan likuiditas institusional.

Dengan memadukan keamanan Bitcoin dengan throughput lebih tinggi dan kemampuan kontrak pintar, Bitcoin Hyper mengklaim diri sebagai mata rantai yang hilang untuk dApps asli Bitcoin, sebuah tesis yang telah mendapat daya tarik di 2025.

Jadi sementara Remittix berfokus pada pembayaran sehari-hari, HYPER menawarkan infrastruktur; dua visi yang sama sekali berbeda namun menarik tentang ke mana kripto bisa pergi selanjutnya.

Presale Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang? Ini Tentang Strategi, Bukan Hype

Menyebut sesuatu sebagai presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang bukan hanya tentang berapa banyak uang yang telah dikumpulkan; ini tentang mengapa hal itu menarik uang tersebut. Dalam kasus Remittix, dana masuk karena investor percaya pada apa yang bisa difungsikan token setelah platform diluncurkan di awal 2026. Dan dalam kasus Bitcoin Hyper, daya tariknya adalah hipotesis bahwa Bitcoin sendiri memerlukan dorongan Layer-2, bukan hanya token lain.

Secara keseluruhan, kedua kasus melibatkan paus dan investor besar yang mengamati, itulah mengapa banyak pemain berpengalaman sekarang memantau arus modal di presale sama cermatnya dengan memantau pergerakan harga BTC dan ETH.

FAQ

Mengapa paus berinvestasi begitu besar di presale seperti Remittix dan HYPER?

Paus sering kali bergerak lebih dulu ke area di mana mereka melihat utilitas masa depan atau permintaan struktural, seperti infrastruktur pembayaran atau skalabilitas Bitcoin, sebelum token masuk bursa dan pasar lebih luas mengakui nilainya.

Apakah Remittix benar-benar salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang?

Banyak analis menyoroti Remittix karena menggabungkan pengiriman produk (dompet aktif), utilitas dunia nyata, dan momentum presale yang kuat.

Bagaimana presale Remittix dan Bitcoin Hyper berbeda?

Remittix berfokus pada pembayaran dan integrasi fiat, sedangkan Bitcoin Hyper menargetkan skalabilitas Bitcoin dan kemampuan kontrak pintar.