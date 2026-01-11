Prediksi XRP untuk 2026 Dari Institusi Terkemuka dan Tokoh Industri

XRP diperdagangkan sekitar $2,09 pada saat penulisan, naik lebih dari 10% selama tujuh hari terakhir. Pergerakan ini mencerminkan minat pasar yang diperbarui saat proyeksi jangka panjang dari bank dan pimpinan Ripple beredar menjelang 2026.

Aksi harga tetap volatil, namun perhatian telah beralih ke bagaimana sinyal institusional dapat membentuk lintasan XRP selama dua tahun ke depan.

Standard Chartered Menguraikan Skenario XRP $8

Standard Chartered telah memberikan salah satu perkiraan yang paling banyak dikutip. Geoffrey Kendrick, kepala riset aset digital bank tersebut, memperkirakan XRP bisa mencapai $8 pada 2026, yang menyiratkan keuntungan sekitar 330% dari level terkini. Kendrick mengaitkan proyeksi tersebut dengan kejelasan regulasi setelah penyelesaian hukum Ripple dengan U.S. Securities and Exchange Commission dan persetujuan exchange-traded funds XRP spot di Amerika Serikat.

Data ETF mendukung narasi institusional. Menurut SoSoValue, ETF XRP spot AS mencatat total arus masuk bersih sekitar $1,14 miliar pada akhir Desember. Kendrick menggambarkan arus ini sebagai bukti permintaan berkelanjutan dari investor tradisional yang sebelumnya menghindari aset tersebut. Indikator pasar, bagaimanapun, masih mencerminkan kondisi yang beragam, karena metrik momentum seperti MACD menandakan divergensi jangka pendek meskipun arus masuk kuat.

Brad Garlinghouse Menunjukkan Akselerasi Institusional

CEO Ripple Brad Garlinghouse telah menyoroti permintaan ETF sebagai sinyal yang menentukan untuk fase berikutnya XRP. Berbicara di Binance Blockchain Week, Garlinghouse mengatakan ETF XRP mengumpulkan lebih dari $700 juta dalam beberapa minggu setelah peluncuran. Dia menggambarkan lonjakan tersebut sebagai permintaan institusional yang tertahan setelah bertahun-tahun ketidakpastian regulasi di AS.

Garlinghouse menekankan bahwa pergeseran kebijakan masih underpriced, mengingat AS menyumbang sekitar 22% dari PDB global. Dia mencatat bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk Franklin Templeton, BlackRock, dan Vanguard, telah memasuki ruang kripto setelah periode kehati-hatian yang lama.

Dia juga menepis kekhawatiran tentang arus keluar ETF jangka pendek, dengan berargumen bahwa pangsa kripto saat ini dari pasar ETF global, diperkirakan 1–2%, meninggalkan ruang signifikan untuk ekspansi pada 2026.

Kepemimpinan Regional Ripple Menandakan Kepercayaan Diri

Senior Executive Officer Ripple untuk Timur Tengah dan Afrika, Reece Merrick, telah menggemakan optimisme menuju 2026. Dalam pesan Tahun Baru, Merrick merefleksikan kinerja kuat di 2025 dan menyatakan kegembiraan untuk apa yang akan datang.

Komentarnya menyusul pelepasan terjadwal Ripple sebanyak satu miliar XRP dari escrow pada awal 2026, tersebar di tiga transaksi yang dilacak oleh Whale Alert.

Pembukaan kunci tersebut sejalan dengan kerangka kerja escrow Ripple yang sudah lama ada dan bertepatan dengan operasi stablecoin perusahaan yang berkembang. Stablecoin Ripple baru-baru ini melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar dan mendapatkan persetujuan di seluruh pusat keuangan Timur Tengah utama, yang telah memperkuat kehadiran perusahaan di pasar yang diatur.

Pandangan Makro Tom Lee Memicu Spekulasi Lebih Luas

Tom Lee dari Fundstrat telah menambahkan lapisan makro ke diskusi XRP melalui pandangan kripto yang lebih luas. Lee telah memproyeksikan Bitcoin di $1 juta dan Ethereum di $62.000 dalam skenario yang dapat mengangkat total kapitalisasi pasar kripto menuju $20–25 triliun.

Meskipun Lee belum mengeluarkan perkiraan langsung untuk XRP, analis sering memandang proyeksi semacam itu sebagai pendukung altcoin berkapitalisasi besar yang terkait dengan adopsi institusional dan keuangan tokenisasi.

XRP terus diperdagangkan di atas level teknis kunci di dekat $1,90, dengan resistensi diamati antara $2,09 dan $2,22. Saat 2026 terus matang, investor tampak fokus pada apakah kemajuan regulasi dan pertumbuhan ETF dapat menerjemahkan proyeksi jangka panjang menjadi struktur pasar yang berkelanjutan. Akankah sinyal-sinyal ini bertemu, atau akankah volatilitas menentukan jalan ke depan?