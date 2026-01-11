XRP ke $8 atau Lebih Tinggi pada 2026? Bank-Bank Terkemuka, Eksekutif Ripple dan Tokoh Penting Ungkapkan Pandangan Mereka

XRP diperdagangkan sekitar $2,09 pada saat penulisan, naik lebih dari 10% selama tujuh hari terakhir. Pergerakan ini mencerminkan minat pasar yang diperbarui karena proyeksi jangka panjang dari bank dan kepemimpinan Ripple beredar menjelang 2026.

Aksi harga tetap volatil, namun perhatian telah beralih ke bagaimana sinyal institusional dapat membentuk lintasan XRP selama dua tahun ke depan.

Standard Chartered Menguraikan Skenario XRP $8

Standard Chartered telah menyampaikan salah satu perkiraan yang paling banyak dikutip. Geoffrey Kendrick, kepala riset aset digital bank tersebut, memperkirakan XRP dapat mencapai $8 pada 2026, yang menyiratkan keuntungan sekitar 330% dari level terkini. Kendrick menghubungkan proyeksi tersebut dengan kejelasan regulasi setelah penyelesaian hukum Ripple dengan Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. dan persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa spot XRP di Amerika Serikat.

Data ETF mendukung narasi institusional. Menurut SoSoValue, ETF spot XRP A.S. mencatat total arus masuk bersih sekitar $1,14 miliar pada akhir Desember. Kendrick membingkai arus ini sebagai bukti permintaan berkelanjutan dari investor tradisional yang sebelumnya menghindari aset tersebut. Indikator pasar, bagaimanapun, masih mencerminkan kondisi yang beragam, karena metrik momentum seperti MACD menandakan divergensi jangka pendek meskipun arus masuk yang kuat.

Brad Garlinghouse Menunjuk pada Akselerasi Institusional

CEO Ripple Brad Garlinghouse telah menyoroti permintaan ETF sebagai sinyal penentu untuk fase berikutnya XRP. Berbicara di Binance Blockchain Week, Garlinghouse mengatakan ETF XRP mengumpulkan lebih dari $700 juta dalam beberapa minggu setelah peluncuran. Dia menggambarkan lonjakan tersebut sebagai permintaan institusional yang tertahan setelah bertahun-tahun ketidakpastian regulasi di A.S.

Garlinghouse menekankan bahwa pergeseran kebijakan tetap underpriced, mengingat A.S. menyumbang sekitar 22% dari PDB global. Dia mencatat bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk Franklin Templeton, BlackRock, dan Vanguard, telah memasuki ruang kripto setelah periode kehati-hatian yang panjang.

Dia juga mengesampingkan kekhawatiran seputar arus keluar ETF jangka pendek, dengan berargumen bahwa pangsa kripto saat ini dari pasar ETF global, diperkirakan 1–2%, meninggalkan ruang yang signifikan untuk ekspansi pada 2026.

Kepemimpinan Regional Ripple Menandakan Kepercayaan Diri

Senior Executive Officer Ripple untuk Timur Tengah dan Afrika, Reece Merrick, telah menggaungkan optimisme menuju 2026. Dalam pesan Tahun Baru, Merrick merefleksikan kinerja yang kuat di 2025 dan mengungkapkan kegembiraan untuk apa yang ada di depan.

Komentarnya menyusul pelepasan terjadwal Ripple sebesar satu miliar XRP dari escrow pada awal 2026, tersebar di tiga transaksi yang dilacak oleh Whale Alert.

Pembukaan kunci selaras dengan kerangka escrow Ripple yang sudah lama ada dan bertepatan dengan operasi stablecoin perusahaan yang berkembang. Stablecoin Ripple baru-baru ini melampaui kapitalisasi pasar $1 miliar dan mengamankan persetujuan di hub keuangan Timur Tengah utama, yang telah memperkuat kehadiran perusahaan di pasar yang diatur.

Pandangan Makro Tom Lee Memicu Spekulasi yang Lebih Luas

Tom Lee dari Fundstrat telah menambahkan lapisan makro pada diskusi XRP melalui pandangan kripto yang lebih luas. Lee telah memproyeksikan Bitcoin pada $1 juta dan Ethereum pada $62.000 dalam skenario yang dapat mengangkat total kapitalisasi pasar kripto menuju $20–25 triliun.

Meskipun Lee belum mengeluarkan perkiraan XRP langsung, analis sering melihat proyeksi semacam itu sebagai pendukung altcoin berkapitalisasi besar yang terkait dengan adopsi institusional dan keuangan yang ditokenisasi.

XRP terus diperdagangkan di atas level teknis kunci mendekati $1,90, dengan resistensi diamati antara $2,09 dan $2,22. Saat 2026 terus matang, investor tampak fokus pada apakah kemajuan regulasi dan pertumbuhan ETF dapat menerjemahkan proyeksi jangka panjang ke dalam struktur pasar yang berkelanjutan. Akankah sinyal-sinyal ini bertemu, atau akankah volatilitas menentukan jalan ke depan?