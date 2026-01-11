Lima Saham AI Undervalued untuk 2026: Micron, TSMC, Qualcomm Memimpin

TLDR

Micron Technology diperdagangkan pada P/E forward satu digit meskipun pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan lebih dari 50% hingga tahun fiskal 2026

Taiwan Semiconductor memiliki rating konsensus Beli dengan Goldman Sachs melihat potensi kenaikan 40-45%

Qualcomm membawa AI ke smartphone dan mobil dengan platform Snapdragon sambil diperdagangkan di bawah banyak rekan AI

Marvell Technology memasok peralatan jaringan AI dengan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan 42% dan pertumbuhan laba 80% pada tahun fiskal 2026

Alibaba menawarkan eksposur cloud AI pada valuasi lebih rendah daripada rekan-rekan Barat dengan 17 rating Beli dari analis

Kecerdasan buatan terus mendorong kinerja pasar pada tahun 2026. Banyak saham AI diperdagangkan pada valuasi tinggi, tetapi beberapa perusahaan menawarkan eksposur AI dengan harga yang wajar.

Lima perusahaan teknologi ini menggabungkan peluang pertumbuhan AI dengan valuasi rendah dan rating analis positif. Setiap perusahaan melayani bagian berbeda dari pasar AI, dari chip memori hingga layanan cloud.

Micron Technology: Chip Memori Menggerakkan Server AI

Micron memproduksi chip memori DRAM dan bandwidth tinggi yang digunakan di pusat data AI. Chip memori ini berada di samping prosesor AI di server yang menjalankan beban kerja machine learning.





Micron Technology, Inc., MU



Perusahaan diperdagangkan pada rasio harga-terhadap-laba forward satu digit. Ini membuat Micron menjadi salah satu saham termurah di S&P 500 di antara perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan lebih dari 50%.

Seiring meningkatnya beban kerja AI, permintaan untuk memori berkinerja tinggi meningkat. Micron mendapat manfaat dari tren ini dengan kekuatan penetapan harga di pasar pasokan yang ketat.

MarketBeat melaporkan 29 rating Beli dan 5 rating Sangat Beli untuk saham tersebut. Hanya 3 analis yang memberi rating Tahan pada Micron, tanpa rating Jual.

Target harga rata-rata analis berada di dekat $295. Analis memperkirakan kendala pasokan memori akan mendukung harga hingga tahun 2026.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: Foundry Chip AI

TSMC memproduksi prosesor canggih untuk perusahaan teknologi besar. Foundry ini memproduksi chip AI untuk Nvidia, Apple, AMD, dan perusahaan terkemuka lainnya.





Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM



Perusahaan memegang pangsa pasar terbesar dalam manufaktur chip canggih. Hampir setiap proyek perangkat keras AI besar bergantung pada kapasitas produksi TSMC.

Goldman Sachs mempertahankan rating Beli pada saham tersebut. Bank investasi tersebut melihat kenaikan 40 hingga 45 persen dari tingkat harga saat ini.

Pendapatan diperkirakan akan tumbuh sekitar 30 persen pada tahun 2026. Analis memperkirakan pertumbuhan 28 persen berlanjut hingga tahun 2027.

Satu survei analis menunjukkan 10 rating Beli dan 2 rating Tahan. Tidak ada analis yang saat ini memberi rating Jual pada TSMC.

Perusahaan beroperasi dengan skala, profitabilitas konsisten, dan neraca yang kuat. TSMC tetap menjadi foundry chip dominan di seluruh dunia.

Qualcomm: Membawa AI ke Perangkat Mobile

Qualcomm memproduksi prosesor Snapdragon dan chip modem untuk elektronik konsumen. Produk-produk ini menggerakkan smartphone, laptop, mobil, dan perangkat yang terhubung ke internet.





QUALCOMM Incorporated, QCOM



Perusahaan berfokus pada edge AI daripada aplikasi pusat data. Strategi ini menargetkan fitur AI yang berjalan langsung di perangkat daripada server cloud.

MarketBeat menunjukkan 16 analis yang meliput saham Qualcomm. Sekitar 25 persen memberi rating Sangat Beli dan 31 persen memberi rating Beli.

Posisi Pasar dan Valuasi

Rasio harga-terhadap-laba Qualcomm tetap di bawah sebagian besar saham yang berfokus pada AI. Valuasinya terlihat menarik dibandingkan dengan perusahaan dengan profil pertumbuhan serupa.

Laba diperkirakan akan tumbuh seiring peluncuran smartphone bertenaga AI hingga tahun 2026. Penjualan chip otomotif juga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan karena mobil menambahkan lebih banyak fitur AI.

Meskipun ada satu penurunan rating baru-baru ini, komunitas analis yang lebih luas mempertahankan prospek positif. Rating konsensus berada pada Beli atau Beli Moderat di seluruh platform utama.

Marvell Technology: Infrastruktur Jaringan Pusat Data

Marvell memasok peralatan jaringan berkecepatan tinggi dan chip akselerator khusus. Pusat data hyperscale menggunakan produk-produk ini untuk membangun klaster komputasi AI.

Saat perusahaan membangun sistem AI yang lebih besar, mereka membutuhkan lebih banyak kapasitas jaringan. Produk Marvell menghubungkan ribuan prosesor yang bekerja bersama pada tugas-tugas AI.

Zacks Research memperkirakan pendapatan akan tumbuh 42 persen pada tahun fiskal 2026. Pertumbuhan laba diperkirakan 80 persen untuk periode yang sama.

MarketBeat melaporkan 4 rating Sangat Beli, 22 Beli, dan 12 Tahan. Konsensus keseluruhan memberi rating Marvell sebagai Beli Moderat tanpa rating Jual.

Target harga rata-rata analis berada di sekitar $115. Ini mewakili potensi kenaikan dari tingkat perdagangan saat ini.

Saham menunjukkan volatilitas lebih tinggi daripada perusahaan teknologi yang lebih besar. Investor yang nyaman dengan fluktuasi harga mendapatkan eksposur langsung terhadap pembangunan infrastruktur AI.

Alibaba: E-Commerce Tiongkok Dengan Cloud AI yang Berkembang

Alibaba mengoperasikan platform belanja online terbesar di Tiongkok. Perusahaan juga menjalankan bisnis komputasi cloud dengan kemampuan AI dan model bahasa besar.

Saham diperdagangkan pada valuasi lebih rendah daripada perusahaan teknologi Barat yang sebanding. Penetapan harga pasar mencerminkan kekhawatiran tentang regulasi Tiongkok dan kondisi ekonomi.

Beberapa perusahaan investasi mempertahankan rating Overweight atau Outperform. Target harga di angka $100-an tinggi menunjukkan kenaikan dari tingkat saat ini.

MarketBeat menunjukkan 17 rating Beli, 3 Tahan, dan 1 Jual. Konsensus condong positif meskipun kadang ada penurunan rating analis.

Alibaba memiliki kelipatan laba yang relatif rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya. Perusahaan mempertahankan neraca yang kuat dengan cadangan kas substansial.

Pendapatan cloud yang didorong AI tumbuh lebih cepat daripada bisnis e-commerce inti. Pergeseran ini memberikan pendorong pertumbuhan baru di luar operasi ritel online tradisional.

