Gaya (26/12/01)

1 dari 6

Kuliah tentang peran mode dalam sejarah Filipina

BAGAIMANA pakaian menjadi alat kekuasaan dan perlawanan di Filipina kolonial? Dr. Stephanie Coo akan memberikan ceramah tentang hal ini — "Thread of Empire: Fashion, Power, and Resistance in Colonial Philippines" — akan mengeksplorasi bagaimana mode menjadi tempat negosiasi, adaptasi, dan agensi yang kompleks di Filipina kolonial. Ceramah ini juga akan menawarkan perspektif baru tentang Noli Me Tángere karya José Rizal dengan membahas bagaimana deskripsi busana penulis berfungsi sebagai komentar politik yang canggih. Kuliah ini terbuka untuk umum tetapi memerlukan pendaftaran, di tempat atau online. Acara akan berlangsung pada 21 Januari, pukul 14.00, dengan pendaftaran di tempat dibuka pada pukul 13.30, di Auditorium Museum Nasional Seni Rupa di Luneta, Manila. Daftar online di sini: https://tinyurl.com/4fyb23ek.

Obral besar-besaran di pusat perbelanjaan Araneta City

ADA Grand Clearance Sale yang berlangsung hingga 15 Januari di pusat perbelanjaan Araneta City — Gateway 1 dan 2, Ali Mall, dan Farmers Plaza — dengan diskon hingga 70%.

L'Oréal memanfaatkan cahaya untuk penataan rambut dan masker wajah

BARU-baru ini di CES 2026 (pameran dagang tahunan yang sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show), L'Oréal Groupe memperkenalkan dua teknologi terobosan yang menghadirkan kekuatan cahaya untuk perawatan rambut dan kulit: Light Straight + Multi-styler dan LED Face Mask. Keduanya telah diakui sebagai penerima CES 2026 Innovation Award. Selama lebih dari satu abad, pelurus rambut telah menjadi bagian penting dari rutinitas penataan, tetapi pelat pemanas biasa dapat mencapai suhu 400°F ke atas — di atas ambang batas di mana keratin terdenaturasi, yang menyebabkan kutikula melemah, kerusakan, dan kilau berkurang. Ini menjadi perhatian konsumen; menurut studi konsumen AS 2024 yang dilakukan oleh L'Oréal, 58% wanita yang disurvei mengklaim rambut rusak mereka disebabkan oleh panas. Dikembangkan oleh L'Oréal Research & Innovation, Light Straight + Multi-styler menggunakan teknologi cahaya inframerah yang dipatenkan untuk membantu memberikan hasil penataan pada suhu yang lebih rendah, untuk melindungi kesehatan rambut dengan lebih baik. Pelat kaca Light Straight + Multi-styler secara efektif meluruskan rambut tanpa pernah melebihi 320°F — pengurangan yang signifikan dibandingkan dengan sebagian besar pelurus tradisional. Menurut tes instrumental yang dilakukan oleh L'Oréal, produk penataan ini bekerja lebih cepat, dan meninggalkan rambut lebih halus daripada penata rambut premium terkemuka. Perangkat genggam ini menggunakan cahaya inframerah dekat untuk membentuk kembali ikatan hidrogen internal — struktur molekul yang menentukan bentuk dan tekstur rambut — untuk membantu menjaga rambut, menjaga kutikula rambut alami lebih halus, lebih berkilau, dan lebih kuat sambil mencapai hasil penataan yang diinginkan. Adapun LED Face Mask, ini adalah masker silikon yang sangat tipis dan fleksibel, saat ini dalam bentuk prototipe, yang mengirimkan cahaya langsung ke wajah. LED Face Mask L'Oréal dikembangkan bersama I-Smart Developments, pemimpin global dalam inovasi perangkat LED. L'Oréal percaya pengujiannya akan menunjukkan bahwa LED Face Mask memerangi tanda-tanda penuaan yang terlihat seperti garis halus, kendur, dan warna tidak merata melalui cahaya merah yang ditargetkan dan cahaya inframerah dekat. Desain yang ringan, fleksibel, dan non-invasif akan terintegrasi dengan mulus ke dalam rutinitas perawatan kulit harian, dengan setiap sesi 10 menit diberi waktu secara otomatis. L'Oréal percaya kunci efektivitas masker adalah dukungan transparan canggihnya, yang mengintegrasikan sirkuit mikro yang aman untuk kulit untuk mengontrol emisi dua panjang gelombang cahaya yang dipilih dengan tepat — cahaya merah (630 nm) dan cahaya inframerah dekat (830 nm) — yang masing-masing bekerja untuk mengencangkan dan menghaluskan kulit secara terlihat sambil meratakan warna kulit. Keduanya akan tersedia pada 2027.

Montblanc Meisterstück kini hadir dalam warna putih

MONTBLANC memperkenalkan bab baru dalam kisah alat tulis paling terkenalnya dengan peluncuran koleksi Meisterstück White. Meisterstück White dipersembahkan dalam ukuran Classique, tersedia sebagai pena fountain, rollerball, dan ballpoint. Siluetnya yang familiar menampilkan tutup dan barel yang dibuat dari resin putih, dikontraskan dengan fitting berlapis platinum dan kerucut logam. Bagian atas tutup logam dimahkotai dengan lambang Montblanc dalam resin hitam dan putih, sementara jantung pena fountain, mata pena emas berlapis rhodium Au 585/14K, dihiasi dengan motif Meisterstück yang khas, dibuat dengan tangan oleh pengrajin Montblanc di pabriknya di Hamburg. Koleksi Montblanc Meisterstück White telah tersedia sejak Desember di butik Montblanc di seluruh dunia dan online. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.montblanc.com.

NEW BALANCE memperkenalkan model baru, Fresh Foam X 1080 v14 dan FuelCell Rebel v5. New Balance FuelCell Rebel v5 menampilkan bagian atas mesh yang ramping dan terinspirasi dari balap dengan aksen reflektif yang memberikan tampilan ramping dan cepat bahkan saat diam. Sementara itu, Fresh Foam X 1080 v14 memperkenalkan bagian atas mesh jacquard tiga lapis dengan peningkatan sirkulasi udara di zona kunci, dipasangkan dengan nuansa lembut dan premium. Kedua pasang sepatu diakhiri dengan aksen reflektif dan detail perubahan warna yang menangkap cahaya. New Balance Fresh Foam X 1080 v14 dan FuelCell Rebel v5 kini tersedia di cabang Foot Locker tertentu.

Plester jerawat Pinoy kini tersedia di Singapura

POSH SKIN CO., merek plester jerawat dari Filipina, kini hadir di Singapura, dengan tiga desain terlaris yang tersedia di 7-Eleven. Peluncuran ini menandai tonggak sejarah bagi Posh Skin Co., yang memulai debutnya pada November lalu dan kini tersedia di lebih dari 700 outlet ritel di Filipina. Singapura menjadi pasar kedua Posh Skin Co. di Asia Tenggara, dengan rencana ekspansi ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, Dubai, dan Afrika Timur dalam waktu dekat. Diformulasikan di Korea Selatan, setiap plester Posh Skin Co. menampilkan pendekatan tiga tindakan. Lapisan hidrokoloid inti bekerja dengan lembut menyerap kotoran, secara signifikan mengurangi pembengkakan, dan menciptakan penghalang pelindung terhadap lecet eksternal dan infeksi. Melengkapi ini adalah infusi asam salisilat, yang dengan lembut mengeksfoliasi permukaan kulit untuk mengurangi kemerahan dan mempercepat penyembuhan. Akhirnya, minyak pohon teh disertakan untuk sifat anti-inflamasi dan anti-mikroba yang kuat, memastikan jerawat ditargetkan dengan lembut dan efektif. Plester diakhiri dengan aroma aloe vera yang halus. Plester jerawat Posh Skin Co., kini tersedia seharga SG$5 di 300 toko 7-Eleven tertentu di Singapura (hanya untuk 28 hari di 100 dari toko tersebut).