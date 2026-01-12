X akan segera meluncurkan Smart Cashtags untuk info aset real-time

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) sedang mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna berbagi informasi keuangan dengan lebih terarah. Nikita Bier, kepala produk di X, mengumumkan bahwa mereka sedang menguji yang disebut "Smart Cashtags", tag interaktif yang terhubung dengan aset atau smart contract tertentu....

Berita X akan segera meluncurkan Smart Cashtags untuk info aset realtime pertama kali muncul di Blockchain Stories.