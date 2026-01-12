Saylor Menggoda Pembelian Bitcoin Baru saat Kepemilikan BTC Strategy Mencapai Rekor Tertinggi

Michael Saylor, Ketua Eksekutif Strategy (sebelumnya MicroStrategy), telah mengisyaratkan fase akumulasi besar baru untuk perbendaharaan perusahaan. Dalam postingan misterius di X, Saylor menggoda kembalinya "Titik Oranye"—penanda visual terkenal pada grafik pelacakan perusahaan yang mewakili peristiwa pembelian $Bitcoin baru.

Strategy Mencapai Pencapaian Baru pada 2026

Pada Januari 2026, Strategy telah memperkuat posisinya sebagai pemegang aset digital korporat terbesar. Menyusul serangkaian pembelian agresif sepanjang akhir 2025, total simpanan perusahaan telah mencapai rekor tertinggi.

Menurut pengajuan terbaru, perusahaan kini memegang:

Total Kepemilikan: 673.783 BTC

673.783 BTC Total Nilai: ~$61,2 Miliar (berdasarkan harga pasar saat ini)

~$61,2 Miliar (berdasarkan harga pasar saat ini) Biaya Rata-rata: ~$75.024 per $BTC

Isyarat terbaru ini menyusul pembelian 1.286 BTC awal bulan ini, yang didanai melalui program penjualan saham at-the-market (ATM) besar-besaran perusahaan. Dengan lebih dari $11 miliar masih tersedia dalam penawaran saham yang diotorisasi, pasar mengharapkan "titik oranye" mulai muncul lebih sering.

Mengapa "Titik Oranye" Sedang Trending

Bagi investor MSTR, "Titik Oranye" lebih dari sekadar meme; mereka mewakili strategi arbitrase mekanis yang telah melampaui hampir setiap indeks utama. Dengan menerbitkan saham dan utang untuk membeli Bitcoin, Saylor telah mengubah perusahaan perangkat lunak menjadi ETF Bitcoin berkinerja tinggi.

Namun, strategi ini tidak tanpa kritik. Pendukung emas Peter Schiff baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan biaya rata-rata $75.000, keuntungan yang belum direalisasi perusahaan berada di bawah tekanan setiap kali harga Bitcoin turun mendekati kisaran $80.000. Meskipun demikian, postingan terbaru Saylor menunjukkan dia tetap tidak terpengaruh oleh volatilitas jangka pendek.

Prospek Pasar: Apakah $100.000 Berikutnya?

Bitcoin memasuki 2026 dengan rebound kuat, sempat menyentuh angka $93.000. Analis di Fidelity dan CoinShares menunjukkan bahwa seiring adopsi institusional meningkat, kita bisa melihat dorongan menuju $120.000 atau bahkan $175.000 akhir tahun ini.

Bagi trader ritel yang ingin mengikuti jejak Saylor, memilih platform yang tepat adalah kunci.