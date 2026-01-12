XRP Ledger Mungkin Mendapat Peningkatan Emas Tertoken, Bos Kripto Mengungkapkan

Mereka bilang jurnalis tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Tapi bagi Christian, itu bukan hanya metafora, melainkan gaya hidup. Di siang hari, dia menavigasi gelombang pasar cryptocurrency yang terus berubah, menggunakan kata-kata seperti editor berpengalaman dan menyusun artikel yang menguraikan jargon untuk masyarakat umum. Namun, ketika PC masuk mode hibernasi, kegiatannya berubah menjadi lebih mekanis (dan terkadang filosofis).

Perjalanan Christian dengan kata-kata tertulis dimulai jauh sebelum era Bitcoin. Di aula akademis yang suci, dia mengasah kemampuannya sebagai penulis fitur untuk koran kampusnya. Kecintaan awal pada bercerita ini membuka jalan untuk masa kerja yang sukses sebagai editor di perusahaan teknik data, di mana kemenangan esainya di bulan pertama membiayai persediaan camilan untuk anjing dan kucing selama berbulan-bulan – bukti dedikasinya pada teman-teman berbulunya (lebih lanjut nanti).

Christian kemudian menjelajahi dunia jurnalisme, bekerja di surat kabar di Kanada dan bahkan Korea Selatan. Dia akhirnya menetap di raksasa berita lokal di kampung halamannya di Filipina selama satu dekade, menjadi pecandu berita total. Tapi kemudian, sesuatu yang baru menarik perhatiannya: cryptocurrency. Ini seperti perburuan harta karun yang dicampur dengan bercerita – sangat cocok untuknya!

Jadi, dia mendapat pekerjaan keren di NewsBTC, di mana dia menjadi salah satu orang yang diandalkan untuk semua hal crypto. Dia memecah hal-hal membingungkan ini menjadi bagian-bagian kecil, membuatnya mudah dipahami siapa pun (dia memberi hormat pada tim manajemennya yang mengajarkan keterampilan ini).

Pikir Christian hanya bekerja tanpa bermain? Tidak mungkin! Ketika dia tidak di depan komputernya, Anda akan menemukannya menikmati hasratnya pada motor. Seorang penggemar mesin sejati, Christian suka mengutak-atik motornya dan menikmati kegembiraan jalan terbuka dengan Yamaha R3 320-cc-nya. Dulunya seorang pengendara kencang yang mencapai 120mph (prestasi yang dia bersumpah tidak akan diulang), sekarang dia lebih suka berkendara santai di sepanjang pantai, menikmati angin di rambutnya yang menipis.

Berbicara tentang santai, Christian punya sekelompok teman berbulu yang menunggunya di rumah. Dua kucing dan seekor anjing. Dia bersumpah kucing jauh lebih pintar dari anjing (maaf, Grizzly), tapi dia tetap menyayangi mereka semua. Ternyata, menonton hewan peliharaannya yang sedang santai membantunya menganalisis dan menulis artikel yang diformat dengan cermat lebih baik lagi.

Begini masalahnya dengan orang ini: Dia banyak bekerja, tapi dia membuat dirinya tetap bertenaga dengan cukup kopi untuk melewati hari – dan makanan (Filipina) yang sangat lezat. Dia mengatakan makanan lezat adalah bahan rahasia untuk artikel yang hebat. Dan setelah hari panjang berjuang dengan crypto, dia bersantai dengan rum (dicampur susu) sambil menonton film slapstick.

Melihat ke depan, Christian melihat masa depan yang cerah dengan NewsBTC. Dia mengatakan dia merasa beruntung menjadi bagian dari organisasi yang luar biasa, berbagi keahlian dan hasratnya dengan komunitas yang dia hargai, dan sesama editor – serta bos – yang sangat dia hormati.

Jadi, lain kali Anda memasuki dunia cryptocurrency, ingatlah pria di balik kata-kata itu – sang pejuang crypto, mekanik, dan filsuf kucing, semua menyatu dalam satu.