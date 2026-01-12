BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Nasdaq and CME Join Forces on Crypto, Sending Clear Signal That Institutions Are All in muncul di BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq dan CME Group sedang membentuk kembaliPostingan Nasdaq and CME Join Forces on Crypto, Sending Clear Signal That Institutions Are All in muncul di BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq dan CME Group sedang membentuk kembali

Nasdaq dan CME Bergabung dalam Kripto, Mengirim Sinyal Jelas Bahwa Institusi Sepenuhnya Terlibat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:22
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Index Cooperative
INDEX$0.5148-0.61%
Talus
US$0.00639-2.88%
WorldAssets
INC$0.8766+13.31%
hadtotakeprofits sir
HTTPS$0.00008732-3.93%

Nasdaq dan CME Group membentuk ulang cara institusi mengakses kripto, meluncurkan tolok ukur berbasis indeks yang diatur dirancang untuk membawa standar pasar yang familiar ke aset digital seiring permintaan investor meningkat. Permintaan Institusional Mendorong Pembaruan Indeks Kripto Nasdaq CME Di Bawah Regulasi AS Minat institusional terhadap aset digital mendorong infrastruktur pasar menuju standar yang familiar. Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/nasdaq-and-cme-join-forces-on-crypto-sending-clear-signal-that-institutions-are-all-in/

Peluang Pasar
Logo Everclear
Harga Everclear(CLEAR)
$0.00576
$0.00576$0.00576
-0.17%
USD
Grafik Harga Live Everclear (CLEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59