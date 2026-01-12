Nasdaq dan CME Bergabung dalam Kripto, Mengirim Sinyal Jelas Bahwa Institusi Sepenuhnya Terlibat

Nasdaq dan CME Group membentuk ulang cara institusi mengakses kripto, meluncurkan tolok ukur berbasis indeks yang diatur dirancang untuk membawa standar pasar yang familiar ke aset digital seiring permintaan investor meningkat. Permintaan Institusional Mendorong Pembaruan Indeks Kripto Nasdaq CME Di Bawah Regulasi AS Minat institusional terhadap aset digital mendorong infrastruktur pasar menuju standar yang familiar. Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) […]

