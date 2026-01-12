Seekor paus besar mendepositokan 417.700 token Trump ke Binance kemarin, menghasilkan return investasi -67%.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut The Data Nerd, seorang whale (alamat H7EZf) menyetor 417.700 TRUMP (sekitar $2,25 juta) ke Binance kemarin.

Beberapa bulan lalu, dia mengakumulasi token-token ini dengan harga rata-rata sekitar $16,44. Jika dia menjual semuanya pada harga saat ini, dia akan menghadapi kerugian yang belum direalisasikan sekitar $4,61 juta, mewakili return on investment sebesar -67%.