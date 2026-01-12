BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut The Data Nerd, seekor whale (alamat H7EZf) mendepositkan 417.700 TRUMP (sekitar $2,25 juta) ke Binance kemarinPANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut The Data Nerd, seekor whale (alamat H7EZf) mendepositkan 417.700 TRUMP (sekitar $2,25 juta) ke Binance kemarin

Seekor paus besar mendepositokan 417.700 token Trump ke Binance kemarin, menghasilkan return investasi -67%.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 11:17
Major
MAJOR$0.12959+3.29%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.49-3.78%
The Official 67 Coin
67$0.03175+23.69%
4
4$0.02539-5.82%

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut The Data Nerd, seorang whale (alamat H7EZf) menyetor 417.700 TRUMP (sekitar $2,25 juta) ke Binance kemarin.

Beberapa bulan lalu, dia mengakumulasi token-token ini dengan harga rata-rata sekitar $16,44. Jika dia menjual semuanya pada harga saat ini, dia akan menghadapi kerugian yang belum direalisasikan sekitar $4,61 juta, mewakili return on investment sebesar -67%.

Peluang Pasar
Logo Major
Harga Major(MAJOR)
$0.12959
$0.12959$0.12959
+2.27%
USD
Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59