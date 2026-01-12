Kepala Produk X: Crypto Twitter Mati Bunuh Diri

Menurut Kepala Produk X Nikita Bier, Crypto Twitter sedang menghancurkan dirinya sendiri dengan engagement farming dan respons spam, bukannya ditekan oleh algoritma.

Nikita Bier mengklaim bahwa Crypto Twitter sedang membunuh dirinya sendiri melalui spamming. Balasan GM yang berulang-ulang menjangkau pengguna alih-alih konten yang sebenarnya. Elon Musk memastikan algoritma akan menjadi open-source dalam tujuh hari.

Bier membuat pernyataan mengejutkan bahwa Crypto Twitter sedang membunuh dirinya sendiri. Evaluasi blak-blakannya telah menciptakan spekulasi hebat di seluruh platform.

The Degenerate News men-tweet bahwa CT gagal karena menyakiti diri sendiri, bukan karena penekanan algoritma. Pengguna dibanjiri dengan balasan GM, yang menghabiskan jangkauan; ketika mereka membuat berita nyata tentang proyek, hanya tiga orang yang mendapatkannya.

Pernyataan seperti itu membalikkan kebijaksanaan konvensional. Algoritma yang digunakan oleh X disalahkan oleh banyak orang, tetapi Bier menunjuk pada perilaku pengguna.

Epidemi Engagement Farming

The Bit Whale memperbesar pernyataan Bier. Dia mengilustrasikan bagaimana berbagai jenis interaksi berulang dengan nilai rendah merusak jangkauan organik, memaksa kreator untuk menjual visibilitas dengan imbalan metrik interaksi yang tidak berguna.

ZachXBT mengungkapkan masalah yang lebih serius: sejumlah besar akun sepanjang malam, mem-spam balasan. Komunitas engagement-farm seperti itu menyumbat feed dengan kebisingan non-organik, mengubur konten yang sebenarnya.

Wade's eth mencerminkan kekesalan ini. Ruang tersebut telah dimakan oleh akun bernilai rendah; perlu melewati 99% kotoran untuk membaca sebuah postingan. Tingkat polusi spam ditunjukkan oleh alat AI KaitoAI.

Musk Menjanjikan Transparansi Algoritma

Elon Musk mengatakan bahwa algoritma baru akan menjadi open source sepenuhnya. Kode yang membentuk rekomendasi organik dan iklan akan dipublikasikan secara publik dalam tujuh hari.

Sumber: Elon Musk

Transparansi akan diperbarui setiap empat minggu, dan setiap rilis juga akan memiliki catatan pengembang, memungkinkan pengguna untuk mengetahui dengan tepat apa yang telah berubah dalam sistem rekomendasi.

Tujuannya adalah untuk membangun kembali kepercayaan. Kode open-source memungkinkan komunitas untuk menguji keadilan algoritma dan mengatasi kekhawatiran tentang shadow-banning dan manipulasi jangkauan.

Crypto Twitter berada di persimpangan jalan. Pengguna disajikan dengan pilihan antara interaksi asli dan farming yang diatur oleh metrik. Kelangsungan hidup komunitas bergantung pada fokus pada kualitas daripada kuantitas.

Diagnosis Bier mengenai budaya CT. Puluhan tahun spamming dengan WAGMI dan GM telah menanam krisis sehingga usaha yang sah harus berjuang untuk didengar dalam kebisingan ribuan promosi diri.

Engagement farming telah dilembagakan. Kelompok respons terkoordinasi dan jaringan bot mengatur interaksi, menekan suara asli demi partisipasi buatan.

Hanya mengubah platform tidak akan menyelesaikannya. Masyarakat harus mengubah cara bertindaknya. Balasan spam refleksif harus diganti dengan konten berkualitas.

Transparansi algoritma dapat menunjukkan strategi manipulasi. Pengguna akan mengamati dampak negatif farming pada jangkauan, dan wawasan berbasis data pada akhirnya dapat mengubah kebiasaan yang sudah mengakar.

Crypto Twitter memiliki waktu terbatas. Kecuali komunitas mengubah praktik keterlibatannya, ia akan terus mengalami penurunan. Ini adalah panggilan bangun oleh Bier.

