Orang Filipina paling percaya media untuk mengatasi korupsi pengendalian banjir – survei

MANILA, Filipina – Mayoritas orang Filipina memandang media sebagai institusi paling terpercaya untuk menangani korupsi pengendalian banjir senilai miliaran peso di negara tersebut, menurut survei terbaru Pulse Asia Research, Incorporated yang dirilis pada Senin, 12 Januari.

Sekitar 54% responden mengatakan mereka memiliki "kepercayaan besar" pada media dalam menangani korupsi pengendalian banjir, sementara 30% belum memutuskan dan 16% menyatakan sedikit atau tidak ada kepercayaan. Kepercayaan pada media dalam hal ini 3 poin persentase lebih tinggi dibandingkan September 2025.

Survei nasional yang dilakukan dari 12 hingga 15 Desember 2025 memiliki margin kesalahan ± 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, sementara estimasi subnasional untuk wilayah geografis memiliki margin kesalahan berikut pada tingkat kepercayaan 95%: ± 5,7% untuk Metro Manila, sisa Luzon, Visayas, dan Mindanao.

Peliputan investigasi Rappler telah menyoroti korupsi dan anomali dalam proyek pengendalian banjir dan infrastruktur lainnya, mendorong penyelidikan pemerintah. Rappler juga telah membuat peta komprehensif yang menunjukkan bagaimana pejabat pemerintah terkait dengan kontraktor pemerintah.

Banyak dari cerita ini didorong oleh tips dan petunjuk dari publik melalui fitur crowdsourcing Rappler Communities.

Organisasi masyarakat sipil mengikuti media, mendapatkan kepercayaan 47% responden, meskipun 41% belum memutuskan, dan 12% mengatakan mereka memiliki sedikit atau tidak ada kepercayaan pada kemampuan CSO untuk menangani korupsi pengendalian banjir.

Kepercayaan rendah pada pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah tetap rendah karena hanya 30% orang Filipina mengatakan mereka mempercayai Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk menangani korupsi pengendalian banjir, sementara 48% menyatakan tidak percaya, dan 22% belum memutuskan. Ini secara statistik tidak berubah dari temuan survei September 2025, di mana 32% orang Filipina menyatakan kepercayaan pada Marcos untuk menangani masalah tersebut.

Dalam Pidato Kenegaraan 2025, Marcos telah berjanji untuk menindak tegas pejabat publik yang berkolusi dalam skema suap. Tetapi penyelidikan telah melibatkan beberapa ajudan dan sekutunya dalam kontroversi tersebut.

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya terus menghadapi skeptisisme publik. Departemen ini mendapat kepercayaan publik paling rendah (13%) dalam kemampuan menangani skandal korupsi — meskipun ini 6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan September 2025, ketika kepercayaan publik pada DPWH dalam menangani masalah tersebut berada di 7%.

Kepercayaan publik pada kemampuan Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) untuk menangani skandal berada di 18%, 5 poin persentase lebih rendah dibandingkan September 2025. Kepercayaan publik pada Kantor Ombudsman berada di 28%, jauh lebih rendah dari 39% yang diperoleh pada periode polling sebelumnya.

Ketidakpastian publik tentang apakah akan mempercayai ICI atau tidak dalam menangani masalah tersebut paling tinggi di 51%, diikuti oleh Ombudsman (49%).

ICI, yang telah dilanda kelemahan dan sekarang hanya tersisa satu anggota, yaitu ketuanya Andres Reyes, telah dikritik karena kurangnya transparansi karena beberapa sidang dilakukan secara tertutup, meskipun ada kebijakan livestreaming. Masa depan ICI juga dalam ketidakpastian dengan pengunduran diri dua dari tiga komisioner.

Di antara institusi pemerintah, Senat mendapat kepercayaan publik tertinggi dalam kemampuannya menangani masalah ini di 37%, tidak berubah dari September 2025, sementara Dewan Perwakilan Rakyat mendapat 31%, yaitu 5 poin persentase lebih tinggi. Sekitar 41% orang Filipina tidak yakin apakah mereka mempercayai kedua majelis untuk menangani masalah tersebut. Beberapa anggota parlemen di kedua majelis telah dikaitkan dengan korupsi pengendalian banjir.

Penyelidikan DPR terhadap korupsi pengendalian banjir dihentikan dengan pembentukan ICI di tengah kekhawatiran bahwa puluhan anggota parlemen memiliki hubungan dengan kontraktor.

Tahun 2025 juga melihat pergantian kepemimpinan di Kongres, dengan sepupu Presiden Martin Romualdez mengundurkan diri sebagai ketua DPR dan Chiz Escudero diberhentikan sebagai presiden Senat, setelah keduanya dikaitkan dengan kontroversi tersebut.

Akuntabilitas

Meskipun ada kekurangan kepercayaan yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani proyek pengendalian banjir, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang Filipina (59%) tetap optimis bahwa pejabat pemerintah yang terbukti terlibat dalam skandal proyek pengendalian banjir akan dihukum.

Namun, ini merupakan penurunan signifikan dari 71% orang Filipina yang menyatakan sentimen yang sama dalam survei Pulse Asia September 2025.

Survei juga menunjukkan bahwa 44% orang Filipina yakin pada sistem peradilan negara, sementara 24% mengatakan sebaliknya, dan 33% belum memutuskan.

Ketika responden diminta memilih faktor terbesar yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan pada kasus korupsi, mayoritas orang Filipina (51%) percaya bahwa itu adalah penggunaan pengaruh pejabat pemerintah untuk menghindari hukuman, diikuti oleh kualitas bukti (25%), lamanya persidangan (16%), dan keadilan hakim (8%).

Korupsi yang meluas

Menurut survei Pulse Asia yang dilakukan selama periode polling yang sama, 94% orang Filipina percaya bahwa korupsi di negara tersebut "meluas." Ini 3 poin persentase lebih rendah dari 97% orang Filipina yang menyatakan sentimen tersebut pada September 2025.

Survei juga menunjukkan bahwa 74% orang Filipina percaya bahwa tingkat korupsi telah meningkat dalam 12 bulan terakhir — jauh lebih rendah dibandingkan 85% yang mengatakan hal yang sama pada September 2025.

Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas orang Filipina menganggap menerima atau memberi suap (74%), menyalahgunakan dana publik atau sumber daya perusahaan (66%), dan menawarkan atau menerima komisi untuk kontrak atau layanan (64%) sebagai korupsi, terlepas dari apakah itu terjadi di lingkungan publik atau swasta.

Yang mencolok, hanya 21% orang Filipina yang menganggap tidak mengungkapkan konflik kepentingan sebagai bentuk korupsi. – Rappler.com